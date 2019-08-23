Англия

Унаи Эмери сказал, что Шкодран Мустафи и Мохамед Эль-Ненни покинут «Арсенал» до закрытия трансферного окна. «Они знают ситуацию, и я правда желаю им лучшего. Думаю, что для них лучшим будет играть в другой команде и получать новые вызовы», – сказал коуч «канониров». Уже вечером отец и агент Шкодрана Мустафи заявил в интервью Sky Sport Deutschland, что для игрока и «Арсенала» будет лучше, если клуб поможет его сыну уехать из Северного Лондона.

Алексис Санчес, Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прояснил на пресс-конференции будущее Алексиса Санчеса. «Клубы ведут между собой переговоры. Но Санчес вышел в игре с «Шеффилд Юнайтед» и сыграл хорошо. Он упорно поработал на поле. Посмотрим, что случится в сентябре», – сказал Сульшер. Если что, в Италии трансферное окно закрывается 2 сентября.

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«Тоттенхэм» сбагрил 20-летнего полузащитника молодежки Самуэля Шашуа в клуб испанской Сегунды «Тенерифе».

El Mundo Deportivo сообщил, что у «Арсенала» отщипнут еще одного защитника. Начо Монреаль согласился на переход в «Реал Сосьедад», о сделке могут объявить в ближайшие часы.

Испания

Marca пишет, что «Реал» заинтересован в приобретении Неймара, но сначала требует от «Пари Сен-Жермен» гарантий, что у игрока нет травм и что он в хорошей форме. От этого зависит соглашение между клубами. Как только «ПСЖ» предоставит бумаги о здоровье, «Мадрид» начнет продавать игроков, чтобы насобирать денег на трансфер Нея.

Аранча Родригес из радио Cadena Cope говорит, что «Реал» не отправлял представителей в «ПСЖ» для переговоров по Неймару. В Мадриде только изучают ситуацию и вступят в игру к концу трансферного окна, если Ней все еще будет в «ПСЖ». «Бланкос» рассчитывают, что в этом случае французы позвонят на «Бернабеу» из-за хороших отношений руководства друг с другом.

Ведущий El Chiringuito de Jugones Жозеп Пердероль заявил, что «Реал» уверен в отказе «ПСЖ» продать Неймара в «Барселону». Единственный шанс каталонцев – что сам Ней выйдет и скажет, как хочет вернуться на «Камп Ноу». Но игрок этого не сделает, потому что не доверяет президенту «сине-гранатовых» Жозепу Бартомеу.

Хосе Луис Санчес из El Chiringuito de Jugones сообщил, что игроки мадридского «Реала» с радостью воспримут приход Неймара. Они понимают и приветствуют то, что если Ней переедет на «Бернабеу», то станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Раздевалка «Мадрида» осознает, что Неймар – лучшее приобретение, которое могло сделать руководство.

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Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Днем каталонское радио RAC1 сообщило, что в «ПСЖ» потеряли терпение. Теперь французы потребовали от «Барселоны» последнее предложение по Неймару – либо да, либо нет. Этот же источник добавил, что «блауграна» попросила отсрочку до 15:00 (мск) пятницы.

Однако уже вечером инсайдер Гильем Балаге затвитил: «ПСЖ» настаивает, что на данный момент от «Барселоны» не было ни одного стоящего предложения по Неймару. Французский клуб полагает, что «сине-гранатовые» просто делают вид, что возвращают Нея, чтобы не расстраивать ключевых игроков в своем составе. А «Реал», тем временем, общается с «Парижем».

Та же передача El Chiringuito de Jugones добавила, что в окружении Лионеля Месси уверены: все предложения «Барсы» по покупке Неймара – блеф.

А еще:

Тимоте Колодзейчак полноценно стал игроком «Сент-Этьена». Он провел прошлый сезон с «зелеными» в аренде из мексиканского «Тигреса», а теперь подписал нормальное соглашение с французами.

Чилийский журналист Грейс Ласкано сообщил, что защитник сборной Гильермо Марипан перешел из «Алавеса» в «Монако». Совсем скоро французы должны объявить о сделке официально.

RAC1: «ПСЖ» потребовал от «Барселоны» сделать последнее предложение по Неймару

Италия

Ирвинг Лосано перешел из ПСВ в «Наполи». Итальянцы вели форварда с января и заплатили за него 38 миллионов евро плюс бонусы – это клубный рекорд. Лосано подписал с партенопеями пятилетний контракт.

La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Ювентус» выставил на продажу пятерых футболистов – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди, Марио Манджукича, Родриго Бетанкура и Эмре Джана. Деньги туринцам нужны для серьезного предложения по Мауро Икарди.

AS добавила, что «Ювентус» хочет забрать из «Пари Сен-Жермена» трех игроков – Анхеля ди Марию, Марко Верратти и Юлиана Дракслера. Вместо них туринцы предлагают Миралема Пьянича, Эмре Джана и Сами Хедиру. Интересно.

А еще:

Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес стал футболистом «Кротоне» и следующий сезончик побегает в Серии Б. Аргентинцу уже 35 лет.

Опорник польской молодежки Патрик Дзичек перешел из «Пяста» в «Лацио», срок контракта не разглашается. Ранее Дзичеком интересовался московский «Локомотив».

Мауро Икарди попал в заявку «Интера» на сезон. Вместо девятого номера, который забрал новичок Ромелу Лукаку, теперь экс-капитан «нерадзурри» будет бегать с семеркой на спине.

Германия

Ренату Саншиш, «Бавария»Getty Images

Le10Sport уверен, что «Лилль» близок к подписанию Ренату Саншиша из «Баварии». Спортивный директор «догов» Луис Кампос договорился с футболистом и сбил цену с 22 миллионов евро до 15 млн. Чуть позже France Football уточнил сумму перехода и сообщил, что португалец обойдется «догам» не в 15, а рекордные для клуба 20 миллионов евро.

Но затем пришел шефред RMC Sport Мохамед Буафси. Он заявил, что Саншиш подпишет пятилетний контракт, при этом «Мюнхен» получит уже не 15, не 20, а 25 миллионов евро с бонусами. Волосатик уже прилетел во Францию и скоро пройдет медосмотр.

Твит

Однако «Бавария» уже нашла замену Ренату. L’Equipe написала, что немцы схантят Марка Року из «Эспаньола». Каталонский клуб раскрутил чемпиона Бундеслиги на все 40 миллионов евро отступных и не согласился на 30 мультов.

Россия

Реми Кабелла, «Краснодар»From Official Website

«Краснодар» объявил о том, что не купит никого взамен травмированного Реми Кабелла. «В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей», – заявил спортдир «быков» Владимир Хашиг.

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«Оренбург» забрал из «Динамо» 19-летнего полузащитника Данила Липового. Это уже третий игрок бело-голубых за три дня, который ушел в город пуховых платков. А еще «Оренбург» подписал словенского полузащитника Жигу Скофлека. Парень всю карьеру провел на родине, ненадолго заехал в Польшу и вот добрался до аутсайдера РПЛ.

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