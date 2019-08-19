Англия

Сульшер заявил, что все еще рассчитывает на Маркоса Рохо. Но Manchester Evening News допускает возможность, что аргентинец покинет «Олд Траффорд». А вот The Mirror пишет, что боссы «МЮ» не верят в Маркоса и готовы разорвать контракт. Правда, это обойдется «дьяволам» в 15 млн евро. Сам футболист недоволен руководством из-за срыва трансфера в «Эвертон».

«МЮ» уже никому не отдаст Погба летом. «Не было ни одной пресс-конференции, на которой бы я не отвечал на вопрос про Поля. Он остается – у меня нет никаких сомнений на его счет. Не вижу ничего странного в том, что он получает удовольствие от игры в нашей команде», – цитирует Сульшера The Guardian.

А еще в Англии:

La Gazzetta dello Sport уверена, что Шкодран Мустафи в ближайшее время отправится в аренду в «Рому». «Волки» готовы выкупить немца следующим летом за 27 млн евро.

Германия

«Бавария» договорилась и объявила о переходе Коутиньо. «Барса» раскрыла финансовые подробности сделки. За годичную аренду бразильца «Мюнхен» заплатит 8,5 млн евро. По окончании сезона немцы могут выкупить Коутиньо за 120 млн евро, но опция необязательная. 100% зарплаты полузащитнику будет выплачивать «Бавария».

Эта покупка стала для «Баварии» последней в летнее трансферное окно. «Наш состав укомплектован, и мы больше не стремимся к каким-либо изменениям», – сказал президент клуба Ули Хёнесс.

Франция

Canal+ привел емкую цитату Томаса Тухеля: «Если мы не найдем замену Неймару, то он не покинет «ПСЖ». Кажется, этой заменой Неймара может стать Дибала. Daily Mail раскопала, что шейхи предложат «Ювентусу» 80 млн евро. Все стороны заинтересованы в быстром урегулировании сделки, поэтому она может быть оформлена уже в среду.

Пауло Дибала, «Ювентус»Getty Images

Испания

«Реал» не оставляет попыток заполучить Неймара. Telefoot написал, что «ПСЖ» выдвинул вот такие условия: Неймар переедет в Мадрид, если в Париж отправятся Винисиус и Варан. Французы не просили дополнительных плат.

Но это все равно не устроило «Реал». По информации Mundo Deportivo, Перес категорически отверг такой вариант и продумывает другие ходы, чтобы удовлетворить аппетиты шейхов.

У AS своя легенда. Теперь за Неймара предлагают Хамеса + 165 млн евро. Кажется, инсайдеры не остановятся, пока не переберут всех игроков «Мадрида».

«Барселона» в ближайшее время направит «ПСЖ» официальное письменное предложение о трансфере нападающего парижан Неймара. Каталонцы одобрили такое решение на клубном собрании в понедельник. ESPN отмечает, что речь идет об аренде с правом выкупа.

Италия

«Интер», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина» ведут борьбу за бесплатного Фернандо Льоренте. Corriere dello Sport пишет, что ближе к успеху находятся «орлы», которые последние два дня провели в беседах с испанцем.

«Наполи» и «Монако» сделали офферы «Интеру» по Икарди. Клубы предложили по 65 млн евро, но итальянцы дают зарплату в 7,5 млн евро, а французы – в 12 млн. Но все опять испортила Ванда Нара. «Мауро не будет в «Монако», – сказала она TyC Sports.

Мауро Икарди, Ванда Нара и ее сын ВалентиноInstagram

Маркизио имел предложение из Китая, но отказал «Цзянсу», потому что этот клуб связан с «Интером». «Я ценю работу, которую Suning сделала в Италии, но их близость к «Интеру» не позволяет мне согласиться на их предложение», – сказал Маркизио.

А еще в Италии:

«Специя» с правом выкупа арендовала вратаря «Удинезе» Симоне Скуффета.

Россия

Агент Франка Рибери Жан-Пьер Берне не просто подтвердил переговоры с «Локо», но и отметил позитивный процесс встреч.

«Переговоры с «Локомотивом» находятся в более активной стадии. Проходят они хорошо. Все должно решиться до конца августа», – цитирует Берне Sport24.

Джанлука ди Марцио набросил, что конкуренцию железнодорожникам составят «Динамо» и «Спартак», но информацию опроверг все тот же Sport24. А еще спортивный директор бело-голубых Роман Орещук. Ранее сообщалось, что на звезду претендуют азиатские клубы, ПСВ и «Фиорентина». Но, кажется, все варианты отпали. Голландцы и итальянцы не в силах конкурировать в финансовом вопросе.

Франк РибериGetty Images

Нобель Арустамян пишет, что во вторник Адриан Тамез пройдет медосмотр для «Спартака»: «Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг игрок должен прибыть в Москву».

А вот Ненобель (анонимный телеграм-канал) пишет, что за Тамеза «Спартак» заплатит «Ницце» 10 млн евро + 2 млн бонусов. Зарплата опорника составит 2 млн + 0,5 бонусов (это не в литрах).

То Круговой едет в ЦСКА, то в «Зенит». Но история, кажется, решилась в пользу Санкт-Петербурга. «Бизнес Online» уточняет, что «Уфа» получит за Кругового 2 млн евро + 500 тысяч бонусами. И до зимы Данила останется в клубе на правах аренды. Клуб из столицы Башкортостана также может заработать 15% от последующей перепродажи игрока в другую команду.

А еще в России:

Похоже, Кристиана Тельо летом в «Краснодаре» не будет. Его агент Хосе Мариа Оробитт сказал следующее: «Трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернемся к переговорам зимой».

Другие трансферные итоги:

«Барса» отпустила Коутиньо в «Баварию», Балотелли вернулся в Серию А. Трансферы и слухи субботы

Санчес собрался в Италию, «Рома» отказалась от Ловрена и взяла защитника-турка. Трансферы пятницы

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