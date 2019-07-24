Англия

Сергей Милинкович-Савич еще в прошлые сезоны готовился к переходу в топ-клуб, но президент «Лацио» Клаудио Лотито признался, что отклонял предложения грандов и уговорил игрока остаться. Теперь итальянец не будет удерживать главную звезду в Риме, о чем сказал Corriere dello Sport: «Мы создали стеклянный дом и поняли, что нельзя заставлять людей играть свою роль в среде, где они чувствуют себя ограниченными».

Сергей Милинкович-СавичGetty Images

Этим летом игроком всерьез заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который сделал оффер в 75 миллионов евро + 15 млн бонусами. Руководство предложило Милинкович-Савичу контракт на пять лет с зарплатой в шесть мультов. Скорее всего, его переход в «МЮ» приблизит продажу Поля Погба в «Реал».

А еще в Англии:

По информации Sky Sports, Дани Себальос прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр для «Арсенала». Аренда могла накрыться из-за травмы Марко Асенсио – он порвал кресты сегодня утром.

Унаи Эмери заверил болельщиков «Арсенала», что Обамеянг останется в клубе: «Его продажа не в наших планах. Мы очень довольны Обамеянгом и не намерены продавать его». В прошлом сезоне Пьер-Эмерик положил 22 мяча и оформил шесть ассистов.

Испания

В это трансферное окно «Барселона» стремительно ищет замену 30-летнему Жорди Альбе. Всезнающий Джанлука ди Марцио рассказал о том, что Хуниор Фирпо из «Бетиса» близок к переходу в «Барсу». Каталонцы отслюнявили за 22-летнего левого защитника 27 миллионов евро. Несмотря на возраст, Альба не сбавил в прошлом сезоне и повторил статистику позапрошлого: два гола и 10 ассистов. Поэтому, возможно, Фирпо еще пару лет посидит на банке за опытным Жорди.

А еще в Испании:

Не самый достоверный источник Sun сообщил, что Ло Чельсо перейдет в «Тоттенхэм» за 45 миллионов евро. Ранее «Бетис не взял игрока на сборы и подписал Набиля Фекира из «Лиона», что увеличило вероятность перехода Джованни в другой клуб.

Диего Симеоне загадочно прокомментировал переход Хамеса в «Атлетико»: «Футболисты могут уходить, футболисты могут приходить. До конца трансферного окна никто не знает, что может произойти. Нужно договориться и с игроком, и с его представителями».

Италия

Прошлогодней арендой в «Интер» «Барселона» дала понять, что не нуждается в Рафинье после несчастной серии травм. По версии ESPN, «Барселона» выставила его на продажу и рассматривает предложение от «Фиорентины» за 15 миллионов евро. Ранее говорилось, что «Валенсия» думает о покупке бразильца, но у «фиалок» есть серьезный исторический аргумент: за них выступал отец бразильца – Мазиньо.

РафиньяGetty Images

А еще в Италии:

Джанлука ди Марцио тонко намекнул на то, что «Дженоа» предметно интересуется Лукасом Силвой – последние три сезона когда-то перспективный бразилец провел в арендах. Ранее на игрока претендовали «Аталанта», «Севилья» и «Эспаньол».

«Наполи» подписал 19-летнего македонца из «Фенербахче» Элифа Элмаса, которым интересовался «Зенит». Клуб специально освободил для него место и отдал Марко Рога в аренду в «Кальяри» с правом выкупа в 15 миллионов евро.

Франция

«Пари-Сен Жермен» всегда сверкал на трансферном рынке, но этим летом на непродолжительное время затих из-за слухов о продажах Мбаппе или Неймара. Наконец, парижане подключили нефтяные сливки и устроили охоту на топовых футболистов.

Le Parisien оповестил о том, что первым приобретением для Тухеля станет Идрисса Гуйе из «Эвертона», за которого шейхи отдадут 32 миллиона евро. Второй новостью бомбанул Calciomercato, который рассказал об интересе «ПСЖ» к Дибале. Спортивный директор клуба Леонардо подтвердил информацию, но аргентинец будет куплен только в случае ухода Неймара. Третий слух оказался уже не таким сочным, но «Париж» поборется с «Ювентусом» за Дэнни Роуза и уже выложил 20 млн. Пока «Тоттенхэм» обдумывает предложения за левого защитника.

А еще в России:

Yahoo Sports сообщил, что Реми Кабелла подписал контракт с «Краснодаром». «Быки» отстегнут за игрока 10 миллионов евро и выделят три млн на зарплату.

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