Eurosport

Малком в «Зените», Ларссон в «Спартаке», Магуайр почти в «МЮ». Все трансферы Дня ВДВ

Малком в «Зените», Ларссон в «Спартаке», Магуайр почти в «МЮ». Все трансферы Дня ВДВ
Данил Тармасинов

1 час назад

День, когда в Чемпионшипе за дядю заплатили 18,5 миллиона евро.

Россия

Малком, «Зенит»

Малком, «Зенит»From Official Website

«Зенит» официально объявил о переходе Малкома. Уже утром футболки с его именем появились в фаншопах питерцев, на сайте новость о трансфере вышла где-то в районе 16 часов дня. «Барселона» получила 40 миллионов евро плюс 5 мультов бонусом, а также определенный процент с перепродажи.

Круто, что твиттер «Зенита» намекал на сделку с 31 июля – если посмотреть девять последних сообщений, то по первым буквам можно прочесть «Малком наш».

«Спартак» же ответил переходом Джордана Ларссона. Сын форварда «Барселоны» и ролевая модель Федора Смолова взял номер Дмитрия Комбарова (23) и заявил, что красно-белые – это реальный шанс выиграть РПЛ, Кубок, а то и Лигу Европы. Швед уже провел первую тренировку в Тарасовке.

А еще:

Англия

Харри Магуайр, «Лестер»

Харри Магуайр, «Лестер»Getty Images

The Telegraph пишет, что «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» договорились о переходе Харри Магуайра за 93 миллиона евро. Сумма, судя по всему, включает также и бонусы за карьерные достижения центрбека. Магуайр в случае трансфера станет самым дорогим защитником мира и обойдет Вирджила ван Дейка, за которого «Ливерпуль» вывалил 82 млн евро.

Автор Manchester Evening News Сэмюэл Лэкхёрст заявил, что «МЮ» продаст как минимум одного центрального защитника, поскольку сейчас в ростере их семеро. Вероятно, на выход отправятся Маркос Рохо и Крис Смоллинг. Первого пытались спихнуть давно, второй сдал и не подходит под новый стиль Сульшера.

Саймон Стоун из BBC Sport затвитил, что Сульшер понимал: комбинация лидерских качеств Магуайра и игры с мячом – это то, что нужно сейчас «МЮ». Три недели назад у манкунианцев были другие кандидаты, но к середине недели стало понятно, что остался только Харри. «Лестер» же в качестве замены Магуайра отправится за Льюисом Данком из «Брайтона».

А еще:

  • «Ньюкасл» объявил о переходе левого защитника «Айнтрахта» и сборной Голландии Джетро Виллемса. Он проведет с «сороками» один сезон в аренде, в контракте есть пункт о праве выкупа.
  • Польский защитник Крыстиан Бьелик подписал контракт с «Дерби Каунти». Он четыре года принадлежал «Арсеналу», не сыграл на «Эмирейтс» ни матча и заключил пятилетнее соглашение с «Дерби».
  • Полузащитник валлийской молодежки Натан Броудхэд продлил контракт с «Эвертоном» до июня 2021 года и ушел в аренду в клуб британской Лиги 1 «Бёртон Альбион».
  • «Лидс Юнайтед» объявил, что приобрел у «Бёрнли» голкипера сборной Северной Ирландии Бэйли Пикок-Фэррелла. Сумма сделки не разглашается.
  • «Суонси» подписал трехлетний контракт с вингером сборной Швеции Кристоффером Петерсоном. Бывший полузащитник «Эраклеса» получил в Уэльсе 11-й номер.
  • Нападающий «Суонси» Оливер Макбёрни перешел в «Шеффилд Юнайтед». Сегодня это вторая сделка суток – за Макбёрни заплатили 18,5 миллионов евро, которые с бонусами могут вырасти до 21,8 млн евро. Он самый дорогой шотландский футболист в истории. В прошлом сезоне Оли забил 24 мяча в Чемпионшипе.

Испания

Донни ван де Бек, «Аякс»

Донни ван де Бек, «Аякс»Getty Images

«Реал» все еще охотится за Полем Погба. AS уточнила, что «бланкос» работают над этим вариантом, но есть запасная опция – Донни ван де Бек из «Аякса».

Судя по другим сведениям, с Погба точно ничего не вышло. Инсайдер Lancenet Марсело Бехлер сообщил, что «Аякс» получил предложение от «Реала» по поводу Донни ван де Бека. Полузащитник подпишет контракт на пять или шесть лет, о сделке объявят официально в ближайшие дни. Переговоры еще продолжаются. Marca также подтвердила личное соглашение «Реала» и Ван де Бека, сейчас боссы «Мадрида» договариваются с «Аяксом». Испанский клуб рассчитывает забрать полузащитника за 60-70 миллионов евро.

Донни ван де Бек сам прокомментировал интерес из Испании: «Реал» действительно интересуется мной. Но вы забегаете далеко вперед. Не могу говорить о том, что сейчас происходит или нет. Прямо сейчас я сосредоточен на матче с «Витессом».

Филиппе Коутиньо, «Барселона»

Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

«Барселона» хочет продать Филиппе Коутиньо этим летом. Задача осложняется тем, что на него нет претендентов, а дешевле 100 миллионов евро «Барса» бразильца не отдаст. Каталонский клуб рассчитывал обменять игрока на Неймара в «ПСЖ» с доплатой, но в Париже отказались от включения в сделку других футболистов.

Позднее та же газета Sport добавила, что Коутиньо сегодня вечером встретился с руководством «Барсы» и готов покинуть «Камп Ноу». Направление его интереса – АПЛ, но в Британии трансферное окно закрывается 8 августа.

А еще:

  • Эмре Мор официально присоединился к «Галатасараю». «Сельта» получит за аренду полузащитника сборной Турции 600 тысяч евро, следующим летом «Сарай» выкупит Мора за 6 миллионов.
  • Пеп Биль из «Сарагосы» перешел в датский «Копенгаген». Он подписал контракт до конца сезона-2023/24. За центрального полузащитника «Копенгаген» заплатил 5 миллионов евро.

Германия

Хосеп Гвардиола, Лерой Сане, «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола, Лерой Сане, «Манчестер Сити»Getty Images

Лерой Сане все никак не прояснит позицию, хочет он в «Баварию» или нет. Вопрос по немцу задали даже Гвардиоле. «Я отвечал на него кучу раз. Кучу раз говорил, что невозможно удержать футболиста, если его голова в другом месте. Но ни один игрок не говорил мне, что хочет уйти. Мы также хотим, чтобы Лерой остался», – заявил Пеп.

Süddeutsche Zeitung заверил, что переговоры по переходу Лероя Сане находятся на заключительной стадии. Футболист все же захотел присоединиться к «Баварии», его трансфер будет рекордным для мюнхенского клуба, как и зарплата. Но Тобиас Альтшаффль из SportBild объяснил логику «Манчестер Сити». Боссы «горожан» считают, что если Жоау Фелиш стоил «Атлетико» 127 миллионов евро, то Лерой Сане обойдется «Баварии» дороже.

Евгений Коноплянка точно перейдет в «Бешикташ». По данным Sabah, турецкий клуб согласовал трансфер украинца из «Шальке» и заплатит немцам 3 миллиона евро. В 2020-м у Коноплянки закончится контракт с «кнаппенами», поэтому нынешняя команда за него особо не держится. Евгений давно обговорил условия личного договора с «орлами», в Турции он будет получать по 2,5 млн евро за сезон. На выходных он прилетит в Стамбул и поставит подпись под соглашением.

А еще:

  • «Вест Хэм» подтвердил, что продал Риса Оксфорда в «Аугсбург». 20-летний защитник провел в клубе Бундеслиги прошлые полсезона в аренде и теперь отправился в Германию на постоянной основе.
  • Radio Marte передает, что Тимо Вернер теперь в вишлисте «Наполи». У форварда в 2020 году заканчивается контракт. И в соглашении есть прописанная сумма отступных в 70 млн евро – но для десяти топ-клубов, остальным придется договариваться напрямую с «Лейпцигом».

Италия

Tuttosport передает, что «Ювентус» решился на уход Жоау Канселу в «Манчестер Сити». Туринцы согласились на Данило и компенсацию в 30-35 млн евро. Канселу скоро улетит на медосмотр в Манчестер и переговоры по условиям личного соглашения с «Сити».

Пауло Дибала, «Ювентус»

Пауло Дибала, «Ювентус»Getty Images

Помимо этого обмена «Юве» проворачивает еще один. Согласно сообщениям Ромео Агрести из итальянского Goal.com, теперь в трейд Дибала-Лукаку включают еще и Марио Манджукича. Сразу несколько источников утверждают, что Дибала отказался от перехода в «МЮ».

Corriere dello Sport сообщил, что с аргентинцем уже встречался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Он сказал футболисту, что с нетерпением ждет совместной работы и ждет, когда Дибала присоединится к «МЮ». А инсайдер SportItalia Альфредо Педулья заявил, что «Юнайтед» положил плеймейкеру «Юве» зарплату в 11 млн евро плюс бонусы.

А еще:

  • La Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia в один голос подтвердили, что Тоби Алдверйерелд практически согласовал личный контракт с «Ромой». Но римский клуб считает сумму в 28 миллионов евро за бельгийца завышенной и предлагает 20 млн.
  • Кристоф Терро написал в тексте для HLN, что Раджа Наингголан откажет «Фиорентине» и вернется в «Кальяри». Причина – там он познакомился с женой, а теперь Клаудиа борется с раковым заболеванием. Агент бельгийца уже уладил все условия контракта с «Кальяри».

«Сити» врывается в сезон только с одним новичком. У Гвардиолы есть причины не тратить

Eurosport на iOS
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте