Россия

Вячеслав Караваев («Витесс»)Getty Images

«Зенит» хочет приобрести защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Omroep Gelderland сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за игрока 3 млн евро. Сам Караваев уже прокомментировал слух.

«Никогда не говори никогда. Больше мне сказать об этом нечего. Я ни с кем ничего не обсуждал. Сейчас я игрок «Витесса» и концентрируюсь на сезоне. Вполне могу и остаться», – рассказал Вячеслав тому же медиа.

А еще:

Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ. После завершения контракта с «Олимпиакосом» израильтянин стал свободным агентом и может присоединиться к «Сочи».

«Спартак» купит еще одного игрока – опорного полузащитника. Об этом в интервью сообщил гендиректор красно-белых Томас Цорн.

ЦСКА контактирует с «Монако» по поводу марокканского полузащитника Юссефа Аит-Беннасера. Агент 23-летнего футболиста подтвердил, что переговоры идут. Цена вопроса – 6 млн евро.

Рибери по-прежнему входит в сферу интересов «Локомотива», при этом клуб и игрок продвинулись в переговорах.

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту» Тикиньо Суарешом. Transfermarkt оценивает 28-летнего страйкера в 12 млн евро.

Марио Балотелли хотел переехать в РПЛ, но на определенных условиях – на зарплату 5 млн евро за сезон и еще 5 млн для агента Мино Райолы.

Чуть-чуть в Испании:

Тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль подтвердил, что Родриго едет в «Атлетико». В этом ему признался сам игрок.

Италия

Деян Ловрен, «Ливерпуль»Getty Images

Вчера медиа сообщали, что Деян Ловрен должен перейти в «Рому». Но сегодня сделка оборвалась: римлян не устроила просьба «Ливерпуля» заплатить за хорватского защитника 15 млн фунтов (16,5 в евро), переговоры тут же свернули.

И уже через несколько часов «волки» объявили о покупке у «Генчлербирлиги» защитника Мерта Четина. За 22-летнего защитника выплачены 3 млн евро. А контракт подписан до 2024 года.

«Я знаю о том, насколько большой клуб буду представлять. Рад быть здесь и не могу передать словами то чувство, которое испытываю. Уверен, что оправдаю надежды клуба и фанатов», – сказал футболист официальному сайту, выбрав 15-й номер.

А еще:

Экс-защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау станет игроком «Пармы». Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.

«Милан» может приобрести хавбека Флориана Нойхауса. 22-летний немец выступает за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, в прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 9 ассистов за 2000 минут в Бундеслиге.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал что «МЮ» и «Милан» очень хотели подписать этим летом защитника Мериха Демирала. «Бьянконери» на все предложения ответили отказом.

«Интер» интересуется игроками «Барселоны» Иваном Ракитичем и Артуро Видалем. Но подробности возможного предложения «нерадзурри» неизвестны.

Франция

«ПСЖ» продолжает переговоры с «Реалом» и «Барсой» по Неймару. По данным Marca, президент «бланкос» Флорентино Перес ради бразильца даже взял кредит. При этом формула покупки будет в случае с «Реалом» следующей: 100-120 млн евро + два игрока.

Если же дойдет до договоренности с «Барселоной», то она отдаст за Нея Коутиньо и Дембеле + некоторая сумма. Все, чтобы отбить 222 млн евро.

А еще:

«ПСЖ» урегулировал с «Лечче» аренду нападающего Эрика Шупо-Мотинга. Теперь самому футболисту необходимо разрешить вопросы с личным контрактом.

«Монако» отказался от приобретения Дэниела Старриджа – один из агентов англичанина предложил его монегаскам, но те не захотели.

«Ницца» близка к завершению сделки по вингеру «Наполи» Адама Унасу. 22-летний алжирец уедет во Францию в аренду с опцией выкупа за 20 млн евро

Германия

Микаэль КюизансGetty Images

Французский полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Микаэль Кюизанс в ближайшее время станет игроком «Баварии». Мюнхенцы заплатят за молодого таланта 10 млн евро.

Плюс чемпионы Германии договорились с Филиппе Коутиньо об аренде до конца следующего сезона. О сделке объявят в следующие 24 часа.

А еще:

«Хоффенхайм» хочет арендовать нападающего «Аякса» Каспера Дольберга. Пока на сезон, но, вероятно, сделка включит в себя возможный выкуп 21-летнего датчанина.

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб на днях станет игроком бременского «Вердера». Ожидается, что сделку оформят до начала стартового матча бременцев против «Фортуны».

А еще в Англии:

Daily Star выяснил, что Харри Магуайр перед согласием на переход в «МЮ» отклонил предложение «Манчестер Сити». «Горожане» предлагали ему 278 тысяч фунтов в неделю, но защитник не повелся. В «МЮ» он получает гораздо меньше (130 тысяч евро).

Алексис Санчес всерьез решил покинуть «МЮ» и рассчитывает до 2 сентября уехать в Италию. На игрока претендуют все топ-клубы Серии А: «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома».

Daily Mail сообщает, что защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может покинуть Англию. Один из претендентов на ивуарийца – «Милан».

А еще в мире:

Экс-нападающий «Кубани», ЦСКА и «Анжи» Ласина Траоре вернулся в ЧФР, за который выступал с 2008-го по 2011-й. Новый контракт рассчитан на два года.

Дани Ольмо станет игроком «Аякса». Испанский плеймейкер обойдется клубу из Амстердама в 22 млн евро. А еще загребское «Динамо» получит 40% от следующей перепродажи игрока.

«Гронинген» арендовал на сезон шведского нападающего Йоэля Асоро. 20-летний парень прибыл из «Суонси», за который провел 14 матчей в прошлом сезоне и ни разу не отличился.

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