Россия

«Зенит» выдернул со сборов национальной команды Вячеслава Караваева на медосмотр и подписал контракт с крайним защитником «Витесса». Одновременно с этим петербургский клуб спихнул Миху Мевлю в «Сочи», а Эмилиано Ригони – в «Сампдорию». Питерцы продлили контракт с Денисом Терентьевым и выбросили его в «Уфу» в аренду на этот сезон.

ЦСКА подписал полузащитника «Васко да Гамы» Лукаса Сантоса, но почему-то только на четыре месяца – в конце календарного года бразильца можно будет выкупить. У армейцев сорвался вариант с Николаем Комличенко, поэтому форвард сборной останется в «Младе-Болеслав» как минимум до зимы.

«Рубин» забрал в аренду Александра Ташаева, причем 80% зарплаты полузащитника будет платить московский «Спартак». Также казанцы продали Егора Сорокина в «Краснодар» за 3 миллиона евро, но получили центрбека обратно до конца сезона. «Быки» же прикупили Мануэла Фернандеша и дали ему контракт на сезон. Кстати, Eurosport.ru первым рассказал об интересе Галицкого к Ману.

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«Динамо» подписало до конца сезона Сильвестра Игбуна из «Уфы», хотя перебирало более богатые варианты – от Стефано Окака Чуки и Маноло Габбьядини до Мунес Даббура из «Севильи».

«Тамбов» усилился двумя бюджетными вариантами – схантил спартаковского воспитанника Владимира Обухова и взял в аренду защитника «Краснодара» Алексея Грицаенко.

«Ростов» купил 19-летнего защитника «Локомотива» Николая Пояркова и сразу сдал его в аренду в «Рубин».

Германия

Евгений Коноплянка, «Шахтер»facebook

Евгений Коноплянка не выдержал в Бундеслиге и вернулся на родину. 29-летнему украинцу предложил контракт на три сезона донецкий «Шахтер». Коноплянка отпросился в сборной у Андрея Шевченко и подписал соглашение с «горняками». После четырех лет в Европе Евгений снова сыграет в украинской Премьер-лиге.

«Лейпциг» забрал форварда «Ромы» Патрика Шика. «РБ» взял чеха в аренду за 3,5 млн евро с бонусами в 0,5 млн евро, а еще с правом выкупа за 29 миллионов евро. Таким образом, сумма за Шика составит 33 млн евро.

Андре Силва нашел причал в «Айнтрахте». Португальский центрфорвард и бывший будущий наследник Роналду проведет во Франкфурте два года в аренде из «Милана».

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Вингер сборной Италии Винченцо Грифо сменил «Хоффенхайм» на «Фрайбург». За него новый клуб заплатил 7 миллионов евро, а сам Грифо получил 32-й номер на майке.

Леонардо Биттенкур перешел на правах аренды в бременский «Вердер». Бывший игрок «Хоффенхайма» может стать частью музыкантов на полноценной основе, если «Вердер» выкупит его за 7 миллионов евро.

Испания

«Барселона» украла 16-летнего полузащитника Педри. «Лас-Пальмас» получит за него 5 миллионов евро и отпустит в академию каталонского клуба летом 2020 года. Отступные за Педри в следующем сезоне составят 100 миллионов евро, а когда он подпишет соглашение с первой командой, клаусула вырастет до 400 миллионов.

Многострадальный Рафинья Алькантара продлил соглашение с «Барсой» и тут же уехал в аренду в «Сельту» – таким было условие каталонского клуба. Говорят, решение об ауте Рафиньи принимал лично Лионель Месси, которого не устраивали игра и отношение брата Тьяго к делу.

Хавьер Эрнандес отправился в «Севилью». Чичарито подписал многолетний контракт с андалусийским клубом, «Вест Хэм» получил за форварда 8-9 миллионов евро. Кроме мексиканца «Севилья» договорилась с вратарем «Жироны» Яссином Буну.

«Мальорка» забрала в аренду Абдула Баба Рахмана. Ганский латераль в «Челси» только и делает, что ездит по коротким контрактам. Эта аренда станет для Баба Рахмана уже четвертой в лондонском клубе. Такая же участь и у бразильца Кенеди – после «Уотфорда» и «Ньюкасла» он впервые уедет за пределы Великобритании. Его взял на сезончик скучный «Хетафе», а значит, Кенеди прилетит в Краснодар на Лигу Европы.

А еще:

«Валенсия» подписала за 15 миллионов евро латераля Тьерри Коррейю из лиссабонского «Спортинга». Вероятно, он более дешевая альтернатива Марио Фернандесу, за которого ЦСКА требовал 35 мультов.

Италия

Генрих Мхитарян прибыл в Рим еще до полудня, долго проходил медосмотр и наконец подписал арендное соглашение с «Ромой». «Арсенал» получит за армянина 3 миллиона евро, про опцию выкупа в пресс-релизе не сказано ни слова. Также «Рома» приобрела Николу Калинича из «Атлетико», он подешевле Генриха – 2 миллиона евро за сезон аренды.

Анте Ребич перешел из «Айнтрахта» в «Милан». Это часть сделки по Андре Силве, оба обменялись командами и подписали двухлетние контракты аренды. В некоторых источниках указано, что Ребича можно выкупить из «Франкфурта» за 25 млн евро, но ни немцы, ни «россонери» эту информацию не подтверждают. Вероятно, все же без опции выкупа ни у того, ни у другого.

Фернандо Льоренте недолго оставался свободным агентом. У него кончился контракт с «Тоттенхэмом», но испанца тут же зафрахтовал «Наполи». Форварду предложили двухлетнее соглашение, он и согласился.

А еще:

«Манчестер Юнайтед» продал Маттео Дармиана в «Парму». Контракт с 29-летним защитником рассчитан на 4 года, сумма трансфера смешная – 1,5 млн евро.

Бразильский нападающий Педро перешел из «Флумененсе» во «Фиорентину». «Фиалкам» форвард обошелся в 11 миллионов евро.

«Аталанта» расторгла контракт с Мартином Шкртелом и откопала в «Севилье» Симона Кьера – датчанина и взяли в аренду под Лигу чемпионов. Экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» же укатил в турецкий «Башакшехир».

Франция

Мауро Икарди, «ПСЖ»Eurosport

Мауро Икарди внезапно взорвал трансферный рынок. Сначала они с Вандой неожиданно прилетели в Париж, затем их видели у офиса «Сен-Жермен». За час до закрытия летнего окна «ПСЖ» подтвердил приобретение Икарди.

Вернее, аренду – «Интер» заставил Мауро продлить контракт до 2022 года и уйти на сезон к чемпионам Лиги 1. Джанлука ди Марцио затвитил, что форвард будет получать на «Парк де Пренс» 7 млн евро в год без учета бонусов. В 2020-м «ПСЖ» сможет выкупить Икарди за 70 миллионов евро.

Также «Париж» провернул обмен голкиперами. Они купили Кейлора Наваса у «Реала» за 15 миллионов евро и отправили в аренду на «Бернабеу» Альфонса Ареоля. Вместе с добавлением Серхио Рико из «Севильи» выходит, что во французской столице полностью обновилась вратарская линия.

А еще:

Победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Хесе Родригес уехал из «ПСЖ» в годичную аренду в лиссабонский «Спортинг».

Бывший опорник «Баварии» и «Вольфсбурга» Луис Густаво соблазнился турецкими деньгами и перешел из «Марселя» в «Фенербахче».

Радамель Фалькао тоже уехал из Лиги 1 и завершил переход из «Монако» и «Галатасарай». Интересно, что его твит после подтверждения трансфера за 10 минут стал самым популярным в его аккаунте. Турки – конечно, сумасшедшие.

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