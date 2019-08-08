«Арсенал»

«Канониры» классно поработали на флажке. Они купили за 27 миллионов евро фулбэка Кирана Тирни у «Селтика» и внезапно забрали у «Челси» Давида Луиса за 8,6 млн евро. Так они позабыли про Лорана Косьельни, который бросил «Эмирейтс» за два дня до дедлайна.

Внезапный трансфер на выход – Алекс Ивоби в «Эвертон». Вингер сборной Нигерии переехал на «Гудисон Парк» за 38-43 миллиона евро. Кроме того, они пристроили в аренду к Марсело Бьелсе в «Лидс» Эдди Нкетия.

«Манчестер Сити»

Чемпионы Англии разошлись под конец дозаявочного периода. Идеально в 17:00 BST, в минуту закрытия окна, «Сити» объявил о годичной аренде голкипера «Дерби» Скотта Карсона. Экс-вратарю сборной Англии всего 33, он посидит за Эдерсоном и, видимо, Клаудио Браво.

Также за 12 миллионов евро «Манчестер» забрал из дочернего клуба «Жироны» 19-летнего защитника Педро Порро. Sky Sports уточнил, что Порро не задержится на «Этихаде» и поедет дальше в аренду в «Вальядолид».

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» расстались с Ромелу Лукаку. Бельгийская гора прилетел в Милан вчера ночью, а сегодня подписал пятилетний контракт с «Интером». Transfermarkt оценил сделку в 65 миллионов евро. Кстати, 5 млн достанется «Эвертону», поскольку Лукаку покинул «Олд Траффорд» до истечения первого соглашения с «МЮ».

«Тоттенхэм»

Чемпион дедлайна – это «шпоры». Лондонцы взяли Джованни Ло Сельсо из «Бетиса» – за годичную аренду они заплатят 16 миллионов евро, а в 2020-м должны будут выкупить центрхава за 60 миллионов.

Кроме Ло Сельсо «Тоттенхэм» провернул обмен с «дачниками» – к ним перешел левый защитник английской молодежки Райан Сессеньон, а в «Фулхэм» отправились 27 миллионов евро и Джошуа Онома. «Шпоры» также расчистили ростер и сбагрили в «Сток» на годик центрбека Кэмерона Картер-Уикерса.

«Челси»

У «синих» трансферный бан ФИФА до января 2020-го, но отпускать людей они могут. Так в «Бёрнли» в аренду до 6 января отправился Дэнни Дринкуотер. А из молодежки на год в «Хаддерсфилд» уехал защитник Трево Чалоба.

«Ливерпуль»

Самый тихий игрок трансферного рынка из «большой шестерки». Клопп никого не покупал и не продавал. В это окно «красные» лишь отдали в аренду полузащитника Ови Эджарию в «Рединг». Если вы не слышали о таком, не переживайте – парень бегает в молодежной АПЛ, ему 21 год.

Другие трансферы в АПЛ

«Уотфорд» обновил трансферный рекорд и купил 21-летнего вингера Исмаилу Сарра. За него «Ренн» получил 30 миллионов евро.

Центрхав бельгийской сборной Деннис Прат подписал пятилетний контракт с «Лестером». «Сампдория» получила за 25-летнего игрока 20 миллионов евро.

Перспективный швейцарец Албьян Аджети отправился на повышение – из «Базеля» подпрыгнул до «Вест Хэма». За 22-летнего форварда заплатили 8,7 миллиона евро.

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй остался в Премьер-лиге – «Хаддерсфилд» отдал его в аренду в «Брайтон».

Форвард Чарли Остин наоборот спустился в британский пердив и поиграет не в «Саутгемптоне», а в «Вест Бромвиче».

Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт пополнил ростер «Ньюкасла», до этого он бегал за «Амьен» и «Болонью».

Вместе с ним к «сорокам» вернулся Энди Кэрролл. Некогда самый дорогой британский форвард снова на «Сент-Джеймс Парк» спустя восемь лет. Ему, кстати, всего 30. Контракт предложили однолетний, зарплату – небольшую, но прописали хорошие бонусы за проведенные матчи и голы.

А еще Джеймс Маккарти закончил шестилетнее пребывание на «Гудисоне». Из «Эвертона» ирландца продали в «Кристал Пэлас» всего за 3,3 млн евро. Также «ириски» расстались с Мухамедом Бешичем. Босниец и прошлый чемпионат провел в «Мидлсбро», теперь же его спихнули в аренду в «Шеффилд Юнайтед».

«Кристал Пэлас» не купит Чалова

Еще трансферы в мире

Антон Заболотный расторг контракт с «Зенитом» и уехал на два года в «Сочи». Он уже седьмой игрок за это лето, который отправился по маршруту Санкт-Петербург – Олимпийская столица. Вместо Забы сине-бело-голубые арендовали из «Енисея» 18-летнего защитника Глеба Захарова.

«Тамбов» спихнул Секу Думбия в «Армавир» из ФНЛ – просто расторг с ивуарийцем контракт и выбросил на Кубань.

Лучший футболист в истории Белоруссии Александр Глеб перешел в «Ислочь». 38-летний полузащитник будет выступать в клубе из Минского района под 13-м номером.

«Валенсия» сбагрила двух человек в маленькие клубы за границу. Урош Рачич отправился в аренду к новичку португальской Примейры «Фамаликау», а Фран Вильяльбу продали в «Бирмингем».

«Пэлас» – беспросветный ноунейм». Сага с Чаловым – символ неадекватности русского футбола

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