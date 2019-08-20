Англия

Алексис Санчес, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Corriere dello Sport заверяет, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Интером» о переходе Алексиса Санчеса. Чилиец хочет в Милане седьмой номер, но проблема так же в том, что Мауро Икарди попросил семерку после того, как его девятку отдали Ромелу Лукаку. После ничьей «МЮ» с «Вулверхэмптоном» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что к чилийцу есть интерес, но не привел больше никаких подробностей.

16-летний центрхав «Ренна» Эдуардо Камавинжа попал в прицел пяти топ-клубов – «Реала», «Барселоны», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Daily Mail уверена, что за ним охотятся после победы французов над «ПСЖ» во втором туре Лиги 1.

А еще:

Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниэл Старридж согласовал контракт с «Трабзонспором». Англичанин проведет в Турции два сезона, будет получать по 44 тысячи евро в неделю и еще возьмет подписной бонус на 1,6 млн евро. Клуб вот-вот объявит о трансфере официально.

Италия

Tuttosport уверяет, что вчера спортдир «Ювентуса» Фабио Паратичи обсудил с «Барселоной» обмен Эмре Джана на Ивана Ракитича. Каталонцы также предлагали «Юве» Луиса Суареса, чтобы облегчить платежку для трансфера Неймара, но в Турине хотят Икарди и отказались от уругвайского кусаки.

Звезда ПСВ Ирвинг Лосано прибыл в Неаполь для подписания контракта с «Наполи». Вероятно, официально мексиканца представят уже завтра. Sky Sport Italia сообщил, что в его соглашении будут прописаны отступные в размере 130 миллионов евро.

А еще:

Джанлука ди Марцио рассказал, что Франк Рибери скоро пройдет медобследование для «Фиорентины». 36-летний француз будет получать четыре миллиона евро. Плюс в инстаграме он намекнул на переход к «фиалкам». Лука Тони спросил у него в комментах: «Ты переезжаешь в Италию, ахаха?» Франк лишь ответил смеющимся и подмигивающим смайликами.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился трансферными планами: «Два защитника нас покидают. Это Лаксальт и Стринич. По Анхелю Корреа у нас нет новостей. Что касается Андре Силвы, то здесь тоже пока нет какой-то конкретики. Рынок все еще открыт, и есть две недели, чтобы приобрести футболистов. Однако продажи сейчас в приоритете».

Федерико Фасио подписал новое соглашение с «Ромой». Аргентинский центрбек останется в Риме до 2021 года.

СПАЛ взял в аренду с правом выкупа голкипера Карло Летицу. Раньше он играл за бельгийский «Брюгге», а еще раньше – за «Хайдук».

Словенец Марко Паяц сменил «Кальяри» на «Дженоа». В Генуе он проведет ближайший год.

Испания

Флорентино Перес, «Реал Мадрид»Getty Images

Хитрый президент «Реала» Флорентино Перес придумал отличный план. Газета AS уверена, что он не будет вести переговоры по Неймару за спиной руководства «ПСЖ», так как в будущем есть возможность взять Килиана Мбаппе, а это погубит все замыслы. Но одновременно с этим ведущий El Chiringuito el Jugones Жозеп Пердероль заявил, что «Реал» вступил в гонку за Неймаром. И кому теперь верить?

А еще:

Лука Йович опроверг уход из мадридского «Реала». «Слухи о том, чтобы меня продадут, вызывают у меня смех», – сказал форвард в интервью OK Diario.

Mundo Deportivo поделился новостью, что «Эспаньол» размышляет о Николе Калиниче. «Атлетико» хочет за хорвата 10 миллионов евро, а каталонцы – замену Борхе Иглесиасу.

Германия

Серебряный призер ЧМ-2018 Тин Йедвай присоединился к «Аугсбургу». Когда-то его хотели «Барселона» и «Бавария», но теперь хорват подписал контракт на годичную аренду из Леверкузена. Вместе с ним в «Аугсбург» перешел легенда «Юве» и «Арсенала» Штефан Лихтштайнер.

Нападающий сборной Исландии Колбейнн Финнсон перешел из «Брентфорда» в дортмундскую «Боруссию». Причем с немцами все условия он согласовал еще на прошлой неделе.

А еще:

Евгений Коноплянка очень близок к переходу из «Шальке» в «Бешикташ». NTV Spor передает, что украинец подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год, «кнаппены» получат за игрока 3 миллиона евро.

Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

ESPN сообщил, что «Пари Сен-Жермен» ждет предложение «Барселоны» об аренде Неймара. Но только затем, чтобы отклонить его. Оффер должен прилететь сегодня вечером или завтра. El Chiringuito de Jugones добавил, что в предложении «Барселоны» по Неймару будет примечание. Если бразилец получит травму, то зарплату игроку будет платить «ПСЖ».

А Альфредо Мартинес с радио Onda Cero еще дополнил эту новость данными из офиса каталонского клуба. «Барселона» сломлена. Они рассчитывали взять Неймара в аренду за 100 миллионов евро и предложить «ПСЖ» еще и Коутиньо. Но теперь рассчитывают взять бразильца в аренду у «Парижа» за 40-50 млн евро и выкупить за 120 миллионов», – сказал в эфире Мартинес.

А еще:

France Football пишет, что «Ренн» интересуется полузащитником сборной Португалии Адриеном Силвой. Игрок «Лестера» второй круг прошлого сезона провел в «Монако», а сейчас его хочет и «Милан».

Набиль Джеллит из France Football сообщил, что Ислам Слимани прибыл в Монако, чтобы подписать контракт с местным клубом. «Лестер» уже отпустил алжирского форварда.

AS: «Ювентус» предложил «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и Дибалу

Россия

Роберт Бауэр подписал контракт с тульским «Арсеналом» и будет выступать в РПЛ под четвертым номером. Короткий комментарий шеф-редактора Eurosport.ru Михаила Бирюкова: «Бауэр – русский немец и при определенных раскладах может попасть в сборную России. В «Вердере» нормально начинал, даже якобы юристы проверяли возможность натурализации. А потом растворился совсем».

Экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо подписал контракт с сербским «Партизаном». Он заключил трехлетнее соглашение и будет носить на майке шестой номер. Сам Натхо уже прокомментировал трансфер в инстаграме: «Очень рад подписать контракт с «Партизаном», в предвкушении нового пути и не дождусь первой игры за клуб перед болельщиками».

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