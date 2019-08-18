Англия

Боссы «Реала» боятся еще одного ухода Зидана и продолжают переговоры по Погба. Мино Райола подтвердил, что Поль хочет в «Мадрид», но The Times уточняет, что шансов у испанцев мало, потому что «МЮ» останется без замены из-за закрытого в Англии трансферного окна.

А еще в Англии:

В договоре «Ливерпуля» и «Барселоны» есть пункт, что англичане получат часть средств с перепродажи Коутиньо. Sport отмечает, что в Мерсисайде ждут 16 млн евро.

Германия

«Бавария» отказалась от идеи возвращения Марио Манджукича. Мюнхенцы все еще ищут усиления в атаку, но 33-летний хорват им не нужен, пишет Sport Bild. У Марио, который планирует вернуться в Бундеслигу, есть варианты с «Дортмундом» и «Атлетико».

«Шальке» все еще не избавился от Коноплянки. Sky Sport Deutschland сообщает, что «Бешикташ» никак не договорится с немцами: вопрос в том, как стамбульцы выплатят 2,5 млн евро.

Евгений КоноплянкаGetty Images

А еще в Германии:

«Янг Бойз» арендовали у «Кёльна» центрального защитника Фредерика Соренсена.

Испания

Скучали по Неймару? «Барса» не отказывается от попыток вернуть Неймара и на неделе сделает новое предложение. По информации Le Parisien, «ПСЖ» будет настаивать на 100 млн евро + Коутиньо и Дембеле. Бразилец уже укатил в «Баварию», поэтому шансы каталонцев тают на глазах.

Гарет Бэйл «Реал» не покинет. Флорентино Перес встретился с игроком и поддержал его решение остаться на «Сантьяго Бернабеу». Ранее Гарет отверг щедрое предложение из Китая и заявил о желании играть за «Мадрид».

А еще в Испании:

«Црвена Звезда» вывалила 1,8 млн евро за вингера клуба «Лас-Пальмас» Матео Гарсию.

Италия

«Брешиа» объявила о переходе Марио Балотелли. Зарплата 29-летнего нападающего составит 1,5 млн евро в год + бонусы. Если «Брешиа» избежит вылета из Серии A, контракт с Марио будет продлен автоматически.

Джанлука ди Марцио пишет, что Санчес очень близок к «Интеру». Ожидается, что форвард прилетит в Италию уже 20 августа. «Интер» бесплатно арендует Алексиса и сможет его выкупить за 15 млн евро. Самое крутое, что «МЮ» будет выплачивать три четверти зарплаты игрока (около 12 млн евро).

«Наполи» не оставляет попыток выкупить Икарди. Де Лаурентис готов вывалить за Мауро 65 млн евро + Аркадиуша Милика, пишет Gazzetta dello Sport. Приоритетный вариант для аргентинца – «Ювентус», который, как и «Рома», тоже хочет изгоя «Интера».

Мауро Икарди («Интер»)Getty Images

А еще в Италии:

«Парма» хочет выхватить у «Милана» Андреа Конти. Sky Sport Italia уточняет, что речь идет об аренде с правом выкупа. Решение за Конти – ему поставили дедлайн до понедельника.

Вилфрид Бони сейчас свободный и очень дешевый. На экс-форварда «Ман Сити» претендует «Лечче», пишет Gazzetta dello Sport.

Франция

«ПСЖ» может потерять не только Неймара, но и Кавани. Контракт Эдинсона рассчитан до 2020 года, и он планирует уехать в MLS. Gazzetta dello Sport пишет, что уругваец уже договорился о контракте с клубом Бекхэма «Интер Майами».

Россия

Джанлуки ди Марцио набросил, что Рибери интересен еще и «Динамо» со «Спартаком». Итальянец уверен, что у Франка сразу три щедрых предложения из Москвы. А вот Sport24 пишет, что все это бред – на 36-летнего француза претендует только «Локо».

Даниил Круговой пропустил матч «Уфы» против «Ростова». По информации ЭкСпорт, защитник отправился в Москву на подписание контракта с ЦСКА.

Другие трансферные новости:

«Барса» отпустила Коутиньо в «Баварию», Балотелли вернулся в Серию А. Трансферы и слухи субботы

Санчес собрался в Италию, «Рома» отказалась от Ловрена и взяла защитника-турка. Трансферы пятницы

Качай приложение Eurosport для iOS и Android