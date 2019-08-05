Англия

Сага с Харри Магуайром и «Манчестер Юнайтед» тянулась еще с прошлого лета. Тогда с «Лестером» договориться не удалось, зато сейчас «лисы» купаются в деньгах, а «манкунианцы» получили желанного центрдэфа.

Оле-Гуннар Сульшер и Харри МагуайрGetty Images

Теперь Магуайр – самый дорогой защитник и игрок Англии. Руководство «МЮ» выложило за него 80 миллионов евро, а Харри взял 5-й номер, который спалил тренировочной формой. Раньше под ним выступал экс-игрок «Спартака» Маркос Рохо и Рио Фердинанд – интересно, как сложится карьера пятерки в этот раз.

А еще в Англии:

The Times информирует, что «МЮ» отказался от оффера «Реала» по Погба. Мадридцы предложили за француза Хамеса + 30 млн евро. По слухам, «Манчестер» не отдаст Поля менее чем за 150 лямов.

На правах свободного агента в «Ливерпуль» перешел экс-вратарь «Вест Хэма» Адриан. Прочный дублер для Алиссона после ухода Миньоле в «Брюгге» найдена.

Пока «МЮ» определяется с дальнейшей судьбой Ромелу Лукаку, нападающий тренируется с родным «Андерлехтом». Ранее сообщалось, что бельгийцем активно интересуется «Интер».

Испания

«Аякс» планируемо разбирают. Клуб уже покинули Де Йонг («Барселона»), Де Лигт («Ювентус») – теперь на очереди стоит Донни ван де Бек.

Донни Ван де Бек Eurosport

В прошлом сезоне тактические гики восхищались умением опорника выбирать позицию и находить свободные зоны в атаке, чем он как минимум количественно помогал нападению «Аякса». По мнению голландского источника, «Реал» рассматривает покупку Ван де Бека вместо Погба. Сумма возможного трансфера пока не сообщается, но Фло Пересу придется серьезно раскошелиться.

А еще в Испании:

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер поставил крест на переезде Неймара в Каталонию: «Мы не разговаривали о Неймаре. «Барселона» и «ПСЖ» очень уважительно относятся друг к другу, и если будем когда-нибудь обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим. Сегодня это исключено». Эпопее конец?

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Италия

«Манчестер Сити» близок к довольно выгодной сделке. «Горожане» хотят приобрести Жоау Канселу и предложили «Ювентусу» Данило и 30 миллионов евро сверху. Итальянское руководство пока молчит.

Жоау Канселу и ДанилоGetty Images

Правда, непонятно, зачем португалец нужен, если справа у «Сити» выступает гениальный Кайл Уокер?

А еще в Италии:

Раджа Наингголан захотел уйти из «Интера» и его желание осуществилось. Бельгиец вернулся на год в родной «Кальяри», где начинал карьеру топа Серии А.

Пауло Дибала вернулся в расположение «Ювентуса» и прошел медобследование. Судя по всему, аргентинец остается в Турине еще на сезон.

Франция

Марио Балотелли – удивительный футболист. За два сезона в «Ницце» он заколотил 33 мяча, но третий провел уныло. Зимой его отдали в «Марсель», и итальянец снова засверкал: восемь голов за 15 матчей.

Марио БалотеллиGetty Images

Несмотря на отличную статистику, этим летом Балотелли шатает от «Вероны» до «Фламенго». Джанлука ди Марцио сообщил, что бразильский клуб уже ведет переговоры с «Марселем». Марио потянуло на экзотику?

А еще во Франции:

Вице-президент «Монако» Олег Петров заявил, что Александр Головин не продается и как минимум еще один сезон проведет во Франции.

А еще в Германии:

«Бавария» берет в охапку двух братьев Сане. Только Лерой станет самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги и его стоимость возрастет до 110 миллионов евро, а 16-летний Сиди скромно перейдет из академии «Шальке».

Bild рассказал о том, что «РБ Лейпциг» отклонил 60-миллионное предложение «Арсенала» по центральному защитнику Дайоте Упамекано.

А еще в мире:

Кристиан Нобоа очень близок к переходу в «Сочи», о чем рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Переговоры продолжаются, прогресс достигнут».

По информации The Telegraph, Уэйн Руни ведет переговоры с «Дерби Каунти». Если все пройдет успешно, то Шрек станет играющим тренером.

Гус Тил стал седьмым новичком «Спартака» этим летом. «АЗ» выручил за полузащитника 18 миллионов евро вместе с бонусами.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимиллиан Филипп обойдется «Динамо» в 20 миллионов евро, как сообщает Bild.

«Атлетико» тратит на уровне «Реала» и «Барселоны». Симеоне радикально меняет философию клуба

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