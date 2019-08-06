Россия

Нобель Арустамян в телеграм-канале сообщил, что Максимилиан Филипп из дортмундской «Боруссии», возможно, проходит медосмотр в московском «Динамо». По крайней мере, форвард невероятно близок к тому, чтобы примерять бело-голубые цвета.

Роман Нойштедтер, сборная РоссииTwitter

А еще «Динамо» уже оформляет сделку с Романом Нойштедтером. Бело-голубые выбирали между русским немцем, Антоном Швецом из «Ахмата» и Романом Емельяновым из «Урала». Нойштедтер, как написал Нобель, уже на базе в Новогорске. Возможно, окончательному соглашению мешает интерес к Наиму Слити из «Дижона», о котором сообщил L’Equipe.

А еще:

«Чемпионат» написал о том, что «Локомотив» близок к подписанию Николая Комличенко из «Млады Болеслав». Но глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков все опроверг и сказал, что запросы всех сторон находятся вне разумных пределов.

Паблик «Белорусский футбол» со ссылкой на Vitesse Inside сообщил, что защитник тульского «Арсенала» Максим Володько сегодня должен был прибыть в «Витесс» Леонида Слуцкого.

Англия

«Арсенал» официально подтвердил, что продал Лорана Косьельни в «Бордо». Взбунтовавшийся капитан принес бюджету лондонцев 5 млн евро, но не оставил никого в обороне. Теперь «канониры» экстренно ищут центрбека.

Киран Гилл из Daily Mail сообщил, что «Арсенал» сделал предложение на 60 млн евро «Лейпцигу» за Дайо Упамекано. Немцы отвергли этот оффер и хотят, чтобы в сделку вошел еще и Эмиль Смит-Роу. «Пушкари» оценивают янгстера в 27 млн евро. «РБ» без разницы, будет ли это аренда или полноценный трансфер. Оба клуба рассчитывают закрыть сделку до дедлайна в четверг.

Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм»Getty Images

«Манчестер Юнайтед» хищно оскалился на Кристиана Эриксена. ESPN напоминает, что у датчанина заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» летом 2020 года, но на него не пришло ни одного официального оффера, так что цену в 130 млн евро «шпоры» наверняка скинут.

А журналист британского The Athletic Джей Питт-Брук заявил, что в прошлом году «Тоттенхэм» просил за Кристиана Эриксена 140 миллионов евро. Но этим летом цена упала до 55 миллионов, а Дэниэл Леви понимает, что сейчас его последний шанс заработать на Эриксене.

А еще:

Защитник Гонсалу Кардосо стал футболистом «Вест Хэма». 18-летний португалец пришел из «Боавишты» и подписал пятилетний контракт.

Еще вчера ночью «Кристал Пэлас» объявил о переходе Гари Кэйхилла. 33-летний экс-защитник «Челси» подписал контракт на два сезона.

Француз Нил Мопай подписал контракт с «Брайтоном». «Чайки» заплатили за 22-летнего форварда около 21,7 млн евро, игрок подписал контракт на четыре сезона.

«Вулверхэмптон» подписал нападающего из Азербайджана. И он не сыграет за клуб в этом сезоне.

Руни с зимы 2020 года станет играющим тренером «Дерби Каунти».

Испания

Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

L’Equipe внезапно бомбанула инсайдом, что «Барселона» спихнет Филиппе Коутиньо в аренду в «Арсенал». Пока фанаты прикидывали, как Эмери уместит на поле Коута, Пепе, Себальоса, Ляказетта и Обамеянга, инсайдер Жюльен Лоран затвитил, что «канониры» не подпишут Филиппе.

Чуть позже Radio Catalunya добавила, что «Барселона», на самом деле, ведет переговоры с другим лондонским клубом – «Тоттенхэмом». А ведущий Onda Cero Альфредо Мартинес подтвердил, что Филиппе спихнут в аренду «шпорам», Почеттино знает игрока еще по совместной работе в «Эспаньоле».

А еще:

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что Донни ван де Бек сыграет в квалификации Лиги чемпионов против ПАОК. А это значит, что Ван де Бек будет заигран за амстердамцев в ЛЧ и не перейдет в клуб из главного еврокубка, а центрхавом интересовался «Реал».

Италия

«Ювентус» практически подтвердил обмен Жоау Канселу на Данило. Туринцы опубликовали видео, как латераль сборной Бразилии прилетел в Италию на медосмотр. Это значит, что вместе с ним приземлились и 28 миллионов евро, которые «Сити» доплатил за трейд Канселу. Сам португалец тоже проходит медосмотр в Англии – его присутствие подтвердили источники Sky Sports.

Джанлука ди Марцио написал, что Данило будет получать у «бьянконери» 3,5 млн евро за сезон, Жоау в Манчестере ждет годовая зарплата в 4,5 млн евро.

Эдин Джеко, «Рома»Getty Images

Sky Sport Italia сообщил, что «Интер» приблизился к подписанию Эдина Джеко из «Ромы». Источники телеканала видели агента боснийца Сильвиано Мартины, входящего в офис «нерадзурри». Но миланцы еще не общались с боссами «Ромы». Кроме того, Джеко хочет и «Монако». По данным France Football, Леонарду Жардим понимает, что Фалькао свалит в январе в Азию, и переведет команду на 4-4-2. Для этого ему нужен такой парень, как Эдин.

А еще:

Полузащитник сборной Сербии Дарко Лазович (не путать с Данко, который даже заезжал в «Зенит») перешел в «Верону» на правах свободного агента. Раньше он тоже играл в Серии А, но за «Дженоа».

Германия

Гарет Бэйл, «Реал Мадрид»Getty Images

«Бавария» внимательно следит за ситуацией с Гаретом Бэйлом. Валлиец не уехал в Китай в июле и бухтит на тренера «Реала» Зидана. В мюнхенском клубе вмешаются, если Бэйл останется в «Мадриде» к первым числам сентября.

У боссов двух грандов отличные взаимоотношения друг с другом, поэтому «Бавария» думает о том, чтобы забрать Гарета 1-2 сентября (в эти дни закрывается трансферное окно). «Не забывайте, что у Бэйла спонсорский контракт с adidas, а этот бренд вкладывает крупные суммы в «Баварию», – сказал газете AS источник, знакомый со стратегическими процессами в немецком суперклубе.

А еще:

«Ливерпуль» отдал в аренду нигерийского форварда Тайво Авоньи. Сезон-2019/20 21-летний нап проведет в «Майнце». В прошлом бельгийском чемпионате Авоньи забил 14 мячей.

Полузащитник бельгийской молодежки Себастьян Борно перешел из «Андерлехта» в «Кёльн». Он подписал контракт до 2024 года. Сумма сделки – 7 миллионов евро.

Вратарь «Ренна» Томаш Коубек переехал в Бундеслигу. Он подписал пятилетний контракт с немецким «Аугсбургом».

Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Журналист Игнасио Мигелес затвитил, что «ПСЖ» ожидает, что «Реал» согласится на сделку по Неймару. «Париж» предложил мадридцам аренду и возможность выкупа менее чем за 200 миллионов евро, все ждут решения и согласия Зинедина Зидана. У Неймара и «бланкос» уже обговорено личное соглашение.

А еще:

«Монако» подписал пятилетний контракт с правым защитником «Монпелье» Рубеном Агиларом. Transfermarkt оценивает сделку в 10 миллионов евро.

Защитник сборной Перу Мигель Трауко подписал контракт с «Сент-Этьеном». Он перешел из бразильского «Фламенго» и будет выступать за «зеленых» до 2022 года.

Юсуф Языджи стал игроком «Лилля». Атакующего полузащитника «Трабзонспора» продали во Францию за 16 миллионов евро. Да, во вторник больше всего тратили в Лиге 1.

Головин: «Сейчас не ушел бы даже в «Реал» или «Барселону». Не люблю каждый год менять команды»