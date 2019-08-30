Россия

Комличенко и ЦСКА уже совсем близко. Сумма трансфера, по информации «СЭ», составит 2,65 млн евро. Зимой чешский клуб выкупил трансфер россиянина у «Краснодара» за 400 тысяч евро, а «быки» оставили себе определенный процент от будущей сделки.

Известно, что 24-летний Комличенко точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Чехии, а Василий Конов в телеграм-канале и вовсе заверил, что ЦСКА и Николаю осталось только поставить подписи под контрактом. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, правда, пока отказался обсуждать со Sport24 возможный трансфер Комличенко: «Пока не готов комментировать эту тему. Надеюсь, что до конца трансферного окна новички будут».

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«Динамо» опять предложило кучу денег, чтобы провернуть большой трансфер, но нарвалось на отказ. Московский клуб предлагал за 24-летнего полузащитника «Славии» Томаша Соучека порядка 20 миллионов евро, однако оффер было отклонен, сообщает iDNES.cz. Конечно, засветить главную звезду в группе с «Барсой», «Боруссией» и «Интером» чехам намного выгоднее. Им и сбагрят потом.

А еще в России:

Питерское издание «Спорт день за днем» сообщило, что «Зенит» завершил трансферную кампанию этого лета. При этом клуб готов усилить позиции центрального защитника и в середине поля, однако конкретных разговоров с потенциальными кандидатами нет, сообщили в издании.

Алекс Крал почти на 100% игрок «Спартака». Цена вопроса – 12 миллионов евро. Кажется, красно-белые теперь реальный претендент на чемпионство.

Александра Селихова ждали в «Крыльях» и «Урале», но, по информации «СЭ», он все же останется в Москве. Арендных соглашений до конца окна ждать не стоит.

Англия

Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слух о возможном переходе Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»: «Не думаю, что он вернется, но его карьера в «МЮ» была великолепна. Если что, у него есть мой номер».

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Виктор Ваньяма после прихода в «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле потерял надежду на постоянную игру в старте и, по информации Sky Sports, вот-вот уедет в «Брюгге». Участник ЛЧ из Бельгии согласовал трансфер кенийца на 13,2 млн евро. А пока он думает, в «Брюгге» параллельно занимаются трансфером Эдера Баланты из «Базеля», сообщает HLN. Медобследование 26-летний колумбиец уже прошел.

А еще в Англии:

Мохамед Эль-Ненни из «Арсенала» давно привек турецкие клубы, так что интерес к нему со стороны «Бешикташа» совсем не вымысел. На берегах Босфора, по сообщениям Goal, ждут 27-летнего египетского опорника на правах аренды и готовы платить больше 50% от его зарплаты в «Арсенале» (55 тысяч евро в неделю). Спортивный директор «орлов» почти готовый трансфер подтвердил.

Испания

«Барселона» же продолжает, как кажется, бесконечную игру под названием «Неймар». El Mundo Deportivo утверждает, что предложение в 130 млн и Ракитича с Дембеле парижанам даже не пришлось отвергать. Игроки сами не согласились ехать в столицу Франции. Жан-Клер Тодибо тоже в сделку не войдет.

Гильем Балаге в разговоре с BBC сообщил, что сумму трансфера Неймара «ПСЖ» и «Барселона» все же утрясли – 200 млн евро и бразилец в Каталонии. Позднее тот же инсайдер разложил всю ситуацию в твиттере. Балаге заявил, что сделка, кажется, сорвалась, потому что «Барса» не готова заплатить обговоренные и заявленные, как адекватные (с обеих сторон), 200 млн евро. Плюс ко всему, снизить прайс включением в сделку других игроков невозможно, потому что они банально не хотят в Париж.

А еще Неймар появился в футболке каталонского клуба, но, кажется, что это фейк.

Неймар, «Барселона»Eurosport

А еще в Испании:

«Валенсия» исправно растит топовых крайних защитников, но сейчас настал момент, когда такого надо купить. По информации Sky Sport Italia, «летучие мыши» усилятся Эльсейдом Хюсаем. 25-летнего албанца ждут в аренду с правом выкупа (около 20 млн евро, если сыграет достаточное количество матчей). Контракт с игроком уже согласовали, осталось договориться с «Наполи».

Италия

Крис Смоллинг на годик съехал в Рим. В Манчестере вряд ли будут скучать. Уле-Гуннар Сульшер подтвердил информацию в интервью Goal: «В последние пару дней появилась эта возможность для Криса. Мы сели за стол переговоров. В тот момент, когда у нас шесть подходящих центральных защитников, я не мог обещать Крису регулярную практику».

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Есть еще новости по Мауро Икарди. «Атлетико», по информации Cope, попробует до конца окна урвать аргентинца в аренду. Никаких деталей, конечно, нет.

Мауро Икарди, «Интер»Getty Images

Еще веселее новость про Икарди звучит применительно к «Монако». Джанлука ди Марцио утверждает, что генеральный директор «Интера» Беппе Маротта переговорил с Вандой Нарой и предложил аргентинцу уйти. Все это случилось на фоне предложение монегасков на 65 млн евро и 10-миллионную зарплату. Икарди и жена кэша не хотят, хотят Милан и только его. «Интер» кампанию на вход завершил (слова Маротты), а вот на продажу аргентинца до 2 сентября очень даже рассчитывает.

А еще в Италии:

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в интервью Canal+ рассказал о будущем Пауло Дибалы: «До закрытия окна может многое произойти».

Джанлука ди Марцио сообщил, что Фернандо Льоренте, которого выставили из «Тоттенхэма» после окончания контракта, подпишет двухлетнее соглашение с «Наполи». Фабрицио Романо информацию подтвердил: «Контракт до июля 2021 года». В Неаполе испанец будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Тот же Ди Марцио написал про то, что Джованни Симеоне перейдет в «Кальяри». От этого сообщения загрустили в московском «Динамо», которое вело форварда весь август. Сумма трансфера аргентинца из «Фио» – 16 млн евро. Помимо этого, в контракт включат клаусулу на 30 млн евро.

«Торино» вылетел из Лиги Европы, но, по словам Николо Скиры, усилится для Серии А Диего Лаксальтом. С «Миланом» туринцы уже договорились (500 тысяч евро), и уругваец контракт на 1,8 млн евро акцептовал. Джанлука ди Марцио (конечно, не сам) даже сфоткал Лаксальта, когда он приехал на медобследование.

Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». 32-летний футболист подписал с «фиалками» однолетний контракт на правах свободного агента.

Германия

Защитник второй команды «Барселоны» Хуан Миранда тоже уехал в аренду. В «Шальке». На 2 года. Если парень сверкнет, то выкупить его гельзенкирхенцы не смогут. Такой опции в контракте нет.

Франция

По информации Аранчи Родригеса из Cope и RMC, «ПСЖ» и «Реал» договорились о трансфере Кейлора Наваса в Париж. Цена вопроса: 15 млн + Альфонс Ареола. А Paris United рассказал, почему на самом деле оформляют трансфер голкипера в Париж. Флорентино Перес хочет наладить отношения с шейхами, чтобы через сезон или парочку забрать Килиана Мбаппе. Вот такая вот многоходовочка.

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А еще «ПСЖ», в случае продажи Неймара, предложит «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за Кристиана Эриксена, сообщает The Sun. Датчанин, кстати, так и не продлил контракт со «шпорами», потому что ждал оффера из Мадрида – а он прилетел из Парижа.

А еще во Франции:

Трансферная политика «Реала» этим летом достаточно странная. Йовича сразу после покупки захотели отдать в аренду. Травмы Кавани и Мбаппе возбудили интерес к Луке в «ПСЖ». Говорят, что агент серба Фали Рамадани отлично ладит со спортдиром парижан Леонардо, так что сделка может выгореть, сообщает Soccerlink. По тому же вопросу заходил и «Ювентус» с предложением Марио Манджукича, но парижане от хорвата отказались.

22-летний алжирский форвард «Наполи» Адам Уна съехал в «Ниццу», которая после покупки клуба богатым британцем уж очень разошлась. Вчера Дольберга и Клод-Мориса взяли, сейчас Уна. Красавцы. Игрока взяли в аренду за 2,2 млн евро с правом выкупа за 25.

Неймар чуть не оказался в «Барсе», украинец близок к трансферу в «Рому». Переходы и сделки четверга

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