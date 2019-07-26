Англия

Daily Mail сообщает, что «МЮ» включился в борьбу за Идрисса Гуйе из «Эвертона». «Ирисок» не устроило предложение «дьяволов» в 30 млн евро, но напрягло самого Гуйе. Футболисту этот вариант может показаться интереснее, чем оффер «ПСЖ».

«Арсенал» вступил в переговоры с «Гремио» по трансферу нападающего Эвертона. UOL Esporte сообщает, что за вингера «канониры» предложили 40 млн евро, правда, бразильскому клубу достанется только половина. В конкурентах – «Наполи», но 23-летнему игроку интересен Лондон.

Есть вероятность, что трансферная кампания «Сити» закрыта.

«Много трансферов не будет. Мне нравится те игроки, которые есть в моем распоряжении. Команда и так хороша. Возможно, что-то произойдет до конца трансферного окна. Но сейчас рынок очень сложный. Возможно, мы никого не подпишем. Может быть, подпишем только одного футболиста», – цитирует Пепа официальный сайт «Сити».

Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Bild сообщает, что «Бавария» вступила в официальные переговоры с «Сити» по трансферу Сане. Ожидается, что «горожане» потребуют за Лероя 100 млн евро, а сам футболист – оклад в 225 тысяч евро в неделю. Ранее Гвардиола сказал, что в вопросе трансфера Сане уже не все в руках «Манчестер Сити».

А еще в Англии:

Хесус Вальехо, похоже, опять покинет «Реал». Marca сообщает, что «Вулверхэмптон» близок к аренде 22-летнего игрока на один сезон.

Голкипер Дин Хендерсон продлил контракт с «МЮ» и вновь отправился в аренду в «Шеффилд Юнайтед». Там он провел прошлый сезон.

The Times пишет, что «Тоттенхэм» готов зарубиться с «ПСЖ» и «МЮ» в борьбе за Дибалу. Но шансов мало – нужно заплатить не меньше 90 млн евро.

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» хотят арендовать у «Ливерпуля» Харри Уилсона. Но «красные» не горят желанием расставаться с игроком, так как видят в нем перспективы уже в этом сезоне. Переубедить «Ливерпуль» могут только 22 млн евро, аренда – вряд ли.

Италия

«Рома» включилась в борьбу за Икарди. Столичный клуб предложил «Интеру» 30 млн евро + Джеко, которого так сильно хотел Конте. Ранее сообщалось, что за Мауро воюют «Наполи» и «Ювентус», но «Интер» отклонил оба предложения.

О, помните Оскара? Он хочет вернуться в Европу. «Последние две недели я общался с двумя клубами из Милана. Детали сообщить не могу, но скажу – хочу играть в Италии», – цитирует Оскара Passioneinter. 27-летний полузащитник уехал в китайский «Шанхай Теллэйс» в 2017-м.

Оскар («Шанхай СИПГ»)Getty Images

А еще в Италии:

«Цзянсу Сунин» договорился о трансфере центрального защитника «Интера» Жоао Миранды. Бразилец попрощался с командой и покинул «нерадзурри», сообщил официальный сайт итальянского клуба.

Испания

Вальверде подтвердил, что «Барселона» ищет нового левого защитника. «Возможно, мы еще кого-то подпишем. У нас действительно были проблемы с позицией левого защитника в прошлом сезоне. Мы открыты к подписанию новых игроков до закрытия трансферного окна», – цитирует Вальверде Marca. Ранее сообщалось, что к переходу в «Барсу» близок защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо.

Боссы «Барселоны» понимают, что сейчас в центре поля у команды слишком много футболистов: Де Йонг, Ракитич, Роберто, Видаль, Бускетс, Артур, Аленья, Рафинья и Коутиньо. Руководство уже обдумало варианты и решило, что выгоднее всего будет расстаться с хорватом и чилийцем. Marca уточняет, что покинуть клуб может как один, так и оба футболиста сразу. Многое в этом вопросе зависит от спроса и предложений на полузащитников, а еще от трансфера Неймара из «ПСЖ».

Покинуть «Камп Ноу» может и Малком. Бразилец заинтересовал дортмундскую «Боруссию», которая, по информации Goal, готова раскошелиться на 42 млн евро.

МалкомGetty Images

«Реал» подписал полузащитника «Сарагосы» Альберто Соро и оставил его на год в аренде в нынешнем клубе. Контракт с 20-летним футболистом подписан на пять лет.

А еще в Испании:

«Реал» полностью уверен в покупке Погба. Об этом ESPN сообщил источник из мадридского клуба. На сделке настаивает Зизу, а сумма трансфера может перевалить за 180 млн евро.

Франция

Продолжается сага по Пепе из «Лилля». Правда, она очень открытая и без Санта-Барбары – президент клуба Жерар Лопес подтвердил, что сразу четыре клуба удовлетворили требования «догов» в 80 млн евро. Это точно «Наполи», по слухам – еще «Интер», «МЮ» и один неназванный клуб.

Лопес отметил, что теперь выбор за Пепе и агентами. На руках футболиста четыре контракта – он скоро примет решение.

А еще во Франции:

Чупо-Мотинг больше не нужен «ПСЖ». Французы готовы уступить его этим летом, а в претендентах уже маячат клубы из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Катара, сообщает Paris United.

Россия

«Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого. Полузащитник не сможет сыграть против красно-белых, которые возьмут на себя часть зарплаты игрока. Москвичи не смогут вернуть игрока по ходу сезона, но и у Тулы не будет права выкупа Ломовицкого.

Гус Тил – новая трансферая цель «Спартака» после срыва сделки по Перейро. Это 21-летний полузащитник АЗ, в активе которого один матч за сборную Голландии. De Telegraaf отмечает, что «Спартак» готов в разы увеличить оклад Тила, который сейчас зарабатывает около 300 тысяч евро в год.

«Я дал АЗ понять, что хочу сделать этот шаг», – заявил футболист. «Это правда. Гус близок к переходу в «Спартак», – добавил его агент.

Гус Тил, АЗGetty Images

«Зенит» сделал «Уфе» предложение по защитнику Данилу Круговому в размере 1 млн евро, сообщает «Чемпионат». При выполнении определенных условий сумма может достичь 2 млн. Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.

А еще в России:

Очередным грузинским новичком «Рубина» стал Ника Кипиани. Парень вырос в академии «Локомотива», но так и не сыграл за железнодорожников. Позже он выступал за грузинский «Металлург» и кипрские «Этникос», «Омонию» и «Эрмис».

«Краснодар» официально представил Реми Кабелла. По неофициальной информации, «Сент-Этьен» получил за 29-летнего игрока 13 млн евро.

«Оренбург» арендовал у «Крыльев Советов» защитника Георгия Зотова. Соглашение рассчитано на один сезон.

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