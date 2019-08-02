Россия

Малком, «Зенит»From Official Website

«Зенит» официально объявил о переходе Малкома. Уже утром футболки с его именем появились в фаншопах питерцев, на сайте новость о трансфере вышла где-то в районе 16 часов дня. «Барселона» получила 40 миллионов евро плюс 5 мультов бонусом, а также определенный процент с перепродажи.

Круто, что твиттер «Зенита» намекал на сделку с 31 июля – если посмотреть девять последних сообщений, то по первым буквам можно прочесть «Малком наш».

«Спартак» же ответил переходом Джордана Ларссона. Сын форварда «Барселоны» и ролевая модель Федора Смолова взял номер Дмитрия Комбарова (23) и заявил, что красно-белые – это реальный шанс выиграть РПЛ, Кубок, а то и Лигу Европы. Швед уже провел первую тренировку в Тарасовке.

А еще:

«Бизнес ONLINE» пишет, что Бибрас Натхо ведет переговоры о возвращении в казанский «Рубин». Но в клубе сомневаются, нужен ли он, пока тренеры и руководство довольны игрой полузащиты. Плюс «Рубин» не готов на футболистов с большой зарплатой, а в Греции Натхо получал 1 млн евро в год.

Sky Sports: ЦСКА отказался продавать Чалова «Кристал Пэлас» за 15,4 млн евро

Англия

Харри Магуайр, «Лестер»Getty Images

The Telegraph пишет, что «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» договорились о переходе Харри Магуайра за 93 миллиона евро. Сумма, судя по всему, включает также и бонусы за карьерные достижения центрбека. Магуайр в случае трансфера станет самым дорогим защитником мира и обойдет Вирджила ван Дейка, за которого «Ливерпуль» вывалил 82 млн евро.

Автор Manchester Evening News Сэмюэл Лэкхёрст заявил, что «МЮ» продаст как минимум одного центрального защитника, поскольку сейчас в ростере их семеро. Вероятно, на выход отправятся Маркос Рохо и Крис Смоллинг. Первого пытались спихнуть давно, второй сдал и не подходит под новый стиль Сульшера.

Саймон Стоун из BBC Sport затвитил, что Сульшер понимал: комбинация лидерских качеств Магуайра и игры с мячом – это то, что нужно сейчас «МЮ». Три недели назад у манкунианцев были другие кандидаты, но к середине недели стало понятно, что остался только Харри. «Лестер» же в качестве замены Магуайра отправится за Льюисом Данком из «Брайтона».

А еще:

«Ньюкасл» объявил о переходе левого защитника «Айнтрахта» и сборной Голландии Джетро Виллемса. Он проведет с «сороками» один сезон в аренде, в контракте есть пункт о праве выкупа.

Польский защитник Крыстиан Бьелик подписал контракт с «Дерби Каунти». Он четыре года принадлежал «Арсеналу», не сыграл на «Эмирейтс» ни матча и заключил пятилетнее соглашение с «Дерби».

Полузащитник валлийской молодежки Натан Броудхэд продлил контракт с «Эвертоном» до июня 2021 года и ушел в аренду в клуб британской Лиги 1 «Бёртон Альбион».

«Лидс Юнайтед» объявил, что приобрел у «Бёрнли» голкипера сборной Северной Ирландии Бэйли Пикок-Фэррелла. Сумма сделки не разглашается.

«Суонси» подписал трехлетний контракт с вингером сборной Швеции Кристоффером Петерсоном. Бывший полузащитник «Эраклеса» получил в Уэльсе 11-й номер.

Нападающий «Суонси» Оливер Макбёрни перешел в «Шеффилд Юнайтед». Сегодня это вторая сделка суток – за Макбёрни заплатили 18,5 миллионов евро, которые с бонусами могут вырасти до 21,8 млн евро. Он самый дорогой шотландский футболист в истории. В прошлом сезоне Оли забил 24 мяча в Чемпионшипе.

Испания

Донни ван де Бек, «Аякс»Getty Images

«Реал» все еще охотится за Полем Погба. AS уточнила, что «бланкос» работают над этим вариантом, но есть запасная опция – Донни ван де Бек из «Аякса».

Судя по другим сведениям, с Погба точно ничего не вышло. Инсайдер Lancenet Марсело Бехлер сообщил, что «Аякс» получил предложение от «Реала» по поводу Донни ван де Бека. Полузащитник подпишет контракт на пять или шесть лет, о сделке объявят официально в ближайшие дни. Переговоры еще продолжаются. Marca также подтвердила личное соглашение «Реала» и Ван де Бека, сейчас боссы «Мадрида» договариваются с «Аяксом». Испанский клуб рассчитывает забрать полузащитника за 60-70 миллионов евро.

Донни ван де Бек сам прокомментировал интерес из Испании: «Реал» действительно интересуется мной. Но вы забегаете далеко вперед. Не могу говорить о том, что сейчас происходит или нет. Прямо сейчас я сосредоточен на матче с «Витессом».

Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

«Барселона» хочет продать Филиппе Коутиньо этим летом. Задача осложняется тем, что на него нет претендентов, а дешевле 100 миллионов евро «Барса» бразильца не отдаст. Каталонский клуб рассчитывал обменять игрока на Неймара в «ПСЖ» с доплатой, но в Париже отказались от включения в сделку других футболистов.

Позднее та же газета Sport добавила, что Коутиньо сегодня вечером встретился с руководством «Барсы» и готов покинуть «Камп Ноу». Направление его интереса – АПЛ, но в Британии трансферное окно закрывается 8 августа.

А еще:

Эмре Мор официально присоединился к «Галатасараю». «Сельта» получит за аренду полузащитника сборной Турции 600 тысяч евро, следующим летом «Сарай» выкупит Мора за 6 миллионов.

Пеп Биль из «Сарагосы» перешел в датский «Копенгаген». Он подписал контракт до конца сезона-2023/24. За центрального полузащитника «Копенгаген» заплатил 5 миллионов евро.

Германия

Хосеп Гвардиола, Лерой Сане, «Манчестер Сити»Getty Images

Лерой Сане все никак не прояснит позицию, хочет он в «Баварию» или нет. Вопрос по немцу задали даже Гвардиоле. «Я отвечал на него кучу раз. Кучу раз говорил, что невозможно удержать футболиста, если его голова в другом месте. Но ни один игрок не говорил мне, что хочет уйти. Мы также хотим, чтобы Лерой остался», – заявил Пеп.

Süddeutsche Zeitung заверил, что переговоры по переходу Лероя Сане находятся на заключительной стадии. Футболист все же захотел присоединиться к «Баварии», его трансфер будет рекордным для мюнхенского клуба, как и зарплата. Но Тобиас Альтшаффль из SportBild объяснил логику «Манчестер Сити». Боссы «горожан» считают, что если Жоау Фелиш стоил «Атлетико» 127 миллионов евро, то Лерой Сане обойдется «Баварии» дороже.

Евгений Коноплянка точно перейдет в «Бешикташ». По данным Sabah, турецкий клуб согласовал трансфер украинца из «Шальке» и заплатит немцам 3 миллиона евро. В 2020-м у Коноплянки закончится контракт с «кнаппенами», поэтому нынешняя команда за него особо не держится. Евгений давно обговорил условия личного договора с «орлами», в Турции он будет получать по 2,5 млн евро за сезон. На выходных он прилетит в Стамбул и поставит подпись под соглашением.

А еще:

«Вест Хэм» подтвердил, что продал Риса Оксфорда в «Аугсбург». 20-летний защитник провел в клубе Бундеслиги прошлые полсезона в аренде и теперь отправился в Германию на постоянной основе.

Radio Marte передает, что Тимо Вернер теперь в вишлисте «Наполи». У форварда в 2020 году заканчивается контракт. И в соглашении есть прописанная сумма отступных в 70 млн евро – но для десяти топ-клубов, остальным придется договариваться напрямую с «Лейпцигом».

Италия

Tuttosport передает, что «Ювентус» решился на уход Жоау Канселу в «Манчестер Сити». Туринцы согласились на Данило и компенсацию в 30-35 млн евро. Канселу скоро улетит на медосмотр в Манчестер и переговоры по условиям личного соглашения с «Сити».

Пауло Дибала, «Ювентус»Getty Images

Помимо этого обмена «Юве» проворачивает еще один. Согласно сообщениям Ромео Агрести из итальянского Goal.com, теперь в трейд Дибала-Лукаку включают еще и Марио Манджукича. Сразу несколько источников утверждают, что Дибала отказался от перехода в «МЮ».

Corriere dello Sport сообщил, что с аргентинцем уже встречался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Он сказал футболисту, что с нетерпением ждет совместной работы и ждет, когда Дибала присоединится к «МЮ». А инсайдер SportItalia Альфредо Педулья заявил, что «Юнайтед» положил плеймейкеру «Юве» зарплату в 11 млн евро плюс бонусы.

А еще:

La Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia в один голос подтвердили, что Тоби Алдверйерелд практически согласовал личный контракт с «Ромой». Но римский клуб считает сумму в 28 миллионов евро за бельгийца завышенной и предлагает 20 млн.

Кристоф Терро написал в тексте для HLN, что Раджа Наингголан откажет «Фиорентине» и вернется в «Кальяри». Причина – там он познакомился с женой, а теперь Клаудиа борется с раковым заболеванием. Агент бельгийца уже уладил все условия контракта с «Кальяри».

«Сити» врывается в сезон только с одним новичком. У Гвардиолы есть причины не тратить