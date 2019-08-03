Хуанфран уехал к Алвесу, Сане почти в «Баварии», «Сити» хочет Канселу. Все трансферы субботы

Англия

Рекордный трансфер в своей истории совершил «Брайтон». «Чайки» подписали за 21,9 млн евро 24-летнего защитника Адама Уэбстера из «Бристоль Сити». Адам подмахнул 4-летний контракт с клубом АПЛ. В прошлом сезоне игрок провел 44 матча в Чемпионшипе.

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Двойной трансфер провернул «Вулверхэмптон», выкупив двоих игроков «Лацио». «Волки» приобрели дуэт молодых португальцев – за форварда Педру Нету выложили 18,9 млн евро и еще 9,2 млн за центрального полузащитника Бруну Жордау.

34-летний нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Переход Марио не вписывается в трансферную политику «дьяволов». Английский клуб заинтересован в приобретении нападающего не старше 26 лет.

Полузащитник «МЮ» Поль Погба не поехал на товарищеский матч с «Миланом» из-за недовольства ситуацией вокруг возможного трансфера в «Реал».

«Манчестер Сити» приблизился к приобретению защитника «Ювентус» Жоау Канселу. В сделку будет включен крайний защитник «Сити» Данило.

Испания

34-летний защитник Хуанфран Торрес продолжит карьеру в «Сан-Паулу», сообщает Cadena SER. Опытный испанец подпишет с новым клубом контракт на полтора года и присоединится к бразильцам на правах свободного агента. В конце мая 34-летний Хуанфран объявил, что покидает «Атлетико» после 8,5 лет в клубе. Днем ранее «Сан-Паулу» подписал контракт с 36-летним экс-защитником «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» Дани Алвесом.

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Состав «Реала» может пополнить полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш. Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record. Футболистом также интересуются «МЮ» и «Тоттенхэм», поэтому «Спортинг» не намерен снижать запрашиваемую сумму – не менее 65 млн евро.

Италия

Полузащитник «Аякса» Лассе Шене будет выступать в Италии. 33-летний датчанин подпишет контракт с «Дженоа» по схеме «2+1». Шене провел в «Аяксе» семь лет – в 286 матчах он забил 64 мяча и отдал 52 паса. Футболист сборной Дании выиграл с «Аяксом» шесть трофеев, включая три чемпионства.

Лассе Шёне (Аякс)Getty Images

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Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе по семейным причинам. Агент и жена футболиста Ванда Нара беременна, и футболист не хотел бы доставлять ей и семье неудобства, пишет La Gazzetta dello Sport. В Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

Германия

«Бавария» продолжает переговоры по трансферу игрока «Манчестер Сити» Лероя Сане. Переход должен состояться не позднее четверга. По информации Bild, мюнхенский клуб достиг личной договоренности с 23- летним хавбеком. Сане в «Баварии» будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

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