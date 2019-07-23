Англия

«Ньюкасл» подписал Жоэлинтона за 34 миллиона евро. Контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Жоэлинтон сыграл 28 матчей, забил семь мячей и сделал семь ассистов.

Этот переход стал рекордным для «сорок»: самой дорогой покупкой «Ньюкасла» до этого был Мигель Альмирон, купленный в январе 2019-го из «Атланты» за 22 миллиона евро. При этом «Хоффенхайм» тоже небывало разжился: это рекордная продажа для немцев. До этого они обменяли Роберто Фирмино на 32 миллиона евро «Ливерпуля».

А еще в Англии:

«МЮ» в шаге от покупки Сергея Милинкович-Савича из «Лацио». La Repubblica пишет, что клубы близки к договоренности о трансфере за 75 миллионов евро плюс бонусы. В лице Милинкович-Савича манкунианцы видят замену Полю Погба, который собрался в «Реал».

Испания

Филипе Луис ушел из «Атлетико». 33-летний бразилец вернулся на родину и подписал с «Фламенго» контракт на два года. Защитник играл за мадридцев восемь лет, провел 333 матча. «Ощущение, которое передается от отца к сыну, от дедушки к внуку. Сердце стучит. Пришел великий день, воплотилась мечта моего детства. День, когда я могу сказать: я – игрок «Фламенго», – сказал Филипе.

Еще в Испании:

·Набиль Фекир перешел в «Бетис» из «Лиона» за 19,75 млн евро. При этом Transfermarkt оценивал Фекира в 60 миллионов евро, а «Ливерпуль» год назад почти купил его за 70 млн евро, предложил контракт на четыре года с зарплатой в 140 тысяч евро в неделю. Но после медосмотра «красные» сбежали от Фекира – его колено развалится в любой момент. До конца его контракта оставался год, а в сезоне-2019/20 француз забил 12 голов и девять раз ассистировал.

«Севилья» бесплатно получила серба Неманью Гуделя. 27-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт. Это уже 10-й трансфер «Севильи» в межсезонье.

Франция

«ПСЖ» угнал 16-летнего капитана молодежки «Барселоны» Хави Симонса. Каталонцы уговаривали лидера остаться, но воспитанник ушел в парижский клуб, подписав контракт до 2022 года. Не поверите: его агент – Мино Райола.

Еще во Франции:

«Монако» хочет купить Андре Силву у «Милана» за 25 миллионов евро. Португалец подпишет пятилетний контракт. 23 июля Силва прошел обследование.

«Спартак»

У красно-белых выдался насыщенный день. «Спартак» собирается взять в аренду нападающего «Шахтера». «СЭ» пишет, что красно-белые заинтересовались 26-летним нигерийцем Оларенваджу Кайоде. Предполагается аренда с правом выкупа. Transfermarkt оценивает Кайоде в 2 миллиона евро.

Затем Transfermarkt показал, что красно-белые продали Софьяна Ханни в «Аль-Гарафу» за восемь миллионов евро. Полтора года назад 28-летний алжирец обошелся «Спартаку» в те же восемь мультов. Но чуть позже Betting Insider написал, что миллионов на самом деле всего три с половиной. И это уже больше похоже на менеджмент «Спартака».

ХанниGetty Images

А под вечер генеральный директор «Спартака» Томас Цорн вылетел в Европу на переговоры с неназванным футболистом. Скорее всего, это не Гастон Перейро: красно-белые договорились о контракте и сумме трансфера в 15 миллионов евро, но агент Гастона слил сделку. Он хотел, чтобы спартаковцы заплатили всю сумму сразу, а клуб предлагал транши.

В остальном мире

«Наполи» включился в борьбу за Ирвина Лосано из ПСВ. Это произошло, когда неаполитанцы проиграли бой за Хамеса Родригеса «Атлетико».

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан присоединился к «Крыльям Советов». Соглашение с 35-летним молдаванином заключено в формате 1+1. За «Ростов» Гацкан играл 11 лет.

Йорди Класи продолжит карьеру в АЗ. Сегодня 28-летний игрок подписал контракт с клубом из Алкмара до середины 2021 года с возможностью продления еще на сезон. Класи перешел как свободный агент, потому что «Саутгемптон» расторг контракт.

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