Санчес в аренде в «Интере», Бруну Фернандеш заинтересовал «Реал». Все трансферы и слухи среды

Англия

Златану Ибрагимовичу надоело покорение МЛС, где после каждого матча дает громкий инфоповод. Швед устал от соккера и соскучился по футболу, поэтому передал привет «Манчестер Юнайтед»: «Я легко мог бы играть в Премьер-лиге. Если нужен «Манчестер Юнайтед», то я здесь. Но я принадлежу «Гэлакси», так что мне жаль».

Златан Ибрагимович Getty Images

Ибра заявил, что хочет завоевать трофеи в Америке, но не уверен, что его карьера закончится в «Гэлакси»: «Я сделал свое дело в Европе. Мне понравилось, я завоевал 33 трофея, которые привез с собой. Надеюсь, смогу выиграть что-нибудь здесь. Потом мы посмотрим, где закончится это приключение». Так что скоро можно ожидать возвращение Златана в топ-5 лиг Европы.

А еще в Англии:

The Guardian написал, что «МЮ» намерен избавиться от Маркоса Рохо. На аргентинского защитника претендуют «Монако», «Марсель» и «Милан».

По сообщениям Turkish Football, Дженк Тосун хочет остаться в «Эвертоне». Ранее им интересовались «Айнтрахт» и «Динамо».

Испания

Этим летом за Бруно Фернандешом пристально охотился «Манчестер Юнайтед». Но до конца трансферного окна манкунианцы так и не смогли договориться со «Спортингом» о сделке.

Бруно ФернандешGetty Images

Теперь в борьбу за молодую португальскую звезду вступил «Реал». Руководство «Мадрида» уже встретилось с агентом игрока, «Спортинг» же потребовал 80 миллионов евро за футболиста. Потянет ли Фло Перес столь солидную сумму?

А еще в Испании:

По информации Marca, «Севилья» всерьез заинтересовалась Мариано Диасом из «Реала». После потенцаильного ухода Даббура команда Лопетеги ищет замену.

«Твенте» взял в аренду Ориоля Бускетса из «Барселоны». Игрок сам проявил инициативу для перехода, и главное – он не родственник Серхио.

Италия

Трансферный хит дня – Алексис Санчес прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером». Чилиец давно просился на выход, и «нерадзурри» предложили «МЮ» аренду с правом выкупа в 15 миллионов евро. Покупка Година, аренды Санчеса и Лукаку – Интер быстро превращается в главного конкурента «Ювентуса» за скудетто.

Алексис СанчесGetty Images

А еще в Италии:

Агент Диего Лаксальта уже не скрывает, куда перейдет его клиент: «В среду мы приехали в офис «Милана», чтобы поговорить с директорами и узнать, как обстоят дела. Я верю, что сделка будет завершена до пятницы. Мы ведем переговоры с «Торино» и пытаемся достичь соглашения».

«Милан» готовит за Анхеля Корреа 35 миллионов евро + пять мультов бонусами. Еще в договоре будет прописано, что «Атлетико» получит 30% от следующей продажи, как говорит AS.

По сообщениям Ди Марцио, «Милан» возобновил переговоры с Эвертоном из «Гремио», если не удастся подписать Корреа из «Атлетико Мадрид».

Франция

«Барселона» предприняла последние попытки по приобретению Неймара, хотя до этого руководство утверждало, что бразилец им не нужен. Каталонцы предложили 125 миллионов евро, полноценный контракт Ракитича и Дембеле в аренду.

Агент Усмана заявил, что Усман на 200% останется в «Барсе», но тут решения будут принимать клубы. И в первую очередь – «ПСЖ».

А еще во Франции:

Александр Головин рассказал о будущем: «Хочу остаться здесь, в «Монако», еще как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды».

«ПСЖ» общался с «Юве» по поводу трансфера Манджукича, как сообщает Джанлука ди Марцио. Хорвата рассматривают как замену травмированным Мбаппе и Кавани.

А еще в мире:

«Краснодар» согласовал переход Евгения Сорокина и тут же отправил обратно в аренду в «Рубин». По информации «Бизнес Online», цена трансфера составила четыре миллиона евро.

Еще «Бизнес Online» поделился тем, что ивуарийский защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перейдет в ЦСКА за 400 тысяч евро. Его зарплата вырастет до 300 тысяч евро в год.

Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможный уход Миранчуков в «Зенит»: «Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду».

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