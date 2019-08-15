Россия

Эмануэль МамманаGetty Images

«Зенит» ведет переговоры с «Сассуоло» по аренде защитника Эмануэля Мамманы. Итальянцы близки к аренде 23-летнего аргентинца за 1 млн евро, еще 10-11 млн клуб из Санкт-Петербурга получит в случае, если «черно-зеленые» захотят выкупить футболиста.

А еще в России:

«СЭ» выяснил, что «Спартак» заплатил за Тила не 18 млн евро, как сообщалось ранее, а 15. Еще один миллион АЗ может заработать в качестве бонусов.

Гендир Томас Цорн рассказал, что красно-белые отказались от трансфера Николая Комличенко, потому что он не подходит под стиль команды.

Италия

Главная новость Серии А – возможный переход Деяна Ловрена в «Рому». «Волки» согласовали аренду 30-летнего хорвата и обещались по ее окончании заплатить «Ливерпулю» 25 млн евро. Вроде как сделка схвачена.

А если нет, то римляне отправят оффер «Бешикташу» и попробуют забрать у него Домагоя Виду.

А еще в Италии:

«Рома» продлила контракт с талантливым турецким полузащитником Дженгизом Ундером. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

«Наполи» отклонил 55-миллионное предложение «Атлетико» по Аллану. Президент итальянцев Лаурентис считает, что этого мало.

«Аталанта» и «Америка» ведут переговоры о переезде в Италию колумбийского нападающего Рохера Мартинеса. Сумма трансфера колеблется в районе 15 млн евро, что устраивает оба клуба, передает Джанлука ди Марцио.

«Болонья» предложила «Коринтианс» 5 млн евро за нападающего Густаво Энрике. Но правообладатели игрока хотят на 3 млн побольше.

Испания

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

«Барселона» согласилась с условиями «ПСЖ» – эпопея с Неймаром близка к финалу. По информации L'Equipe, каталонцы заплатят за бразильца 100 млн евро и отдадут двух из трех игроков на выбор: Филиппе Коутиньо, Нелсона Семеду или Усмана Дембеле.

А еще в Испании:

Родриго вернулся к тренировкам с «Валенсией». Marca предполагает, что испанец просто поддерживает форму с бывшим клубом перед переходом в «Атлетико». Хотя срыв сделки тоже нельзя исключать.

«Атлетико» расстанется с Николой Калиничем. За него в Италии уже борются «Аталанта», «Фиорентина», «Сампдория» и «Болонья».

Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отказался покинуть Мадрид и ради аренды в «Вальядолид» – он хочет прогрессировать в кантере.

«Атлетико» и «Милан» никак не догворятся по переходу атакующего полузащитника Анхеля Корреа. Камень преткновения – бонусная часть сделки, которой недовольны мадридцы.

31-летний полузащитник «Жироны» Алекс Гранель, который выступает за клуб с 2014 года, продлил контракт с клубом до 2022-го.

Франция

Фалькао на громадной скорости бежит из Франции прямиком в Турцию. «Галатасарай» убедил колумбийца, что переезд в Суперлигу под старость лет – шикарная затея. Во Франции считают, что за легенду клуба «Монако» получит жалкие пять млн евро. Все из-за завершающегося летом 2020 года контракта Радамеля.

А еще во Франции:

«Ницца» хочет перехватить у ЦСКА нападающего «Интера» Габигола, но до конкретного предложения дело пока не дошло.

«Монако» нацелен на 32-летнего полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди. Чемпион мира не хотел бы покидать Турин, но «бьянконери» настаивают – им надо разгрузить заявку.

«Нант» взял в аренду у «Леванте» 24-летнего нигерийского форварда Симона Мозеса.

Германия

Марио Манджукич близок к возвращению в «Баварию». Хорватский гигант отклонил предложения всех клубов ради очередного титула в Германии. Испанские медиа трубят, что о сделке клубы объявят в ближайшие сутки.

А еще в Германии:

«Хоффенхайм» оформил малийского опорного полузащитника «Ред Булл Зальцбурга» Диади Семассеку. 23-летний игрок подписал контракт на пять сезонов, сумма его трансфера примерно 14 млн евро.

30-летний исландский нападающий Альфред Финнбогасон продлил контракт с «Аугсбургом» на 3 года. Он уже выступает за клуб на протяжении трех лет.

А еще Англия:

Алексису Санчесу катастрофически разонравилось в «МЮ», поэтому до закрытия трансферного окна в Европе (дедлайн – 2 сентября) надеется сменить клуб.

Партнер чилийца Виктор Линделёф впечатлил руководство манков – те готовы продлить с ним контракт до 2025 года с повышенным окладом в 150 тысяч евро в неделю.

Агент Месута Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед» о переходе немецкого полузащитника в 2020-м – за год до истечения его контракта с «Арсеналом».

А еще в мире:

Полузащитник «Ромы» Стивен Нзонзи на год с возможностью продления еще на один перебрался в аренду в «Галатасарай».

«Фламенго» уперся в борьбе с «Брешиа» за Марио Балотелли и выбросил козырь – 10 млн евро подъемных итальянцу и зарплату в 3,6 млн евро за сезон.

Действующий победитель ЛЧ Дэниел Старридж, с лета прибывающий в статусе свободного агента, вероятно, подпишет контракт с «Трабзонспором».

«Бенфика» переподписала марокканского полузащитника Аделя Таарабта. 30-летний футболист будет носить футболку «орлов» как минимум до 2022 года.

«Аякс» предложил загребскому «Динамо» 22 млн евро за Дани Ольмо – испанского плеймейкера, которого хотят примерно все топ-клубы мира. Ответ хорватского клуба пока неизвестен.

«Аякс» взял в аренду левого защитника «Цюриха» Филиппа Фрея. На счету 18-летнего швейцарца 28 матчей за молодежную команду в прошлом сезоне.

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