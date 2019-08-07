Россия

«Кристал Пэлас» предпринял еще одну попытку подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова. По информации Sky Sports, лондонцы готовы заплатить за лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ 25 млн евро. Ответа от ЦСКА пока нет, но высказался агент Федора Шандор Варга.

«Давайте подождем пару дней. Большой ли шанс, что он уйдет? Не могу сказать. Я встречался с представителями клуба, понял их позицию. Они могут отказаться от предложения и в 50, и от даже 100 миллионов. Это их право, и подсказывать им я ничего не буду», – рассказал Варга.

Федор ЧаловGetty Images

На официальном сайте «Млады Болеслав» появилась информация о возможном трансфере Николая Комличенко этим летом: «Руководство клуба в курсе интереса к футболисту со стороны нескольких европейских клубов, среди которых есть и московский «Локомотив». Итак, интерес есть, но председатель совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков заявил в интервью в «СЭ», что о трансфере за сумму, требуемую чехами, не может быть и речи.

Сегодня же форвард вместе с чешской командой улетел в Бухарест, где сыграет в квалификации против «Стяуа».

А еще:

«Динамо» предложило 10 млн евро за переход форварда «Генка» Мбваны Али Саматты. 26-летний танзанец в прошлом сезоне закинул 32 гола в 51 матче, а в 2015-м, например, проходил медосмотр в ЦСКА, но получил отказ. В этом году красно-синие вновь интересовались игроком, но до конкретных предложений дело не дошло.

«Локомотив» заинтересован в 19-летнем ирландском форварде «Саутгемптона» Джонатане Афолаби, сообщили в Pundit Arena. В издании говорят, что с игроком уже согласовывают контракт, а стоить он будет 0 евро, потому что находится в статусе свободного агента.

Англия

Солидный The Independent сообщил, что Кристиан Эриксен готов к офферу от «МЮ». Раньше агент игрока и окружение датчанина мучали его потенциальным переездом в Мадрид, но Перес, кажется, разуверился в возможности приобретения полузащитника. Теперь те же люди советуют Кристиану согласиться на переезд в Манчестер, если поступит запрос о трансфере. The Telegraph и вовсе сообщил, что «шпоры» контактируют насчет игрока с «Атлетико». Пожалуй, зреет еще одна сага.

Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм»Getty Images

А вот в «Арсенале» внезапно осознали, что с продажей Косьельни в обороне стало совсем пусто и направили второй оффер в «Лейпциг» по трансферу Дайо Упамекано. В первый раз в «РБ» отказались от 60 млн, а теперь в помойку улетело предложение на 10 миллионов больше.

Клаусула за 20-летнего француза составляет 100 млн, а вот уже через год понизится до 80. Следовательно, «канониры» могут додавить немцев уже сейчас. Второй опцией Унаи Эмери называют Даниэле Ругани из «Ювентуса». По заявлению The Sun, за итальянца «канониры» готовы заплатить 45 млн евро. Правда, кэш на счет туринцев поступит только через два года, сначала лондонцы просят бесплатную аренду, а уже потом обязательный выкуп.

А еще:

Джанлука ди Марцио придумал (или реально узнал) об интересе к Фернандо Льоренте со стороны «МЮ». Долговязого испанца захотели после того, как Ромелу Лукаку внезапно начал тренировки с «Андерлехтом», а не «красными дьяволами». Трансфер Пауло Дибалы, видимо, сорвался.

«Тоттенхэм» ищет замену Кристиану Эриксену на случай, если тот все же покинет клуб. «Шпоры» обратили внимание на полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Сельсо и готовы заплатить за него 60 млн евро.

Молодой и очень талантливый полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон укатил в годичную аренду в «Борнмут». «Красные» даже получат за отсутствие 22-летнего валлийца 2,7 млн евро. Об этом рассказал журналист Джеймс Пирс. Он же заявил, что еще 550 тысяч в евровалюте приедут на «Энфилд», если у парня все получится, а шансы на это слишком высоки. В прошлом году он был в аренде в «Дерби» и стал лучшим бомбардиром команды.

Бенжамен Менди намекнул на скорое объявление о трансфере Жоау Канселу – вчера в Турине высадился Данило, который стал частью сделки по трансферу португальца, но вот в «Сити» официально еще ни о чем не объявили.

А еще просочилась информация, что «МЮ» готов активировать клаусулу 25-летнего страйкера «Атлетика» Иньяки Уильямса. В прошлом сезоне Ла Лиги он забил 13 мячей и пять раз ассистировал партнерам.

«Эвертон» получил третий отказ от «Кристал Пэлас» по трансферу Уилфрида Заха. Ранее сообщалось, что переговоры по переезду игрока окончательно завершены, но Sky Sports заявил, что «ирисок» развернули с 70-миллионным предложением, Джеймсом Маккарти и арендой Дженка Тосуна в придачу.

«Ириски» словили еще и отказ «Арсенала» по трансферу Алекса Ивоби за 33 млн евро, сообщает BBC.

Давид Луис отказался вернуться к тренировкам с «Челси», потому что хочет перейти в «Арсенал», передает Sky Sports.

Испания

Гарета Бэйла не включили в заявку «Реала» на товарняк с «РБ Лейпциг». Что это значит? А вот примерно ничего. Возможно, это намек «Баварии», которая вчера захотела взять валлийца в аренду. Также в заявке отсутствуют Хамес и Мариано.

А еще мадридцы, поEl Chiringuito, все-таки вошли в переговоры по Неймару. Пока есть данные, что они готовы отдать за бразильца 120 млн евро и Луку Модрича.

Италия

«Тоттенхэм» обогнал вообще всех в битве за Пауло Дибалу, сообщил The Sun. В Лондоне решили перекрыть трансферный рекорд и согласовали с «Ювентусом» 70-миллионную сделку, но вот игрок на переход пока не согласился. Мало верится, что «шпоры» готовы платить аргентинцу 380 тысяч евро в неделю, но причиной провала переговоров с «Манчестер Юнайтед» стала именно эта сумма. Ну, и отсутствие «дьяволов» в ЛЧ, само собой.

Daily Mail: подруга Дибалы давит на его трансфер в «Тоттенхэм», Лондон поможет ее карьере модели

Пауло Дибала, «Ювентус»Getty Images

А еще:

Агент Ромелу Лукаку и люди из «Интера» сегодня прибыли в Лондон, чтобы окончательно договориться о переезде форварда на Аппенины. Сообщается, что за бельгийца «нерадзурри» заплатят 62+12, а еще отсыпят «МЮ» денег после следующей продажи.

«Фиорентина» официально объявила о трансфере Кевин-Принса Боатенга. Детали контракта 32-летнего ганского полузащитника не разглашаются, а играть он будет под десятым номером.

На сайте Джанлуки ди Марцио сообщают, что защитник «Ромы» Рик Карсдорп вернется в годичную аренду в «Фейенорд». Игрок выступал там с 2014 года по 2017-й.

Нападающий «Ромы» Патрик Шик, возможно, покинет Рим этим летом. 23-летним чехом интересовался «Ньюкасл», но туда он переходить не захотел. Один из наилучших вариантов – дортмундская «Боруссия».

«Аталанта» подпишет Мартина Шкртела, чтобы усилить позицию центрдефа перед стартом ЛЧ, сообщил в твиттере Джанлука ди Марцио. Словак, который отбегал несколько сезонов за «Зенит», находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Фенербахче».

Яромир Жрмхал из «Славии» переехал в «Брешию» за 3,75 миллионов евро.

В «Дженоа» вот-вот представят Лассе Шёне, он уже проходит медобследование, сообщает сайт Джанлуки ди Марцио. Для доказательств есть еще и видео с приездом игрока в больницу. «Грифоны» заплатят за 33-летнего датчанина 1,5 млн евро, а контракт заключат на 2 гола с опцией продления еще на сезон.

«Милан» объявил о трансфере защитника «Фламенго» Лео Дуарте. Сделку закрыли за 11 млн евро, футболист подписал с «россонери» 5-летний контракт.

А еще в мире:

Боян Кркич, который на днях остался без клуба, стал игроком «Монреаль Импакт».

«Бешикташ» выписал из «Вильярреала» защитника Виктора Руиса. Контракт с 30-летним игроком подписан на 3 года.

«Аякс» не захотел терять еще одного лидера и продлил контракт с Давидом Нересом до 2023 года. Хотя, и это может не стать помехой для какого-нибудь топ-клуба.

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