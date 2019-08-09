Россия

«Динамо» после недели ожидания и страхов, что трансферы сорвутся, все же объявило о подписании сразу двух новичков – Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа. Русский немец достался бело-голубым бесплатно, так как его контракт с «Фенербахче» истек в начале лета, а за Филиппа «Боруссия» получила 20 млн евро.

Соглашение с защитником рассчитано на один год, с нападающим – на четыре.

А еще:

«Краснодар» заинтересован в экс-вингере «Барсы» Кристиане Тельо. Агент футболиста подтвердил, что трансфер возможен за 12 млн евро, которые прописаны в контракте испанца с «Бетисом».

Sport24 сообщает, что «Спартак» нацелился на игрока «Страсбура» Ибраима Сиссоко. 21-летний опорник в прошлом сезоне провел за французский клуб 32 матча, а в июне в составе сборной Франции U-21 побывал на Евро.

ЦСКА контактирует с «Флуминенсе» по поводу трансфера полузащитника Педро Абреу – трансфер состоится, если армейцы выплатят 15 млн евро.

Лука Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом». По данным Sport24, это произойдет до понедельника. Фанатам красно-зеленых осталось ждать недолго.

Испания

НеймарGetty Images

«Барселона» продолжает охоту на Неймара. По данным Sport.es, каталонцы попросили бразильца не спешить с переходом в «Реал» и готовят ответное предложение – Филиппе Коутинью и некая крупная сумма.

А еще:

Зидан по-прежнему недоволен тем, что в команде присутствует человек по фамилии Родригес. Француз хочет поскорее избавиться от него, поэтому испанские медиа снова затрубили о возможном переходе Хамеса в «Атлетико» за 50 млн евро.

Евгений Селезнев и «Малага» порвали отношения. Нападающий уехал из Испании свободным агентом, после того как в 12 матчах прошлого сезона не сделал на поле ничего хорошего.

Полузащитник «Боруссии» Синдзи Кагава вдруг уехал в Сегунду и на два сезона стал игроком «Сарагосы».

Легенда «Атлетика» Ариц Адурис сообщил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Мужчине стукнет 39 как-никак.

«Эспаньол» выписал из «Вальядолида» 23-летнего защитника Фернандо Калеро. За него выплачено 8 млн евро, каталонцы установили отступные за игрока на отметке в 40 млн.

Италия

Ромелу Лукаку забрал девятый номер в «Интере», который принадлежал Мауро Икарди. Тут же вспыхнула волна слухов о будущем аргентинца, который теперь очень близок к переходу в «Рому». Во-первых, из Рима за 20 млн евро, вероятно, в «Интер» уезжает Эдин Джеко, поэтому «волкам» потребуется замена.

Во-вторых, в инстаграм к Икарди пришел защитник «Ромы» и сборной Бразилии Жуан Жезус, который написал провокационную фразу: «Я уже жду тебя». Теперь ждем и мы.

А еще:

«Ювентус» все еще не против расстаться с Пауло Дибалой. По информации The Independent, «бьянконери» хотят отдать аргентинца в «ПСЖ», который в свою очередь готов платить страйкеру 12 млн евро в год.

«Фиорентина» заплатила 10 млн евро «Болонье» за 25-летнего опорника Эрика Пульгара. Контракт рассчитан на 4 года, сообщает Transfermarkt.

«Рома» хочет взять у «МЮ» в аренду Алексиса Санчеса, только не собирается платить ему 20 млн евро в год. Манки, чтобы избавиться от чилийца, готовы даже платить половину зарплаты.

Мартин Шкртел – игрок «Аталанты». Соглашение рассчитано на один год, за который 34-летний словак заработает 1 млн евро.

А еще во Франции:

«Амьен» взял экс-вингера «Челси» Гаэля Какута. 28-летний француз подписал контракт свободным агентом после ухода из «Райо Вальекано».

Фалькао близок к уходу из «Монако» уже этим летом. В официальные переговоры по его приобретению с монегасками вступил «Галатасарай».

Защитник «Лилля» Жозе Фонте продлил контракт с клубом до 2021 года.

«Анже» пополнился нападающим «Кана» Казимиром Нинга. Соглашение с 26-летним футболистом сборной Чада рассчитан на 3 года.

А еще в Германии:

Иван ПеришичGetty Images

«Бавария» договорилась с «Интером» о переходе полузащитника Ивана Перишича за 30 млн евро. Осталось уладить детали контракта с самим игроком.

А еще «Аякс»:

Чемпионы Голландии продлили контракт не только с Давидом Нересом, но и с Хакимом Зиешем – до 2022 года.

И попрощались с полузащитником Лассе Шёне. 33-летний датчанин перешел в «Дженоа».

И немного в Англии:

Илкай Гюндоган продлил контракт с «Сити» до 2023 года, а Давид Сильва назначен новым капитаном команды.

Уилфрид Заха так разозлился на «Кристал Пэлас», который не отпустил его в «Арсенал», что готов покинуть команду зимой. На него претендует «Челси» и собирается заплатить 80 млн евро, если с клуба снимут трансферный бан.

«Тоттенхэм» подписал новый 5-летний контракт с Лукасом Моурой. Чтобы никто не увел такой бриллиант.

«Кристал Пэлас» сообщил о переподписании капитана Луки Миливоевича. Новое соглашение рассчитано еще на 4 года.

«Тоттенхэм» – лучший на рынке, «Арсенал» и «МЮ» провалились. Оценили трансферы топ-клубов АПЛ

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