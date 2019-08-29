Англия

Поль Погба вчера вечером заявил руководству «Манчестер Юнайтед», что не будет продлевать действующий контракт. Он не создает проблему клубу и проявляет терпение, но твердо намерен перейти в мадридский «Реал». В «МЮ» отвергли все запросы «бланкос» и выставили ценник на Погба в 165 миллионов евро, Флорентино Перес не потянул подобные запросы.

Алексис Санчес в инстаграме пожелал удачи в этом сезоне игрокам «Манчестер Юнайтед». Он еще вчера вечером прошел медосмотр в Милане и должен с минуты на минуту подписать контракт с «Интером».

А еще:

Авторитетный BBC Sport подтвердил, что Маттео Дармиан покинет «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно, итальянцу уже подбирают новую команду.

Испания

Кейлор Навас, «Реал Мадрид»Getty Images

El Chiriguito de Jugones передает, что Кейлор Навас перейдет из «Реала» в «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро и подпишет с новым клубом четырехлетний контракт. Marca добавила, что Навас будет получать во Франции 6 млн евро за сезон, но опровергла сумму трансфера. По данным столичной газеты, на счет «Мадрида» капнет 15 миллионов евро, плюс «бланкос» заберут в аренду Альфонса Ареоля.

«Валенсия» ищет замену травмированному левому защитнику Кристиано Пиччини и заглядывается на Эльсейда Хюсая из «Наполи». «Мы находимся в контакте с «Валенсией» с этого утра. Сжатые сроки могут стать проблемой для трансфера, но мы стараемся ускорить операцию и все же совершить сделку», – подтвердил агент Хюсая в интервью Sky Sports.

Италия

Никита Бурда, Украина, ЧМ-2015 U-20Getty Images

La Gazzetta dello Sport сообщила, что центральный защитник киевского «Динамо» Никита Бурда попал в шорт-лист «Ромы». 24-летний украинец обойдется римлянам в 4-5 миллионов евро, он высокий и достаточно быстрый. Бурда для «Ромы» предпочтительнее других кандидатов – Даниэле Ругани «Ювентус» отпускает в аренду, но не согласен на опцию выкупа, а у Деяна Ловрена из «Ливерпуля» нет гарантий нормальных физических кондиций.

А еще:

Кристиано Бираги из «Фиорентины» перешел в «Интер». 26-летний защитник подписал арендное соглашение с миланцами с опцией выкупа. В обратном направлении улетел бразилец Дальберт, у него такой же контракт аренды, как у Бираги.

Гари Медель вернулся в Серию А. Чилийский опорник перешел из «Бешикташа» в «Болонью» за 2 миллиона евро.

Франция

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Примерно в 16:30 по московскому времени инсайдер Джанлука ди Марцио затвитил, что Неймар договорился с «Барселоной» и через несколько часов подпишет контракт. По сведениям Ди Марцио, «Барса» отдаст «Парижу» Жан-Клеру Тодибо, Ивана Ракитича и, вероятно, Усмана Дембеле (если француза в итоге уговорят).

Но затем пошли противоположные новости. Сначала яд лили обычные твиттер-репортеры, а затем пресс-служба «ПСЖ» официально опровергла новость о бразильце в комментарии RMC Sport. «Неймар еще не договорился с «Барселоной». Но все очень близко, согласно источникам, близким к переговорам. Но пока подписи нет», – добавил Гильем Балаге.

А еще:

«Ницца» качественно закупилась и усилила линию нападения. Каспер Дольберг перешел из «Аякса» за 20,5 миллиона евро, а еще Алексис Клод-Морис обошелся клубу с Лазурного берега в 13 миллионов. Клод-Морису всего 21, но в прошлом сезоне он положил за «Лорьян» в Лиге 2 14 мячей в 35 матчах.

Центральный полузащитник «Нима» Антонен Бобишон перешел в «Анже». За 23-летнего игрока заплатили 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Бобишон забил 7 мячей и отдал две голевые в 30 играх Лиги 1.

Матеус Перейра отправился в «Дижон» на правах аренды с опцией выкупа. Ранее этот 21-летний бразильский плеймейкер выступал за «Ювентус», сумма сделки неизвестна.

Германия

Роберт Левандовский продлил действующий контракт с «Баварией» еще на два года – теперь он зафрахтован «Мюнхеном» до 2023-го. Ранее поляк казнил руководство клуба за то, что те пассивно действуют на трансферном рынке и не покупают никого на замену Роббену, Рибери и Хамесу. В ответ боссы накупили ему Коутиньо и Перишича, довольный Левандовский тут же поставил подпись под новым соглашением.

А еще:

Юрген Локадия перешел в «Хоффенхайм». Вингер сборной Голландии не захотел тонуть с «Брайтоном» и улетел в Бундеслигу в аренду на сезончик.

Защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Михаэль Ланг стал игроком «Вердера». 28-летний швейцарец будет выступать в Бремене на правах аренды.

Россия

ЦСКА объявил о приобретении защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. Ивуариец подписал четырехлетний контракт и будет выступать за армейцев под 27-м номером. За него московский клуб заплатил 400 тысяч евро, а «Тамбов» при перепродаже Гогуа в новый клуб получит 25% от суммы следующего трансфера.

«Спартак» близок к покупке Алекса Крала из пражской «Славии». Чехи отклонили первый оффер на 7 млн евро, и Betting Insider заверил, что красно-белые повысили сумму до 9 миллионов. А уже вечером iSport.cz сообщил, что клуб Леонида Федуна раздули чек до 12 миллионов, и тут «Славия» не устояла. Медосмотр Крала назначен на пятницу.

«Краснодар» серьезно интересуется словенским полузащитником «Фенербахче» Михой Зайцем. Fanatik написал, что «быки» предложили за него 4 млн евро, турки хотят 6 миллионов. Скоро менеджеры черно-зеленых прибудут в Стамбул на переговоры, на Зайца также претендуют клубы из Серии А и Бундеслиги.

А еще:

18-летний полузащитник молодежной команды «Ахмата» Владимир Хубулов перешел в «Зенит-2» и побегает теперь с мужиками в ПФЛ.

Полузащитник Ян Казаев расторг контракт с «Сочи» по обоюдному согласию. Сайт одного из федеральных спортивных телеканалов сообщил, что Казаев продолжит карьеру в лучшей лиге мира. Из клубов ФНЛ за 27-летнего полузащитника борются «Ротор» и «Балтика».

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