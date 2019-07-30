Россия

Русский трансферный рынок едва ли не самый разогретый в мире, а всему виной «Зенит» и «Спартак».

Санкт-петербургский клуб продолжает давить на «Барселону» просьбой продать Малкома как можно скорее. Пока что основная несостыковка заключается в том, что каталонцы требуют 41 млн евро сразу, тогда как «Зенит» готов заплатить по схеме 35+5 в виде бонусов.

По заявлениям испанских медиа, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уже находится в Барселоне. Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщает, что санкт-петербургский участник ЛЧ хочет закрыть сделку в ближайшие 48 часов, тогда как «сине-гранатовые» не верят в окончание истории даже до конца недели. Источники в питерском клубе, правда, заявляют, что сделку уже закрыли, а РБК говорит о том, что суммарно Малком обойдется чемпионам России примерно в 50 миллионов в евровалюте.

В том, что трансфер состоится, не сомневается уже вообще никто. Об этом заявили и Жерар Ромеро, и Фабрицио Романо, и вообще все инсайдеры.

МалкомGetty Images

«Спартак» же подобрался к крутым трансферам еще ближе. По данным «СЭ», Йордан Ларссон и Андре Шюррле уже прошли медобследование и вот-вот подпишут контракты. Шведа выкупят у «Норрчёпинга» за 4 млн евро, а немца арендуют на сезон у дортмундской «Боруссии».

По Шюррле даже есть дополнительная информация, исходя из которой красно-белые будут обязаны выкупить немца за 8 млн евро, если он отбегает установленное число матчей. Зарплата 28-летнего нападающего в московском клубе составит 3,5 миллиона евро за сезон. В «Локомотиве» с такими условиями не согласились и вышли из переговоров. Об окладе Ларссона слухов нет.

А еще «Спартак» отпустил в китайский «Бейцзин Гоань» Фернандо. За трансфер опорника красно-белые получили 15 млн евро, но потеряли, возможно, лучшего игрока команды.

Во вторник Москву покинул еще один бразилец – Луис Адриано. Теперь он на четыре года игрок «Палмейрас».

А еще в России:

Федором Чаловым заинтересовался «Кристал Пэлас», который готов заплатить 15 млн евро. Гинер, продавай.

С Гусом Тилем у «Спартака» внезапно возникли проблемы. Возможно, дело в поражении от «Тамбова» (нет), но игрок включен в заявку АЗ на матч Лиги Европы, а значит не поможет москвичам в евротурнире. Вывод: трансфер скорее всего сорвется.

Англия

Фанаты «Арсенала», ликуйте. Николя Пепе еще официально не представили в качестве игрока «канониров», но он уже прошел медобследование и даже попал в объективы паппараци с пакетом лондонского клуба.

По предварительной информации, за переезд форварда «Лилля» «Арсенал» заплатит 80 миллионов евро, а еще 5-10 переведет в виде бонусов. Контракт с самым дорогим ивуарийцем в истории подпишут на 5 лет.

А еще в Англии:

Также на финальной стадии находятся переговоры по трансферу Мойзе Кина из «Ювентуса» в «Эвертон». «Ириски» утрясли вообще все вопросы (сумма трансфера: 40 млн евро), а брат футболиста намекнул мерсисайдским фанам на скорое официальное объявление фотками брата в сторис и недвусмысленными намеками в директе.

Не менее важны потуги «Манчестер Юнайтед», который одновременно близок к потере Погба (по сообщению Хосе Клароса, француза за 130 млн евро купит «Реал») и покупкам Бруно Фернандеса из «Спортинга» за 85 млн евро и Харри Магуайра из «Лестера» за те же 85 млн.

Патрик Кутроне стал игроком «Вулверхэмптона» за 18 млн евро. Форварда «Милана» подписали на 4 года и уже представили роликом в твиттере.

Испания

Diario Sport раскопала новые подробности перехода или неперехода Неймара в «Барселону». Во-первых, в Париже решили, что микроклимат важнее, и приняли решение о продаже. Во-вторых, по прикидкам Леонардо, Нея можно отпустить за 180 млн евро, но только за кэш. Вариант каталонцев с сотней миллионов деньгами и игроками в придачу спортивного директора «Парижа» не устраивает.

Только вот есть одна незадача – парижане готовы отпустить бразильца куда угодно («Зенит», очнись) кроме Каталонии, сообщает Marca.

А еще в Испании:

Чемпион Англии в составе «Лестера» Синдзи Окадзаки бесплатно усилил «Малагу».

Италия

Чуть яснее стало будущее трансфера Пауло Дибалы в «Манчестер Юнайтед». Goal сообщает, что аргентинца хотят обменять на Ромелу Лукаку с доплатой в 20 млн евро.

Интерес уже подтвердил вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед: «По Дибале есть предложения, есть интерес, но мы ждем конкретных действий, чтобы спокойно все решить. Лукаку? После восьми скудетто подряд полагаем, что у нас и так сильная команда. Разумеется, пока трансферное окно открыто, мы стараемся укрепить состав. Не хочу вдаваться в детали и говорить о персоналиях, но мы, скажем так, работаем», – рассказал Недвед.

А еще в Италии:

«Милан» все никак не продавит менеджеров «Атлетико», которые блокируют трансфер Анхеля Корреа, сообщает Джанлуки ди Марцио. По 24-летнему аргентинцу спорят уже довольно давно и уже даже приходили к положительному ответу с обеих сторон, но сделка стоимостью в 57 млн евро все еще не состоялась.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался относительно трансфера Сергея Милинкович-Савича в любой клуб мира в это трансферное окно: «Нам хорошо с Милинковичем, а ему – с нами. Если поступят какие-то предложения, рассмотрим их в интересах как клуба, так и игрока». С открытия трансферного окна серба отправляют в «МЮ».

Германия

Надим Амири сменил «Хоффенхайм» на «Байер». Переход обошелся леверкузенцам в 9 миллионов евро, а контракт с полузащитником подписали на 5 лет.

А еще в Германии:

Да, вы вернитесь в Россию и почитайте. Там Шюррле из «Боруссии» едет в «Спартак».

Франция

Первым день подогрел «ПСЖ», который закинул сети в Ливерпуль и вытащил оттуда опорника Идриссу Гуйе. 29-летний полузащитник обошелся парижанам в 36,5 миллионов евро. Контракт заключили до 2023 года, но финансовый фэйр-плей может накрыть шейхов и быстрее.

В Париже сенегалец будет играть под 27-м номером.

А еще во Франции:

«Лилль» почти продал в «Милан» форварда Рафаэла Леау, а это значит, что им вот-вот прилетит еще 35 млн евро помимо 80 от «Арсенала» за Пепе. Короче говоря, если учесть деньги, полученные за переход Эдена Азара (там сложная схема, но «Лилль» в плюсе из-за воспитания бельгийца), то французы заработают за окно больше 150 миллионов евро. Какой-то «Порту» 2.0

«Монако» позарился на капитана «Порту» Данилу Перейру, но «драконы» оперативно завернули все разговоры записью на официальном сайте, где сказали, что опорник точно останется в Португалии. А вот про Шкодрана Мустафи «Арсенал» такого не публиковал, а интерес к защитнику у монегасков имеется. Говорят о 30 миллионах евро за возможность наслаждаться немецкими привозами в княжестве.

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