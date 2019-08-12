Россия

Лука Джорджевич сменил один топ-клуб на другой. После аренды в Туле серб переехал из «Зенита» в «Локомотив». Красно-зеленые представили его кислотной презентацией с мужиком, орущим от лука (аллюзия на имя). РЖД перевело за Джорджевича «Газпрому» 2 миллиона евро, а Юрий Семин уже сказал, что даст оценку трансферу, когда увидит новичка на тренировке.

Роман Шишкин недолго искал новый клуб и после расторжения контракта с «Краснодаром» подписался с московским «Торпедо». «Я позвонил Сергею Игнашевичу, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых», – языком плохих русских медиа зачем-то сказал Шишкин. У него соглашение на один год.

Англия

«Манчестер Сити» проворачивает схемки и обкашливает вопросики. У клуба-сателлита «Гранады» чемпионы АПЛ забрали 19-летнего защитника Педро Порро, заплатили за него 12 миллионов евро и через четыре дня вернули в Примеру. Новый клуб Порро – «Вальядолид», которым рулит бразилец Роналдо.

«Ливерпуль» объявил о подписании голкипера Энди Лонергэна. Всю карьеру он провел где-то между лавкой в АПЛ и игрой в Чемпионшипе, к 35-летию мужчина рухнул в League One (второй дивизион), но тут у победителей ЛЧ резко повылетали вратари. Пока Алиссон восстанавливается, третий голкипер Келлехер тоже лечится, Лонергэн сядет на лавку в Суперкубке УЕФА (первым будет Адриан). «Энди уже был с нами, у него отличный характер, он действительно классный парень и сильно помог команде на предсезонке. И теперь мы решили поработать с ним», – признал Юрген Клопп.

Испания

Еще один трансфер «Сити». Элиаким Мангала вернулся в «Валенсию», за которую выступал в аренде в сезоне-2016/17. В чемпионате-2017/18 защитник не выходил на поле «Этихада», зимой отправился в «Эвертон» и в первом же матче за «ирисок» получил травму колена. Теперь Элиаким снова на «Месталье», где его, вероятно, вновь ждет связка с Эсекиэлем Гараем.

А еще в офисе «Барсы» заметили Хуана де Диаса Креспо – юриста, который в 2017-м помогал Неймару бежать в «ПСЖ». Медиа тут же связали это с оформлением трансфера из «Парижа», но Sport развеял миф. На самом деле, юрист приезжал к «блаугране», чтобы помочь с уходом Арьедо Брайде – консультанта совдира по международному футболу.

Германия

Филиппе Коутиньо, «Барселона»Getty Images

«Бавария» все еще ищет суперзвезд на замену Рибери и Роббену. Сначала появились слухи о Филиппе Коутиньо. Мюнхенцы хотят забрать бразильца в двухгодичную аренду и потом выкупить. Другой вариант – аренда на год и опция обязательного выкупа.

Но Mundo Deportivo опровергла эти слухи. Ее источники полагают, что «Бавария» выберет в «Барсе» Усмана Дембеле, а не Коутиньо, а еще что «Реал» настойчиво предлагает немцам Гарета Бэйла. Но вся кампания «Мюнхена» зависит от того, куда перейдет и перейдет ли Неймар. И это на фоне слухов про Ивана Перишича. Хорват, по данным Sport Bild, прошел медосмотр для чемпионов Германии.

А еще:

Левый вингер «Дортмунда» Серхио Гомес вернулся в Испанию. Бывший игрок «Барселоны» проведет годик в Сегунде, 18-летнего коротыша арендовала «Уэска».

Италия

Кристиан Эриксен, ДанияEurosport

«Ювентус» снова занимается любимой игрой «Зайди на Transfermarkt и запылесось всех игроков, которые станут свободными агентами следующим летом». Новая жертва – Кристиан Эриксен. У него заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» в 2020-м, а Дэниэл Леви неосмотрительно никуда его не продал. Конечно, за Эриксеном пришел «Юве» и схантит его в полузащиту, где уже есть Джан, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бетанкур и еще 800 парней достойного уровня. Но Daily Mail уверена, что Крис приедет в Турин к Кришу.

А еще:

24-летний опорник Уолас отправился в Серию А. Этим летом бразильцем интересовалось «Динамо», а он из «Ганновера» уехал в «Удинезе». Он уже подписал пятилетний контракт с фриульцами.

Франция

«ПСЖ» уже усиленно избавляется от Неймара и его наследия. В официальных клубных магазинах перед открытием в понедельник с полок убрали все товары, связанные с Неем. Единственное, что можно найти, – новые бутсы Nike, брендированные под бразильца. Работники фаншопа уже заменили изображения Неймара на Кавани, Верратти и Тьяго Силву, и это не новая маркетинговая кампания клуба. Видимо, шансов на новые матчи Нея на «Парк де Пренс» практически нет.

Генри Оньекуру покинул АПЛ, в которой ни разу не сыграл, и примкнул к Лиге 1. Серьезно: «Эвертон» купил его в 2017-м за 7,5 млн евро и дважды отдавал в аренды – сначала в Бельгию, затем в Турцию. Теперь у «ирисок» Оньекуру выкупил «Монако». 13,5 миллиона евро за форварда, наколотившего 14 мячей в 31 матче за «Галатасарай» – это прилично.

Снейдер завершил карьеру и первым делом арендовал ложу на стадионе в родном городе

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