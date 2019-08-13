Россия

Агент Жан-Пьер Берне, работающий с Франком Рибери, заявил, что игрок примет решение о переходе в новый клуб только после того, как посоветуется с семьей: «Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае последнее слово за ним», – привели слова агента в Sport24.

Рибери хочет получать в новом клубе восемь млн евро в год. А что ему готовы платить? Пока что точно известно о деньгах «Фиорентины»: итальянцы предложили Франку контракт на два года с зарплатой в 3 млн евро за сезон, сообщает Football Arena.

Франк РибериGetty Images

В форварде турецкого «Галасарая» Мбайе Диане заинтересован московский «Спартак». За 27-летнего сенегальца красно-белые предложили 10 млн евро, но турки очень хотят еще 2-3 сверху. Зарплата с игроком уже согласована и равняется трем млн евро. Неплохо для четвертого форварда в списке на «Золотую бутсу» прошлого сезона (31 гол в 36 играх). Правда, агент игрока утверждает, что вчера провел с ним целый день, и никто ему не звонил.

А еще в России:

Форвард «Рубина» Артур Сагитов перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды – парня, которому всего 19 и который провел за казанцев 14 матчей, отдали на год.

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику Джеймсу Форресту. «Это тот игрок, которого мы бы не хотели отпускать. Кроме того, у него есть действующий контракт. Нет подтверждения тому, что «Зенит» действительно в нем заинтересован, официального предложения о трансфере не поступало. Это просто спекуляции, которые, однако, меня не удивляют. Мы бы хотели, чтобы Джеймс остался с нами, и, как мне кажется, он счастлив здесь».

В телеграм-канале «ЭкСпорт» уверены, что слухи про интерес ЦСКА к Барбосе – вымысел, а вот возможное усилие в лице Николая Комличенко – вполне себе реальность. Армейцы ведут переговоры, но представители «Млады Болеслав» пока что не отпускают форварда обратно в Россию, сообщает «Чемпионат». Сделка между чехами и «Локомотивом», кстати, сорвалась окончательно.

Англия

Форвард «Халла» Фрэйзер Кэмпбелл уже не форвард «Халла». Теперь 31-летний страйкер два года поиграет за «Хаддерсфилд». Вы спросите, почему в Англии есть трансферы? Очень просто, в Чемпионшипе окно никто не закрывал.

А еще в Англии:

Mirror сообщил, что Дэниэл Старридж определится с будущим клубом на следующей неделе. На столе у форварда, который сейчас никому не принадлежит, 13 предложений.

Тьемуэ Бакайоко опять не входит в планы тренера «Челси» (уже третьего подряд) и рассматривает возможность возвращения в «Монако», сообщает L'Equipe. Детали возможной сделки не разглашаются.

«Тоттенхэм» готов предложить Кристиану Эриксену обновленный контракт с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Mail. Однако в клубе сомневаются, что это предложение сможет убедить датчанина остаться в клубе, так как он неоднократно подчеркивал, что деньги – не единственный фактор, который влияет на его решение о продолжении карьеры. «Тоттенхэм» очень хочет продлить контракт с игроком и готов увеличить его зарплату более чем в два раза – с 80 тысяч фунтов до 200 тысяч.

Испания

В Испании процветает ровно одна история. Точнее, прорастает она в Париже, куда прилетели технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль и член совета директоров Хавьер Бордас. Француза даже поймали журналисты El Chiringuito, а он не сказал, зачем прибыл в Париж. Только нервно отшутился.

Деталей добавили известные инсайдеры, знающие про «Барсу» все и даже больше. Гильем Балаге соорудил классный тред в твиттере, в котором рассказал обо всем, что касается перехода Неймара в «Барселону» или «Реал». Вот ключевые поинты:

Каталонцы хотят предложить на самом деле не 80 миллионов евро плюс Филиппе Коутиньо, а целых 100.

«Реал» пока даже не делал официального предложения.

Бэйл не хочет быть частью возможной сделки по переходу бразильца, а вот Коутиньо был бы счастлив свалить в Париж.

А еще Неймару звонил тот самый. Нет, всего лишь Лео Месси, и просил одуматься и вернуться на «Камп Ноу», сообщила Marca. Отношения у бразильца и аргентинца прекрасные, так что дело может выгореть.

Жерар Ромеро ко всему этому добавил, что парижане требуют включения в сделку по Неймару помимо Филиппе Коутиньо еще и Ивана Ракитича. При этом парижане требуют 250 млн евро именно деньгами, сообщает Marca.

А еще в Испании:

Goal.com и Marca в один голос трезвонят о том, что Родриго станет последним приобретением «Атлетико» в это трансферное окно. За испанского форварда «Валенсии» в Мадриде готовы отвалить 60 миллионов евро. Форвард уже попрощался с партнерами по команде и пропустил утреннюю тренировку. Его уже видели вблизи базы мадридцев.

Экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия выставила на улицу «Жирона». Армейцы, надо брать.

21-летний австрийский центрдеф Максимилиан Вебер сменил «Севилью» на «Зальцбург». Трансфер обошелся новому клубу в 12 млн евро, а контракт с ним заключили на пять лет.

«МЮ» не будет рассматривать предложения о переходе Поля Погба до закрытия трансферных окон в европейских лигах, утверждает The Telegraph.

Франция

Главную новость, связанную с Францией, читайте выше. Какие еще новости вам нужны, *непередаваемая игра слов на русском*?

А еще во Франции:

По информации L'Equipe, на рынке свободных агентов стало одним защитником больше. В издании заявили, что «Марсель» расторг контракт с Адилем Рами, который без разрешения клуба пропустил тренировку и принял участие в съемках телеигры «Форт Боярд».

Германия

Иван Перишич официально перешел в «Баварию». За годичную аренду вице-чемпиона мира мюнхенцы заплатили пять млн евро, а еще 20 добавят, если у хорвата пойдет в Германии. Правда, выкупать у «Интера» «Бавария» не обязана.

Перишич еще и первый игрок, который сменил «Интер» на «Баварию» с 1992 года. Тогда переехал Лотар Маттеус.

А еще в Германии:

«Бешикташ» продолжает общение с «Шальке» по поводу трансфера Евгения Коноплянки. По информации Takvim, клубы согласовали переход 29-летнего украинца за 2,5 миллиона евро, а вопрос остался только в формате выплат. Стамбульцы хотят платить семь раз в течение года, а вот немцы требуют расчет за три транша и шесть месяцев.

Италия

В Италии огонь добывается исключительно из фигуры Мауро Икарди. Опальный аргентинский форвард почти точно сменит клуб летом, вот только куда он уедет, пока что большой вопрос. На 26-летнего игрока претендует «Рома» (готова платить девять млн евро в год), «Наполи» (восемь млн евро) и «Ювентус». Мауро с Вандой Нарой склоняются к переезду в Рим, тем более там возможен обмен форварда на Эдина Джеко с доплатой 55-60 миллионов евро.

В принципе, миланцы уступят форварда кому угодно, но сначала им должны предложить 75 млн евро, сообщил на своем сайте Джанлука ди Марцио.

Мауро Икарди, «Интер»Getty Images

В Италии вот-вот устроят самый настоящий сговор против «Ювентуса». Tuttosport и La Gazzetta dello Sport сообщают, что «Интер» и «Фиорентина» договорятся, что «фиалки» не отдадут Федерико Кьезу в Турин этим летом, а уже следующим придут «нерадзурри» и выкупят паренька за 70 миллионов евро.

Случай, кстати, не единичный. Другие итальянские клубы тоже обижены на «Юве», который сначала обговаривает вопросы с игроком, а уже потом давит на клуб. «Интер» этим летом попался на эту удочку с трансфером Мауро Икарди. «Старая синьора» договорилась с аргентинцем о контракте, а миланцы отказались от усиления прямого конкурента. Теперь Мауро не хочет в «Рому» и «Наполи», а «Интер» не хочет, чтобы он играл в «Ювентусе».

А еще в Италии:

«Наполи» добрался до последнего этапа переговоров с ПСВ по Ирвингу Лосано. Неаполитанцы заплатят за мексиканца клаусу в размере 42 млн евро. Фабрицио Романо сообщил, что клубы утрясут последние детали в ближайшие дни.

Этот же инсайдер сообщил, что с новым клубом до сих пор не определился Фернандо Льоренте, который варится на рынке свободных агентов. На игрока помимо «Наполи» претендуют «Лацио» и «Фиорентина». В гонке был и «МЮ», но трансферное окно в АПЛ закрылось 9 августа.

Юрген Клопп наконец-то прозрел и решил расстаться с Деяном Ловреном. Хорват, который с приходом Ван Дейка даже перестал слишком страшно лажать, все же покинет «Ливерпуль» и присоединится к «Роме» за 16,15 млн евро, сообщает журналист Times Пол Джойс. Хорват, кстати, не поехал с «красными» в Стамбул на матч Суперкубка Европы.

Валерио Верре из «Сампдории» на год съехал в «Верону». Практики будет явно побольше.

Джанлука ди Марцио считает, что «Фиорентина» и «Интер» могут махнуться левыми защитниками. Далберт уедет во Флоренцию, а Кристиано Бираги оформит билеты в Милан.

«Сампдория» за 2,5 миллиона евро обзавелась 21-летним полузащитником «Кьево» Мехди Лерисом. Промоушн из Серии Б в Серию А оформлен на пять лет.

Стивен Нзонзи из «Ромы» привлек внимание активнейших скаутов «Галатасарая». Об усилении из Италии рассказал Джанлука ди Марцио. На сайте журналиста сообщили, что римляне также хотят расстаться с Максимом Гоналоном.

33-летний центрдеф китайского «Цзянсу Сунин» Габриэль Палетта может вернуться в Европу. На игрока претендуют «Сассуоло», «Лечче» и «Кальяри», сообщает Джанлука ди Марцио.

Эриксен в «Ювентусе», «ПСЖ» избавился от Неймара и новый вратарь «Ливерпуля». Трансферы понедельника

Качай приложение Eurosport для iOS или Android