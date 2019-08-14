Испания

Гарет Бэйл, «Реал Мадрид»Eurosport

Мадридский «Реал» смирился с тем, что Гарет Бэйл не покинет «Бернабеу» в это трансферное окно. У него высокая зарплата в испанской столице, поэтому нет причин покидать клуб, даже несмотря на желание руководства и главного тренера. Об этом пишет Marca.

Las Provincias сообщает, что «Атлетико» объявит о приобретении форварда «Валенсии» Родриго, как только продаст в «Милан» Анхеля Корреа. За обеими сделками стоит друг и партнер владельца «лос че» Питера Лима Жорже Мендеш.

Родриго уже пропустил вчерашнюю тренировку «Валенсии» и с вечера находится в Мадриде. За него «Атлетико» заплатит 60 миллионов евро, то есть половину прописанной суммы отступных, форвард сборной Испании подпишет трехлетний контракт с «индейцами». Тем временем, Анхеля Корреа «Атлетико» толкнет в «Милан» за 55 млн евро, сделку закроют в ближайшие пару дней.

Агент Коутиньо Жулиано Бертолуччи сейчас в Барселоне и на этой неделе устроит будущее Филиппе. Опции – аренда в «Баварию» или «ПСЖ» как часть сделки по Неймару. «Барса» согласна на любые варианты, даже на бесплатную аренду. Об этом пишет Бруну Андраде из бразильской Goal.com.

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Рони Лопеш уехал из «Монако» в «Севилью» в обмен на Бен-Йеддера. Transfermarkt пишет, что за него испанцы отдали 20 миллионов евро. Лопеш стал 13-м новичком андалусийцев в это трансферное окно.

Борха Иглесиас из «Эспаньола» стал новым форвардом «Бетиса». Севильский клуб заплатил за него 28 миллионов евро и подписал с 26-летним игроком пятилетний контракт.

Папе Шейх перешел в «Сельту». Бывший полузащитник «Лиона» вернулся в Виго в годичную аренду с правом выкупа.

Карлос Фернандес улетел в аренду из «Севильи» в «Гранаду». В прошлом сезоне форвард выступал в Сегунде за «Депортиво» и настрелял 8 голов в 24 матчах.

Германия

Хасан Салихамиджич, «Бавария»Getty Images

Кристиан Фальк и Тобиас Альтшаффль из Sport Bild казнили трансферную политику спортдира «Баварии» Хасана Салихамиджича. В начале года он встретился с агентом Хакима Зиеша из «Аякса» и показал интерес. Но затем Салихамиджич пропал и не отвечал на звонки. После травмы Сане Хасана предупредили, что Зиеш продлит контракт, если не поступит ответа из «Баварии». После 24 часов молчания игрок заключил новое соглашение с голландцами.

То же самое произошло со Стивеном Бергвейном – контакт менеджера и резкое исчезновение. Сейчас голландец ведет переговоры о новом контракте с ПСВ. Агент Тимо Вернера Карл-Хайнц Форстер несколько недель ждал звонка из «Баварии» после первой встречи. Но до сих пор тишина.

Салихамиджич встречался с агентом полузащитника «Эспаньола» Марка Роки в Париже, «Бавария» знала про отступные в 40 млн евро и внезапно решила, что это дорого. Еще «Мюнхен» почти договорился с агентами Каллума Хадсона-Одои, но они публично рассказали о переговорах и расстроили «Челси». Лондонцы отказались от встречи с Салихамиджичем и скоро продлят контракт с игроком.

Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хёнесс после всех этих случаев активнее участвуют в трансферной политике «Баварии».

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Защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини перешел из «Ренна» в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха за 8 миллионов евро.

Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Агиограф Лионеля Месси Гильем Балаге описал текущую ситуацию по трансферу Неймара. «Предложение «Барселоны» – 100 миллионов евро и Коутиньо. «ПСЖ» не принимает. «Реал» предложил деньги, Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла. «Парижу» нужны другие футболисты. Оба клуба в равных условиях. «ПСЖ» предпочел бы продать Неймара в «Реал», Ней не хочет возвращаться в «Сен-Жермен», – затвитил Балаге.

А еще «ПСЖ» определился, кого хочет вместо Неймара из мадридского «Реала». Marca уверена, что Леонардо мечтает о Винисиусе и Луке Модриче. Однако Флорентино Перес видит в Винни будущее «бланкос» и раньше даже спорил с Хуленом Лопетеги о роли бразильца в команде.

А еще:

Виссам Бен-Йеддер перешел в «Монако» из «Севильи». В прошлом чемпионате Испании француз забил 18 мячей и отдал 10 ассистов, а с монегасками подписал пятилетнее соглашение. Transfermarkt пишет, что за него отвалили 40 миллионов евро.

Бывший проспект «Арсенала» Джефф Рейн-Аделаид перешел из «Анже» в «Лион» за 25 миллиона евро. Клубы обо всем договорились, «Олимпик» объявил о трансфере, сам Рейн-Аделаид вечером пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Аргентинский голкипер Херонимо Рульи согласовал условия аренды с французским «Монпелье». «Реал Сосьедад» получит за сезон отлучки вратаря 1,5 миллиона евро.

Италия

Джанлука ди Марцио сообщил, что «Брешия» договорилась с Марио Балотелли. У Супермарио сейчас нет контракта, но клуб сыграл на том, что в этой итальянской провинции Балотелли жил в детстве, и отнял Бало у «Фламенго». Форвард будет зарабатывать в «Брешии» 1 миллион евро в год (с бонусами зарплата вырастет до 3 млн) и завтра подпишет трехлетнее соглашение.

«Рома» ищет нового форварда, потому что Эдин Джеко может уйти в «Интер», а Патрик Шик – еще куда-нибудь. Sky Sport Italia пишет, что кандидатами в страйкеры «Рома» считает Мауро Икарди из «нерадзурри» и Миши Батшуайи из «Челси». La Gazzetta dello Sport добавила, что в шорт-листе римлян также Тимо Вернер из «Лейпцига».

А еще:

Кроме того, из «Ромы» точно уйдет Стивен Нзонзи. Полузащитник согласился на аренду в «Галатасарай» и готов вылететь в Стамбул, турки подтвердили начало переговоров с игроком в твиттере.

Сезон во Франции стартовал, а Неймар с отцом и друзьями развлекается на яхте в Португалии

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