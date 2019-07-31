Россия

«Спартак» объявил о трансфере Андре Шюррле. За последние пару дней мы знали о переходе немца буквально все, даже его будущий номер на спине и то слили, поэтому красно-белые лишь прислали подтверждение.

Гендиректор Томас Цорн зачем-то выложил в инстаграм фото с Шюррле за пять минут до официального сайта и кивнул на все инсайды. Да, немец подписал арендное соглашение на год с правом выкупа. Да, получил 20-й номер. Да, его представили под песню Rammstein и с Кубком мира.

Football.ua выстрелил инсайдом, что Евгений Хачериди согласовал условия с ЦСКА, осталось лишь пройти медосмотр. Гендир армейцев Роман Бабаев назвал все слухами и добавил, что в клубе даже не рассматривали Хачериди. Сам Евгений пожал плечами и уточнил, что еще не думал, согласился бы на русскую команду, а сейчас рассматривает другие варианты (из РПЛ не было).

Малком как будто стал еще ближе к Санкт-Петербургу. Шефред RMC Sport Мохамед Буафси твитнул, что «Барса» согласилась на 40 миллионов евро от «Зенита». Каталонская газета Sport добавила, что агентам бразильца понравились щедрые комиссионные от сделки. Источники Marca видели в офисе каталонцев спортдира «Зенита» Хавьера Рибалту, что значит, что сделка близка к завершению. А Sky Sport Italia даже назвала дату медосмотра в Питере – 2 августа. Малком одной ногой в России.

Малком, «Барселона»Getty Images

А еще:

Артем Голубев перешел из «Краснодара-2» в «Уфу». Годик молодой полузащитник проведет в Башкирии на правах аренды.

«Динамо» ищет варианты с форвардами, которые не практикуют занятия оральным сексом на камеру (как Н’Жи). Sport24 называет кандидатом Калифу Кулибали из «Нанта» (за 5 млн евро), FcInterNews.it пишет про Габриэла Барбозу из «Интера» (бело-голубые предлагают 12+3 млн, «нерадзурри» требуют 20), Ruhr Nachrichten сообщает про интерес к Максимилиану Филиппу из «Дортмунда» (за 18 млн).

Италия

Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Ювентус»)Getty Images

Источники Sky Sport Italia заявили, что «Ювентус» прорабатывает обмен Пауло Дибалы в «МЮ» на Ромелу Лукаку. Переговоры находятся на продвинутой стадии, но пока не сообщается, будет ли это натуральный обмен или кому-то придется доплатить. Альвизе Каньяццо из Daily Mail сообщил, что Криштиану Роналду уже одобрил приход Лукаку в «Юве». Криш верит, что сыграется с Ромелу, и что форвард запросто пожертвует результативностью ради голов Роналду.

Sky Sport Italia также передает, что форвард «Лилля» Рафаэл Леау проходит медосмотр в «Милане». «Россонери» отправят за него 30 миллионов евро и защитника Тьяго Джало. Леау подпишет с «Миланом» пятилетний контракт и станет заменой ушедшему в АПЛ Патрику Кутроне.

А еще:

«Фиорентина» объявила о приобретении Кевин-Принса Боатенга. Официально ганец пришел во Флоренцию из «Сассуоло», хотя половину прошлого сезона провел в «Барселоне». Он подписал двухлетний контракт и будет получать 1 млн евро в год.

Фабио Паганини с канала RAI заявил в эфире радио Kiss Kiss Napoli, что Гонсало Игуаин попросил брата-агента пробить ему возвращение в «Наполи». Но клуб пока не дал ответ футболисту и его представителю.

Англия

Пауло Дибала, «Ювентус»Getty Images

Ромео Агрести из итальянской версии Goal сообщил, что в четверг все решится с трансфером Пауло Дибалы в «Манчестер Юнайтед». В первый день августа Дибала встретится с Маурицио Сарри и поговорит о роли в команде. После этого игрок примет решение, оставаться ли в «Ювентусе».

А Джанлука ди Марцио уверен, что переговоры между агентом Пауло Дибалы и «Манчестер Юнайтед» продолжаются. Представитель аргентинца хочет минимизировать потери от обмена Пауло на Ромелу Лукаку в «Ювентус». Сам Дибала тренируется с туринцами и готовится к новому сезону.

А еще:

«Манчестер Юнайтед» никак не договорится с Харри Магуайром и переключил внимание на Самюэля Умтити. Le10Sport пишет, что «МЮ» предлагает «Барселоне» за защитника 50 миллионов евро.

Инсайдер The Telegraph Джеймс Нэлтон сообщает, что «Эвертон» очень хочет купить полузащитника Рейнье из «Фламенго». «Ириски» выложат за него аж 40 миллионов евро. Если сделка состоится, то Рейнье подъедет на «Гудисон Парк» в январе, когда ему стукнет 18 лет.

Глава футбольного раздела шотландского Daily Mail Стивен Макгоуэн пишет, что «Арсенал» согласился заплатить 27 млн евро за защитника «Селтика» Кирана Тирни. Клубы вчера вечером приблизились к оформлению сделки, Тирни может переехать на «Эмирейтс» уже к следующему вторнику.

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Испания

Филиппе Коутиньо, «Барселона» – «Вильярреал»Getty Images

Мойзес Льоренс из бразильского ESPN сообщил, что продажа Филиппе Коутиньо – приоритет для «Барселоны» этим летом. Но руководство каталонцев переживает из-за того, что до сих пор клубы-претенденты не сделали ни одного предложения по Коутиньо.

Жерар Ромеро из радио RAC1 затвитил, что «Барселона» и «Бетис» обменяются молодыми защитниками. Из каталонской молодежки уедет Хуан Миранда, а Андалусию покинет Хуниор Фирпо. Сделку закрепят в течение нескольких дней.

А еще:

«Мальорка» объявила о трансфере 21-летнего нападающего сербского «Радника» Игора Златановича. Он обошелся испанцам в 1,3 млн евро и уже подписал четырехлетний контракт.

«Осасуна» объявила о переходе Адриана Лопеса из «Порту». Он перешел на правах свободного агента из «Порту» и подписал однолетний контракт, отступные – 25 миллионов евро.

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Германия

Себастьян Руди вернулся в «Хоффенхайм», за который отыграл семь лет. «Шальке» сбагрил бывшего полузащитника «Баварии» в годичную аренду и напомнил на офсайте, что у Руди действующий контракт с «кнаппенами» до конца сезона-2021/22.

А еще:

Евгений Коноплянка намерен уйти из «Шальке». Fanatik пишет, что «Бешикташ» согласовал личный контракт с украинцем и зарплату в 2,5 млн евро в год. в Гельзенкирхене хотят за Коноплянку 4 млн евро, турецкий клуб предлагает немцам всего 2 миллиона.

Защитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамен перейдет в «Эвертон». Sky Sport Deutshland уверен в том, что «ириски» потратят на ивуарийца 30 миллионов евро + бонусы. Источники телеканала заявили, что стороны близки к соглашению, Гбамен в четверг пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт. В нем «Эвертон» видит замену ушедшему в «ПСЖ» Идриссе Гуйе. Видимо, Гбамен может и в опорной зоне сыграть, не только в защите.

Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

«ПСЖ» предложит Неймару остаться в команде еще на сезон и уйти из клуба в 2020 году. Спортдир «Парижа» Леонардо рассчитывает, что в следующем году продаст его по более низкой цене. В клубе полагают, что им не хватит времени на обустройство возвращения бразильца в «Барселону» или другую фирму. Об этом пишет каталонская газета Sport.

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