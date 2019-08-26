Россия

Нобель Арустамян в телеграм-канале заявил, что русским клубам активно стали предлагать Жоау Мариу из «Интера». «Португалец давно мучается в Италии, и Беппе Маротта предпринимает очередную попытку хотя бы в аренду устроить игрока на грядущий сезон», – написал Нобель. Следом Betting Insider сообщил, что за Мариу охотятся «Динамо» и «Локомотив», а потом Джанлука ди Марцио отсеял бело-голубых.

Жоау Мариу, «Интер»Getty Images

Фабрицио Романо со Sky Sport Italia добавил, что Жоау уйдет в «Локо» в аренду с правом выкупа. Никола Скира из La Gazzetta dello Sport уточнил, что португалец получит в Москве 3 млн евро в год, и его заберут из «Интера» в 2020-м насовсем за 15 миллионов евро. Ди Марцио поправил коллегу – не за 15, а за 18 миллионов. «Спорт-Экспресс» подтвердил информацию из Италии и сообщил, что за аренду Жоау «Интер» получит 2,5 млн евро.

«Локомотив» в твиттере начал серию постов «Трешки больше нет» (намек на зарплату Мариу в 3 млн евро), но затем аллюзии пошли в сторону опорника «Маккаби» Дора Перетца.

А еще:

«СКА-Хабаровск» объявил, что легенда московского «Динамо» и лесодобывающей промышленности Александр Димидко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб дальневосточной команды.

Англия

Алексис СанчесGetty Images

Алексис Санчес может остаться в «Манчестер Юнайтед» и не перейти в миланский «Интер». The Guardian уверяет: у «МЮ» сломался Антони Марсьяль, и чилийца могут не отпустить в Италию. Переговоры с «нерадзурри» возобновят после медобследования Марсьяля.

Но чуть позднее Джанлука ди Марцио обрадовал всех – нет, все в порядке, «Интер» все еще близок к трансферу Алексиса. «Никаких отклонений, уверенно движемся к закрытию сделки», – затвитил Фабрицио Романо.

А еще:

Mirror пишет, что «Пари Сен-Жермен» нашел замену Неймару. И это Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас»! Менеджеры «ПСЖ» вылетят в Лондон на этой неделе, чтобы вовремя закрыть сделку по Заха.

Испания

Неймар, «Барселона»Getty Images

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сегодня экстренно встретился со спортивным отделом клуба и обсудил покупку Неймара. Он заявил, что «ПСЖ» хочет, чтобы предложенная сумма была обязательной и полной, чтобы в контракте не шли бонусы и дополнительные выплаты за Нея.

Marca со ссылкой на эфир La Sexta добавила, что «Реал» находится в более выигрышном положении перед «Барселоной», чтобы купить Неймара у «Пари Сен-Жермен». А Жозеп Сольдадо из программы El Chiringuito del Jugones сообщил, что «Барселона» сделает решающее предложение по Неймару. Теперь в сделку включат Усмана Дембеле.

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«Реал» в случае ухода Кейлора Наваса в «ПСЖ» присмотрелся к Мартену Стекеленбургу. Экс-кипер сборной Голландии сейчас третий номер в «Эвертоне», но Daily Mail сообщила, что Стекеленбург – кандидатура, одобренная Зинедином Зиданом.

А еще:

«Мальорка» забрала у «Уотфорда» вингера Кучо Эрнандеса. Прошлый сезон он провел в аренде в «Уэске», а этот поиграет за бывшую команду Валерия Карпина.

Молодежка «Барселоны» подписала 17-летнего защитника Хавьера Мбуямба. Он стал третьим голландцем, которого купили «сине-гранатовые» в это трансферное окно.

Италия

Анхель Корреа, «Атлетико Мадрид»Getty Images

Анхель Корреа близок к переходу в «Милан». AS пишет, что он – единственный не тренировался сегодня с «Атлетико». Клубы еще не договорились о компенсации: «Мадрид» хочет 50 миллионов евро, «нерадзурри» предлагают только 40 мультов. Corriere dello Sport же написала, что если «Милан» не купит Корреа, то переключится на Хамеса Родригеса из «Реала». Спортивный директор «нерадзурри» Звонимир Бобан уже в Испании и хочет закрыть один из этих переходов.

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Агент полузащитника «Шахтера» Тайсона подтвердил, что они ведут переговоры с «Ромой». «Конечно, то, что Паулу Фонсека тренирует римлян, очень помогает. Есть контакт, но еще нужно уточнить какие-то вещи. Переговоры пройдут на этой неделе», – заявил Диего Дорнельс в интервью La Roma 24.

А еще:

«Милан» официально расторг контракт с Иваном Стриничем по обоюдному согласию сторон. Хорват пришел на «Сан-Сиро» прошлым летом, но затем у него нашли проблемы с сердцем, и Иван не провел за «россонери» ни одного матча.

Германия

Спортивный директор «Байера» Руди Фёллер подтвердил, что «Бавария» хотела Кая Хавертца. «Не секрет, что по Хавертцу звонили, им интересовались. Мы по-дружески поговорили с [CEO мюнхенцев] Карл-Хайнцем Румменигге, но он правильно понял, что мы сейчас не будем продавать игрока. И «Бавария» была не единственным клубом, кто контактировал по Хавертцу», – сказал Фёллер.

А еще:

Бас Дост вернулся в Бундеслигу. Голландский форвард перешел из «Спортинга» в немецкий «Айнтрахт». Он подписал трехлетний контракт и выбрал девятый номер. Сумма сделки – 7 миллионов евро.

Франция

«Ренн» подтвердил возвращение Жориса Ньянона. Его продали в «Севилью» прошлым летом, но центрбек не закрепился в Андалусии и вновь приехал во Францию в аренду. В «Ренне» Ньянон будет носить 21-й номер.

Клопп и Гвардиола говорят, что скоро завершат карьеры. Это не блеф – они правда уйдут

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