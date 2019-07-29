Англия

Николя ПепеGetty Images

«Арсенал» обошел конкурентов в борьбе за атакующего полузащитника «Лилля» Николя Пепе. По данным журналиста YahooSportFR Ману Лонжоне, клубы договорились о переходе, футболист уже обсудил с лондонцами контракт – всех все устроило.

А еще:

Фрэнк Лэмпард не нуждается в услугах Бакайоко и Дринкуотера. Полузащитники могут покинуть «Челси» этим летом несмотря на трансферный бан клуба.

«Эвертон» дожал «Ювентус» и вынудил туринцев отпустить Мойзе Кина. Клубам осталось уладить всего один момент: какую сумму заплатят «бьянконери», если захотят вернуть игрока.

«МЮ» уладил все вопросы с Сергеем Милинкович-Савичем. Серб подпишет контракт на 5 лет с окладом в 6 млн евро, сообщает Daily Mail.

«Ньюкасл» подписал полузащитника «Челси» Кайла Скотта и вратаря «Болтона» Джейка Тернела.

«Лестер» оформил 3-летний контракт с 20-летним экс-защитником «Астон Виллы» Митчеллом Кларком. Футболист достался «лисам» бесплатно.

«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с полузащитником Артуром Масуаку. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Италия

«Ювентус», похоже, выиграл у «Интера» борьбу за Ромелу Лукаку. Бельгиец не попал в заявку манкунианцев на товарищеский матч в Норвегии, а теперь появилась информация, что «бьянконери» уладили с бельгийцем контрактные моменты. Возможно, Ромелу отправится в Италию в обмен на Пауло Дибалу.

А еще:

«Интер» в качестве альтернативы Эдину Джеко рассматривает Эдинсона Кавани. Пока «нерадзурри» и «Рома» не могут сойтись в сумме компенсации за боснийца – «Интер» предлагает 12, римляне хотят 20.

«Рома» приобрела у «ПСЖ» воспитанника парижан Рубена Провиденса. Условия сделки неизвестны.

Испания

Хамес РодригесGetty Images

«Реал» устроил круговерть с Хамесом Родригесом. Сначала мадридцы отказались отпустить колумбийца в «Атлетико», чтобы не усиливать прямых конкурентов. Чуть позже Marca сообщила, что футболист вовсе не будет продан ни в один клуб мира из-за проблем с составом – в новом сезоне Хамес заменит травмированного Марко Асенсио.

А еще:

«Барселона» хочет продлить контракт с Нелсоном Семеду и прописать в его контракте большие отступные, потому что некоторые клубы хотят забрать его за какие-то 100 млн евро.

«Алавес» арендовал у «Барсы» Алеиша Видаля. Испанец не захотел переезжать в Россию, где его желал «Локомотив», и отправился на сезон в клуб попроще.

«Реал» отправил в аренду нападающего Борху Майораля, которого на год пригреет «Леванте».

Германия

Евгений Коноплянка попал на прицел очередного турецкого клуба. На этот раз за полузащитником «Шальке» и сборной Украины охотится «Бешикташ», который видит в нем замену Джермейну Ленсу. При этом у Евгения есть вариант послаще: как рассказал Артем Милевский, контракт Коноплянке предложил «Краснодар», но украинец не хочет переезжать в Россию, чтобы не потерять место в составе сборной.

А еще:

Франк Рибери может ожить во франкфуртском «Айнтрахте». Участник Лиги Европы предлагает 36-летнему футболисту контракт на год.

Россия

«Зенит» готовит бомбический для РПЛ трансфер. Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с «Барселоной» по поводу перехода бразильского полузащитника Малкома. Сначала Marca сообщила, что сине-бело-голубые заплатят за трансфер игрока 40 млн евро, однако гендиректор российского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию, заявив, что сумма значительно меньше.

«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. 40 млн евро – сумма, далекая от реальности», – сообщил Медведев.

А еще:

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию. На 33-летнего страйкера претендуют «Палмейрас» и «Фламенго», правда трансфер вряд ли осуществится, потому что а) у игрока зарплата в районе 4 млн евро б) трансферное окно в Бразилии закрывается 31 июля.

А еще от красно-белых может уйти Фернандо. Полузащитника зовет в Китай «Бэйцзин Синобо Гоань».

Гус Тиль из АЗ так хочет уехать из Голландии в «Спартак», что поставил клубу ультиматум: либо продаете, либо я вообще не знаю, что дальше будет.

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