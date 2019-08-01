Россия

История с Малкомом закончится в течение двух дней – форвард уже вылетел в Санкт-Петербург, чтобы окончательно урегулировать условия контракта.

«Спартак» тоже закончит одиссею с седьмым приобретением окна – сыном Хенрика Ларссона. Йордан уже прошел медобследование в Москве, так что осталось только официально объявить о переходе.

А еще в России:

Самба Соу свинтил в «Ноттингем Форест». За продажу игрока московский клуб получил около 2,2 млн евро, а Соу получил контракт на 2 года.

«Уфа» великодушно отпустила Азамата Засеева в «Аланию». Игрок отпахал в Башкирии 8,5 лет, а теперь вернется домой после разговора с Владимиром Габуловым.

Италия

«Милан» подписал и представил Рафаэла Леау. Как и сообщалось ранее, за 20-летнего форварда «росонерри» выложили 30 млн евро, еще сколько-то прилетят французам в виде бонусов. Другим достижением «терьеров» стало условие о 30% стоимости будущего трансфера, которые «Милан» обязан будет перевести, если продаст бразильца в другой клуб.

Контракт подписан на 5 лет. Форвард взял 17-й номер.

А еще в Италии:

Sky Sport Italia рассказал о планах Пауло Дибалы в это трансферное окно. Во-первых, игрок точно вернется в «Ювентусе» и начнет предсезонку с Сарри. Во-вторых, он не уверен, что стиль АПЛ ему подойдет. В-третьих, он находит переход в «МЮ» не самым целесообразным. Однако, Маурицио Сарри в личном разговоре сообщил игроку, что он может уйти, потому что Ромелу Лукаку подходит Криштиану Роналду больше.

«Наполи» включился в борьбу за Уилфрида Заха, которого позавчера обронил «Эвертон». «Кристал Пэлас» очень долго контактировал с «ирисками» насчет продажи, но к консенсусу не пришел. Теперь очередь за неаполитанцами. Они готовы выложить за крайнего форварда 66 млн евро.

«Дженоа» избавился от центрального защитника Эрвина Зукановича, которого отправили в «Аль-Ахли».

Раджа Наингголан близок к переходу в «Кальяри», за который играл с 2010-го по 2014-й. Клубы находятся на финальной стадии переговоров.

Англия

Фабрицио Романо сообщил в, что « Манчестер Сити » снова ворвался на трансферный рынок, чтобы провести переговоры с «Ювентусом» о трансфере Жоау Канселу. «Горожане» предлагают за игрока деньги и Данило , но в Италии настаивают на полном прайсе (60 миллионов евро). У манкунианцев есть семь дней на завершение сделки, потому что потом английское окно захлопнется.

Жоау Канселу, «Ювентус»Getty Images

Ну, и «Арсенал» наконец-то представил Николя Пепе. Ура!

Это самое дорогое приобретение «канониров» в истории (79 млн евро), хотя говорили, что у них всего 40 млн евро на трансферы. Ага, конечно.

А еще в Англии:

Вратарь сборной Англии Том Хитон сменил «Бёрнли» на «Астон Виллу», так что к цветам привыкать ему вряд ли придется. Transfermarkt заявляет, что сделку закрыли за 8,8 млн евро, а вот длительность контракта пока что загадка.

«Борнмут» решил, что деньги не проблема и приобрел у «Брюгге» крайнего форварда Арно Данжуму. За трип из Бельгии в Англию «вишни» выложили 15 млн евро, а контракт подписали на 5 лет. Ну так, чтобы наверняка.

«МЮ» увеличил предложение по Харри Магуайру до 93 млн евро, а игрок отсутствует в заявке «лис» на пятничный товарищеский матч против «Аталанты». В «Лестере» почему-то еще думают.

Испания

Испанцы проспали трансферный день. Что они вообще о себе думают?

Только боссы «Барсы» и «Бетиса» встретились, чтобы обговорить все детали переезда Хуниора Фирпо на «Камп Ноу», а в «Реале», по сообщению Marca, снова попробуют купить Донни Ван де Бека, если сорвется трансфер Поля Погба.

Германия

Bild выяснил, что «Бавария» наконец-то собралась с мыслями и отправила «Манчестер Сити» официальное предложение о переходе Лероя Сане. В медиа не сообщили об условиях сделки и личном контракте игрока, но ранее сообщалось о 100 млн евро за переезд и 220 тысячах евро в неделю для игрока. Ближе к концу дня Mirror сообщил, что «горожане» отказались от 80-миллионного оффера. Сам Сане к переезду готов, о чем заявил Kicker.

Мнение по трансферу Лероя Сане высказал и Пеп Гвардиола, а Transfermarkt его любезно привел: «Если Сане хочет уйти, то может сделать это». Кажется, игра перешла на половину «Баварии», которой теперь всего лишь нужно заплатить.

В случае провала переговоров (а это вероятно) мюнхенцы обратят внимание на игрока «Байера» Леона Бэйли, но об этом сообщил Transfermarkt.

Сообщается, что ключевым элементом в согласии игрока станет главный скаут «Баварии» Лоран Буссер, который работал вместе с Бэйли в «Байере» и поддерживает с ним связь.

Лерой Сане, «Манчестер Сити»Getty Images

А еще в Германии:

21-летний полузащитник «Уотфорда» Доди Лукебакио принял решение о смене АПЛ на Бундеслигу. Парня любезно приняли в «Герте», а еще отправили через Ла-Манш 20 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

26-летний центрдеф из Австрии Мартин Хинтереггер сменил «Аугсбург» на «Майнц». Цена вопроса – 12 млн евро. Контракт подписан на 5 лет.

Франция

Новые подробности по делу Неймара и «Барселоны» касаются времени, до которого в «ПСЖ» готовы ждать оффера из Каталонии. Парижане, по информации L'Equipe и Mirror, поставили дедлайн по переходу в день первого матча в Лиге 1, то есть 10 августа.

Сумма трансфера, о которой идет речь, составляет примерно 300 млн евро, однако «сине-гранатовые» готовы только на 45 и Ракитича с Коутиньо в придачу.

Есть еще один вариант, но в него пока верится слабо – это аренда бразильца на сезон и окончательный выкуп в 2020-м.

А еще во Франции:

15 млн евро улетели в Бельгию от «Лилля», который на радостях от скорого заработка 120 млн евро (Пепе + Леау) выкупил у «Шарлеруа» центрфорварда Виктора Осимхена. Контракт с 20-летним нигерийцем подписали на 5 лет.

Дарио Бенедетто, по сообщениям RMC Sport, перейдет из «Бока Хуниорс» в «Марсель». Стороны уже договорились о сделке за 16 млн евро. Остались формальности в виде медосмотра и подписания контракта (4 года + возможность продления еще на один). Эта покупка станет первой для «Марселя» после назначения на пост главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

Шюррле в «Спартаке», Бэйла не будет в Китае, а Неймара – в «Барсе». Трансферы и слухи среды

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