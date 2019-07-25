Англия

Травма Асенсио не повлияла на переход Себальоса в «Арсенал». Лондонцы арендовали Дани на год, но не добились права выкупа.

«Мы очень рады, что Дани присоединился к нам. Он очень талантливый и креативный игрок с отличной техникой», – прокомментировал сделку Унаи Эмери.

Четверг – продуктивный день для «Арсенала». Лондонцы завершили работу по трансферу Вильяма Салиба. Transfermarkt оценивает центрального защитника «Сент-Этьена» в 12 млн евро, но Daily Mail сообщает, что «Арсенал» выложил за него 30 млн. Следующий сезон Салиба проведет в нынешнем клубе на правах аренды.

Дуглас Луис, который принадлежал «Сити», но мотался по арендам, так и не сыграет за «горожан». Бразилец подписал соглашение с «Астон Виллой». Transfermarkt пишет, что сумма сделки составила 16,8 млн евро. Круто, учитывая, что парень оценивается в 2,5 млн.

Еще в Англии:

Джордан Айю перешел в «Кристал Пэлас» на постоянной основе. В прошлом сезоне он был арендован у «Суонси».

Бруну Фернандеш мог перейти и в «Сити», и в «МЮ», но оба клуба отказались от игрока «Спортинга». Sky Sports пишет, что манкунианцы сконцентрировались на других целях.

Германия

Адемола Лукман вернулся в «РБ Лейпциг». Половину позапрошлого сезона Лукман играл в Германии на правах аренды, а сейчас немцы заплатили «Эвертону» 16 млн евро. Контракт с 21-летним вингером рассчитан на пять лет.

«Штутгарт» отпустил в Голландию защитника Тимо Баумгартля. ПСВ выложил за 23-летнего игрока 10 млн евро.

Италия

Сегодня официальным стало то, что было очевидно ранее – Сальваторе Боккетти наконец подписал контракт с «Вероной». Соглашение рассчитано на два года.

«Милан» готов отдать Патрика Кутроне – «Вулверхэмптон» близок к завершению сделки. Джанлука ди Марцио пишет, что «волки» заплатят итальянцам 18 млн евро + бонусы.

Карло Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Пепе из «Лилля».

«Очевидно, что мы заинтересованы в Пепе, его агенты сейчас находятся с нами. Нет смысла это скрывать. Переговоры продолжаются – посмотрим, что случится», – отметил Карло.

Президент «Лилля» сказал, что Пепе точно покинет клуб, но претендентов на парня очень много.

А еще в Италии:

Сразу три весомых клуба Италии хотят отобрать у «Севильи» Виссама бен Йеддера. Это «Рома», «Милан» и «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

«Сампдория» включилась в борьбу за Наингголана, сообщает Джанлука ди Марцио. Но Раджа больше склоняется к возвращению в «Кальяри».

Испания

Аллан Ньом будет играть за «Хетафе». Защитник перешел из «ВБА» и подписал контракт с испанским клубом по системе 2+1.

Россия

«Динамо» наконец купило нападающего – новичком бело-голубых стал экс-нападающий «Тоттенхэма» Клинтон Н’Жи. Последним клубом камерунца был «Марсель», который уступил футболиста за 3,5 млн. Соглашение с москвичами рассчитано на четыре года.

Гастона Перейро в «Спартаке» не будет. De Telegraaf подтвердил то, что писали русские журналисты – агент Гастона попросил у москвичей слишком большие комиссионные.

Красно-белые уже ищут другую десятку, а еще близки к покупке сына легендарного Хенрика Ларссона – Йордана. Во-первых, об этом написала газета Expressen. Во-вторых, информацию подтвердил шведский журналист Даниэль Кристофферссон. В-третьих, гендир «Спартака» Томас Цорн подписался на футболиста в инстаграме.

«СЭ» добавил, что 22-летний форвард «Норрчёпинга» обойдется «Спартаку» в 4-5 млн евро, а Йордан хочет контракт на 1 млн в год.

«Краснодар» официально объявил о переходе полузащитника сборной Франции Реми Кабелла из «Сент-Этьена». По предварительной информации, трансфер обошелся в 13 млн евро.

А еще в мире:

«Бока Хуниорс» официально подтвердил переход легенды «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси. Итальянец прошел медосмотр и в ближайшее время приедет в расположение клуба.

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