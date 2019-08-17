Россия

Игрок «ПСЖ» перешел в «Спартак»! Ладно, Неймар и Мбаппе пока остались на местах, а в Москву приехал Николоз Кутателадзе. 18-летний форвард также занимался в академии «Лилля».

Эмануэль Маммана мог променять «Зенит» и ЛЧ на Серию А и «Сассуоло», но Сергей Семак убедил боссов, что продавать защитника никак нельзя. Так что аргентинец все же поможет «Зениту» в еврокубках.

Скауты ЦСКА просматривали защитника «Тамбова» Гогуа на игре с «Краснодаром».

Англия

Sky Sport Italia настойчиво сватает Алексиса Санчеса в Италию. После «Ромы» у чилийца появился новый вариант – «Интер». Там будет менее скучно: из «МЮ» летом в том же направлении уехал Ромелу Лукаку.

Полузащитник Санчо в 2020-м покинет «Боруссию». Daily Mail сообщает, что «Дортмунд» уже смирился с грядущей потерей и уже ищут покупателей. Главные претенденты – оба манчестерских клуба.

Испания

«Барселона» все же расстается с Коутиньо! Но нет, бразилец не станет разменной монетой в трансфере Неймара, а уедет в Германию. «Бавария» уже объявила о договоренности по аренде полузащитника. Приоритетное право выкупа о мюнхенцев также имеется.

Покинуть каталонский клуб может и Артуро Видаль. Чилиец интересен «Интеру» и ПСЖ», а «Барсе» интересны 20 млн евро за полузащитника.

Италия

Клаудио Маркизио может перейти в «Брешию», но требует от итальянского клуба оклад в 2,5-3 млн евро. «Брешиа» не «Зенит», поэтому готова положить миллион и ни копейкой больше.

А вот Марио Балотелли оказался более сговорчивым – теперь он почти игрок «Брешии». Почему почти? А вот почему:

Германия

«Бавария» объявила о покупке полузащитника. Нет, это пока не Коутиньо, а всего лишь Микаэль Кюизанс из мёнхенгладбахской «Боруссии». Цена: 10 млн евро.

А вот Лероя Сане летом в «Баварии» точно не будет. При этом Bild сообщает, что к кандидатуре игрока «Сити» могут вернуться в 2020-м.

Не только «Баварией» живы немецкие трансферы. Бас Дост близок к переходу в «Айнтрахт». «Спортинг» даже не включил форварда в заявку на матч с «Брагой». Ну чтобы не получилось, как с Сане.

Франция

«Спартак» достиг договоренности с полузащитником «Ниццы» Адрианом Тамезом. Нобелю Арустамяну вторит RMC. Не зря Томас Цорн скатался во Францию.

Максим Гоналон может вернуться в Лигу 1. «Ренн» хочет арендовать 30-летнего игрока «Ромы» на сезон с опцией выкупа.

«Барселона» поборется за требл и точно возьмет ЛЧ. Ей помогут сильные «Реал» и «Атлетико»

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