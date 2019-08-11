Англия

«МЮ» купил 16-летнего юниора Ганнибала Межбри. «Клубы договорились при одобрении ФИФА», – уточнили «дьяволы» и вывалили за парня 10 млн евро.

А еще в Англии:

Монреаль может покинуть «Арсенал». Контракт 33-летнего игрока завершается в конце этого сезона, поэтому «канониры» рассматривают вариант с его продажей. Mundo Deportivo сообщает о переговорах с «Реал Сосьедад».

Германия

«Боруссия» продолжает распродажу. Команду уже покинули восемь футболистов, девятым стал Омер Топрак. На защитника претендовали «Галатасарай», «Удинезе» и «Сассуоло», но удачливее оказался «Вердер». Речь об аренде на сезон.

А еще в Германии:

«Удинезе» подпишет полузащитника «Ганновера» Уоллеса. Футболист уже прибыл в расположение итальянского клуба для медосмотра. Ди Марцио пишет, что сделку закроют в понедельник.

Италия

Sport пишет, что «Интер» все еще хочет Ракитича. Многое зависит от того, не станет ли Иван частью сделки по Неймару. Каталонцы готовы отпустить хорвата и потребуют за него за 50 млн евро.

Иван РакитичGetty Images

Кажется, уход Дибалы – вопрос времени. Аргентинец рискует не попасть в заявку на ЛЧ, а это очень серьезно.

«Наша заявка будет состоять из 22 игроков и трех голкиперов. Это ставит нас в сложную ситуацию. Рынок может заставить нас принять решения, которые мы не хотим принимать.

Могу поговорить с Дибалой, но, если ситуация сложится определенным образом, то мои слова не будут ничего стоить, а нам нужно избавиться от шести игроков. Хочу, чтобы они все остались, но наша проблема в том, что у нас нет воспитанников», – сказал Сарри.

А еще в Италии:

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Фиорентина» хочет Сусо. В контракте игрока «Милана» есть клаусула в 40 млн евро, но у «фиалок» в кармане только 30. Будут торговаться.

Робин Ольсен разочаровал боссов «Ромы». Шведский вратарь уходит в аренду в «Монпелье» – французы заплатят за голкипера 1,2 млн сразу, а потом смогут выкупить за 7 млн.

Испания

RMC Sport пишет, что у «ПСЖ» до сих пор нет предложений по Неймару. Но интерес сохраняют «Реал» и «Барса». Парижане больше склоняются к варианту с мадридцами и не хотят отпускать бразильца в Каталонию. Marca добавила, что «Барса» не готова платить за Неймара и рассмотрит лишь варианты с обменом.

Неймар («ПСЖ»)Getty Images

Еще «Реал» продолжает переговоры по полузащитнику «Аякса» Ван де Беку.

«Переговоры продолжаются. Надеюсь, что все разрешится как можно скорее», – цитирует футболиста El Chiringuito.

А еще в Испании:

У «Барселоны» нет предложений по Коутиньо. Скорее всего, бразилец останется в клубе. Помешать этому может лишь обмен на Неймара.

«Гранада» арендовала защитника кантеры «Барселоны» Хосе Антонио Мартинеса. Сделка оформлена на один сезон.

Canal+ сообщает, что «Валенсия» хочет Флориана Товена. Француз очень нравится Марселино, поэтому испанцы предложат «Марселю» около 35 млн евро.

Франция

Продолжается падение Насера Шалди. После «Тоттенхэма» бельгиец сыграл за «ВБА», потом за «Монако», теперь провалился в «Андерлехт». Аренда из Франции рассчитана на один сезон.

Россия

Продолжаются страсти по Даниле Круговому (знаете этого парня?). Сначала писали про предложение «Зенита», теперь «СЭ» утверждает, что сделку на следующей неделе закроет ЦСКА. Цена вопроса – 2 млн евро.

Похоже, еще одной мировой звезды в РПЛ не будет. Джанлука ди Марцио уверен, что Франк послал «Локомотив», а еще клубы из Голландии и Азии. 36-летний француз ведет переговоры с «Фиорентиной».

«Жду ли я Рибери? Вы верите в сказки? Я – нет», – прокомментировал вопрос Семин.

Франк РибериGetty Images

Куда без «Спартака»? Томас Цорн вылетел во Франции на переговоры. Кандидатов двое: Ибраима Сиссоко и Адриан Тамез. «Страсбур» и «Ницца» не хотят продавать лидеров, но «Спартак» не сдается.

А еще Нобель Арустамян уточнил, что слухи об Игоре Коновалове на «Открытие Арене» – просто слухи.

А еще в России:

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объявил, что скоро клуб получит нового форварда. Скорее всего, им станет Джорджевич из «Зенита», который уже согласовал все условия.

Другие трансферные новости:

Рибери в «Локо», продолжение саги Неймара. Мало трансферов, но много сочных слухов

Икарди ждут в «Роме», у «Динамо» 2 новичка. Горячие трансферы и слухи пятницы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android