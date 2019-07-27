Англия

Главный инсайдер по «Арсеналу» Дэвид Орнштейн сообщил, что «канониры» выиграли гонку у «Наполи» и договорились с «Лиллем» о трансфере ивуарийского вингера Николя Пепе. Лондонский клуб заплатит за игрока 80 млн евро в рассрочку, Пепе подпишет контракт на 5 лет.

Вилфрид Заха, которым также интересуется «Арсенал», может продолжить карьеру в «Эвертоне»: по данным Sky, «ириски» вот-вот предложат за ивуарийца 60 млн фунтов. Есть версия, что Заха заигрывает с «Эвертоном», чтобы растормошить «Арсенал» и заново привлечь к себе внимание лондонцев: Вилфрид с детства болеет за «канониров» и мечтает перейти именно в команду Унаи Эмери.

А еще в Англии:

«Уотфорд» близок к рекордной сделке в истории клуба: «шмели» рассчитывают в самое ближайшее время подписать контракт с вингером «Ренна» Исмаилой Сарром. Сумма сделки составит от 20 до 27 млн фунтов.

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне в ближайшие дни станет игроком «Вулверхэмптона», сообщает Джанлука ди Марцио. Игрок подпишет с «волками» контракт на три года, сумма трансфера с учетом бонусов составит 25 млн евро.

Испания

Представители Гарета Бэйла вступили в переговоры с «Цзянсу Сунин». Трансферное окно в Китае закроется уже в среду, 31 июля, и в «Цзянсу» выразили полную уверенность, что завершат к этому моменту сделку по Бэйлу. Предполагается, что в новом клубе валлиец будет зарабатывать 22 млн евро в год.

А еще в Испании:

«Вальядодил» арендовал у «Реала» центрального защитника Хави Санчеса. 22-летний игрок проведет в стане «бело-фиолетовых» весь следующий сезон, но «Реал» не стал включать в арендный договор право выкупа.

Италия

«Ювентус» продолжает настаивать на трансфере Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед». Ранее «бьянконери» предложили за бельгийца 53,9 млн фунтов, но их предложение было отклонение. Теперь «Юве» хочет включить в сделку аргентинца Пауло Дибалу – возможно, с доплатой со своей стороны.

А еще в Италии:

«Наполи» переключил внимание с Николя Пепе на вингера ПСВ Ирвинга Лосано. Ранее интерес к мексиканскому футболисту подтвердил президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис.

«Рома» вот-вот подпишет 4-летний контракт с вингером молодежной команды «ПСЖ» Рубеном Провиденсом, сообщает Goal.

Россия

Московский «Спартак» привезет в Россию чемпиона мира-2014 Андре Шюррле – об этом можно говорить практически без сомнений. Шюррле уже оформляет российскую визу, а его агент Инго Хаспель подтвердил факт наличия переговоров. «Я могу подтвердить, что сейчас мы находимся на продвинутой стадии переговоров со «Спартаком». Но нам еще осталось уладить некоторые детали контракта», – заявил Хаспель.

Андре ШюррлеGetty Images

Предполагается, что «Спартак» возьмет Шюррле в аренду на сезон-2019/20 и предложит ему зарплату в размере трех миллионов евро. Помимо красно-белых, на игрока также претендовал «Локомотив», но клуб Леонида Федуна проявил большее желание подписать немца.

А еще в мире:

Легендарный хрусталь Томас Вермален покинул «Барселону» и стал игроком «Виссел Кобе». Теперь бельгиец будет играть за одну команду вместе с Давидом Вильей, Андресом Иньестой и Лукасом Подольски.

Француз Виссам Бен Йеддер из «Севильи» готов последовать примеру Гарета Бэйла – игрок близок к заключению контракта с китайским «Бейцзин Гоань». Клуб из Поднебесной выплатит севильцам 40 млн, а самого Бен Йеддера наградит щедрым окладом – 12 млн евро в год.

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