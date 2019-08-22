Россия

Федор Чалов против Самуэля ЖигоGetty Images

Федор Чалов снова оказался в центре внимания европейского клуба, но на этот раз с приставкой «топ». «Наполи» обратил внимание на нападающего ЦСКА после срыва переговоров по Мауро Икарди. Близкие к итальянскому клубу источники сообщили, что неаполитанцы предложили за Федора 20 млн евро, хотя ЦСКА пару недель назад не взял почти 26 от «Кристал Пэлас».

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов возглавил вишлист «Байера». Немецкий клуб хотел бы видеть 20-летнего российского игрока вторым номером команды после Лукаша Градецкого. При этом «фармацевты» понимают, что осуществить сделку практически нереально – все из-за высокой стоимости Матвея. Поэтому немцы переключатся на другие варианты.

В общем, постояли, посмотрели, облизнулись и пошли дальше. Нынче немецкому клубу тяжело отдать за игрока шесть миллионов евро, в которые его оценивает Transfermarkt.

А еще:

Адриена Тамеза в «Спартаке» не будет. Полузащитник «Ниццы» передумал переезжать в Москву, с ним не договорились о личном контракте. При этом футболист не сообщил о решении напрямую и не явился в одну из французских клиник на обследование.

ЦСКА интересуется полузащитником «Штутгарта» Сантьяго Аскасибаром. 22-летний футболист прошлым летом мог перейти в «Зенит», но сделка сорвалась. Сейчас за аргентинца немецкий клуб просит 12 млн евро, хотя его трансферная стоимость – шесть.

ЦСКА отдал в «СКА-Хабаровск» 21-летнего вратаря Георгия Кырнаца. «Голкипер подписал полноценный контракт с клубом ФНЛ», – написано на официальном сайте армейцев.

Один из клубов Серии А заинтересовался нападающим «Зенита» Себастьяном Дриусси и даже предложил за него 15 млн евро, но петербуржцы отвергли оффер.

Испания

НеймарGetty Images

«Реал» вырвался вперед в сражении за Неймара. В пятницу сначала Гильом Балаге сообщил, что мадридцы предложили на форварда «ПСЖ» 100 млн евро и трех игроков в придачу: Бэйла, Хамеса и Наваса. Но сначала этот вариант не понравился парижанам, а потом и валлийцу из «Мадрида» – Бэйл будет бороться за место в составе.

«Бланкос» уже приступили к поискам замены Кейлору Навасу, так как его включить в любую сделку будет проще всего. Один из наиболее приемлемых вариантов – Хосе Рейна, прохлаждающийся на банке «Милана».

А еще:

Луис Суарес намерен завершить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Mundo Deportivo считает, что уругваец попросится на выход из «Барсы» ближайшей зимой или летом.

«Реал» отдал японского Месси Такефусу Кубо в аренду «Мальорке». 18-летний атакующий полузащитник проведет там будущий сезон.

Самое горячее в Италии:

Уругвайский защитник «Милана» Диего Лаксальт ушел в аренду. Новое прибежище игрока – «Аталанта». За него бергамаски по итогам года могут заплатить 12 млн евро.

«Фиорентина» готова заплатить «Сассуоло» 32 млн евро за нападающего Доменико Берарди. Corriere dello Sport сообщает, что клубы договариваются о популярных этим летом условиях: аренда + последующий выкуп.

Нападающий «Милана» Андре Силва не входит в планы «россонери», сообщил агент игрока Жорже Мендеш. При этом на португальца претендуют сразу три серьезных клуба: «Валенсия», «Лилль» и «Спортинг».

«Брешиа» подписала Марио Балотелли, но хочет еще двух топчиков. В статусе свободных агентов находятся Адиль Рами и Фредди Гуарин, и они попали на радары новичка Серии А.

А еще в Германии:

Нападающий «Спортинга» Бас Дост в ближайшее время станет игроком «Айнтрахта» из Франкфурта, сообщают немецкие медиа.

Джейдон Санчо продлит контракт с «Боруссией» с двукратным увеличением зарплаты. При этом The Sun считает, что «МЮ» зимой попробуей купить янгстера за 110 млн евро.

Англия

Алексис Санчес, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не отчаивается в попытках избавиться от Алексиса Санчеса. Чилиец готов перейти в другой клуб, но не хочет терять 550 тысяч евро в неделю, поэтому манкунианцы придумали затратный, но все же план: они отдадут форварда «Интеру», а сами заплатят ему вперед почти 40 млн евро за два года. Только бы не видеть его на скамейке «Олд Траффорд», сообщает Daily Mail.

При этом сами «нерадзурри» готовы предложить Алексису только 165 тысяч евро в неделю.

А еще:

«Уотфорд» на сезон отдал в аренду «Удинезе» 25-летнего полузащитника Кена Сему. Швед провел в АПЛ год после перехода из «Эстерсунда».

Вратарь «Саутгемптона» Фрейзер Фостер проходит медобследование перед арендой в «Селтик». В ближайшее время объявят о сделке.

«Бешикташ» объявил о переходе Жорж-Кевина Нкуду из «Тоттенхэма». Контракт рассчитан на 4 года, сумма трансфера – примерно 4 млн евро.

«Астон Вилла» продлила контракт с защитником Ахмедом аль-Мухаммади еще на один год. Он выступает за клуб в течение двух сезонов.

Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма близок к переходу в «Брюгге». За него бельгийцы заплатят 10 млн евро + 5 млн бонусами.

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