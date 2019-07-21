Англия

Капитан «Арсенала» Лоран Косьельни, который отказался ехать с командой на предсезонный сбор, согласовал личные контракты сразу с двумя клубами – «Бордо» и «Ренном». Судя по всему, 33-летний француз продолжит карьеру в том клубе, который согласует с «канонирами» его трансферную стоимость. «Арсенал» требует за Косьельни 10 млн евро – сам же Лоран надеется, что лондонцы пойдут ему навстречу и отпустят бесплатно.

Кэп «Арсенала» Лоран КосьельниEurosport

А еще в Англии:

«Ньюкасл» подумывает о возвращении в команду нападающего Энди Кэрролла, у которого закончился контракт с «Вест Хэмом». Энди покинул «сорок» зимой 2010 года, уйдя в «Ливерпуль» за 35 млн евро. Теперь 30-летний англичанин может вернуться на «Сент-Джеймс Парк», где показывал лучший футбол в карьере.

Испания

В Испании бабахнула бомба: коуч «Реала» Зинедин Зидан прямым текстом сообщил, что ждет, когда Гарет Бэйл покинет клуб. «Бэйл не играл, потому что он вот-вот уйдет. Надеемся, что это произойдет скоро. Это будет лучшим вариантом для всех. Мы работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против него, но пришло время, когда вещи должны быть сделаны. Я должен принять это решение. Мы должны измениться», – заявил Зизу.

Агент Гарета ответил французу не менее мощным спичем: «Зидан – позорник. Он демонстрирует полное неуважение к игроку, который сделал так много для «Реала». Одним из клубом, которые претендуют на Бэйла, является «Тоттенхэм»: «шпоры» не прочь вернуть бывшую звезду обратно в Лондон, но только за приемлемую сумму. Также предложение по Гарету готовит «Цзянсу Сунин»: китайцы готовы платить Бэйлу 17 млн евро в год – столько он зарабатывает на «Сантьяго Бернабеу».

А еще в Испании:

Бразилец Филипе Луис, чей контракт с «Атлетико» истек нынешним летом, окончательно попрощался с командой Диего Симеоне. «Индейцы» раздумывали над тем, чтобы предложить Луису новое соглашение, но теперь сага закончилась – опытный игрок, скорее всего, продолжит карьеру во «Фламенго».

Италия

«Милан» приобрел лучшего игрока Кубка Африки-2019 – алжирца Исмаэля Беннасера, сообщил спортдир «Эмполи» Пьетро Аккарди. «Беннасер должен быть благодарен «Эмполи» за то, что в нашей команде он вырос в выдающегося игрока, но и мы ему благодарны за то, как он сражался на поле.

Он без устали бьется от первой до последней секунды, не жалея себя. Но при этом он удивительно приятный в общении человек, поэтому все его любят. Думаю, его полюбят и болельщики «Милана», им он наверняка напомнит Дженнаро Гаттузо», – заявил Аккарди.

А еще в Италии:

«Ювентус» включился в борьбу за левого защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза. Помимо туринцев, на игрока претендуют «ПСЖ», «Шальке» и «Ньюкасл».

«Милан» договорился о личном контракте с полузащитником «Атлетико» Анхелем Корреа. При этом договориться о самом трансфере будет сложнее – «индейцы» хотят за своего игрока не менее 50 млн евро.

Франция

«Монако» находится в продвинутой стадии переговоров по нападающему «Милана» Андре Силве. Монегаски заплатят за игрока около 30 млн евро – эти деньги помогут «россонери» приобрести Анхеля Корреа. В прошлом сезоне Силва на правах аренды выступал за «Севилью» и забил 9 мячей в 27 матчах Примеры.

Андре СилваGetty Images

А еще во Франции:

Спортдир «ПСЖ» Леонардо при всей команде отчитал бразильца Неймара за позднее прибытие на предсезонку. Этот факт может только усугубить конфликт Нея с руководством парижан и поспособствовать его возвращению в Испанию или Бразилию.

А еще в мире:

Победитель Лиги чемпионов Фабиу Коэнтрау ушел из «Риу Ави» на правах свободного агента и присоединится к греческому ПАОК. В минувшем сезоне португальской Примейры Фабиу провел 21 матч и отдал 4 ассиста.

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