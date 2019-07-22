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«Реал» продает Себальоса в «Арсенал», Бэйл одной ногой в Китае. Все трансферы и слухи понедельника

«Реал» продает Себальоса в «Арсенал», Бэйл одной ногой в Китае. Все трансферы и слухи понедельника
Владислав Прусов

5 мин. назад

А еще Фекир перешел в «Бетис», а «Спартак» избавился от Ханни.

Англия

«Я не хочу, чтобы «Реал Мадрид» продавал меня», – просил Дани Себальос в июньском интервью, но у руководства и Зинедина Зидана свои планы на игрока. Испанцем интересовались сразу три топ-клуба АПЛ – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал», который даже делал предложение по аренде.

Дани Себальос

Дани СебальосImago

Теперь лондонцы думают о полноценном трансфере и выложили за Себальоса 30 миллионов евро. «Реал» не против сделки, но настаивает на опции обратного выкупа в 40 млн. Кажется, «Мадрид» снова перестраховывается, чтобы не жалеть о потере будущей звезды.

А еще в Англии:

  • Новая звезда Лиги 1 и «Лилля» Николас Пепе серьезно заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Ранее «Арсенал» предложил за ивуарийца 80 миллионов евро в рассрочку, но «МЮ» готов отдать примерно ту же сумму одним траншем. Во Франции Пепе оформил 22 гола и выпилил 14 ассистов – спрос ожидаем.

Испания

Одной из главных целей прошлого летнего трансферного окна для «Ливерпуля» был Набиль Фекир, но футболист не прошел медосмотр. Прошедший сезон разубедил мерсисайдцев в покупке игрока «Лиона», зато в борьбу за Фекира вклинился «Бетис».

Севильский клуб отстегнул за француза 20 миллионов евро и дополнил десяткой в виде бонусов. Фекир уже прилетел в Испанию, где его ждут врачи «Бетиса». По слухам, он заменит Ло Чельсо, о котором мечтают все европейские гранды. Но представьте, какая мощная получится связка.

А еще в Испании:

  • Эпопея с Гаретом Бэйлом продолжается. «Мадрид» может ультимативно расторгнуть контракт с игроком, если тому не поступят предложения от европейских топ-клубов. Пока руководство «Реала» предложило валлийца «ПСЖ» в обмен на Неймара и оплатой 80 млн евро – ответа нет.

Италия

Анхель Корреа так и не влился в «Атлетико». Несмотря на перестройку, Диего Симеоне все равно не видит ему места в составе, поэтому руководство отреагировало на предложение «Милана». Игрок тут же согласовал контракт, но клубы не могли договориться о цене.

Анхель Корреа

Анхель КорреаGetty Images

Джанлука ди Марцио вбросил инсайд о том, что «россонери» все-таки отдали за аргентинца 50 миллионов вместе с бонусами, и в ближайшее время он переедет в Италию. «Атлетико» легко отбивают деньги за Жоау Фелиша.

А еще в Италии:

  • За бывшим защитником «Сассуоло» устроили охоту даже после его перехода в другой клуб. «Ювентус» приобрел Мериха Демирала за 18 миллионов евро, но «Милан» неожиданно обратился к туринскому руководству за арендой с правом выкупа в 40 миллионов евро. Демирал больше двух недель в команде и уже сыграл тайм в товарищеском матче против «Тоттенхэма». Пока руководство «Юве» не собирается отпускать молодого дэфа.
  • После продажи Маноласа в «Наполи» «Роме» срочно нужен центральный защитник. Альдервейрелд, которого пытались заполучить римляне, уже успокоил болельщиков «шпор»: «Я всегда говорил, что сконцентрирован только на «Тоттенхэме» и стараюсь делать то, что должен. В следующем сезоне я собираюсь играть здесь». Скорее всего, «Рома» переключится на Даниэля Ругани из «Юве», который недавно продлил контракт до 2024 года.

Германия

Молодое поколение начинает затмевать отцов-футболистов. Сын Лилиана Тюрама провел классный сезон за последнюю команду Франции «Генгам», за который положил девять мячей. Перфоманс впечатлил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, которая заплатила за нападающего 13 миллионов евро и договорилась о контракте до 2023 года.

А еще в Германии:

Давид Луис остался единственным обладателем необычной прически, потому что Итан Ампаду ушел в аренду в «Лейпциг». Кудряшка сыграл всего один матч за «Челси», зато стал самым молодым игроком в составе «синих» за последние 10 лет.

А еще в мире:

  • «Спартак» продал Ханни в катарский клуб «Аль-Гарафа». По слухам, за трансфер красно-белые выудили около восьми миллионов евро.
  • «Аякс» ищет новых звезд после триумфа в Европе и летней распродажи. Голландский клуб приобрел Эдсона Альвареса из мексиканской «Америки» за 15 лимонов евро. Игрок подписал контракт на четыре года.
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