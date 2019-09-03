Самый дорогой трансфер

Англия: Харри Магуайр (87 млн евро, из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед»).

Испания: Эден Азар (150 млн евро, из «Челси» в «Реал»), Антуан Гризманн (130 млн евро, из «Атлетико» в «Барселону»).

Германия : Филиппе Коутиньо (аренда из «Барселоны» в «Баварию» за 8,5 млн + выкуп за 90 млн).

Италия: Маттейс Де Лигт (75 млн евро, из «Аякса» в «Ювентус»).

Франция: Мауро Икарди (80 млн евро, из «Интера» в «ПСЖ»).

Россия: Малком (40 млн евро, из «Барселоны» в «Зенит»).

Самый крутой трансфер

Англия: Родри (70 млн евро, из «Атлетико» в «Манчестер Сити»)

22-летний полузащитник серьезно поможет команде – «Сити» перехватил испанца у «Баварии», «Барсы» и «ПСЖ». Пеп Гвардиола был лично заинтересован в приезде Родри, так как у чемпиона Англии проседает опорная зона: 34-летний Фернандиньо не всегда стабилен, у него участились травмы.

Родри («Атлетико»)Getty Images

Испания: Азар и Гризманн

Испанские топы совершили два главных трансфера межсезонья, и их сложно рассматривать в отрыве друг от друга. «Реал» за сезон так и не оправился от ухода Роналду и искал нового лидера в Азаре, который уже перерос «Челси». Гризманна покупали в пару к Месси, но в первых трех турах Антуан вынужден действовать сам – Лео выбыл из-за травмы икроножной мышцы.

Германия: Коутиньо

«Барса» была невероятно рада сплавить не прижившегося в команде полузащитника. Филиппе нужен «Баварии» как связующее звено между полузащитой и атакой – Коутиньо достаточно стабилен, чтобы страховать центр поля и помогать в нападении.

Италия: Ромелу Лукаку (75 млн евро, из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»)

Миланцы наконец сбагрили Икарди, а в команде появился мощный форвард с именем – до сих пор атака «Интера» не изобиловала статусными фамилиями, присущими одному из грандов.

Франция: Икарди

Французскому топу тоже нужно было усиление в атаке – Кавани и Мбаппе травмированы, а Неймар просидел все лето на чемоданах. Хоть Ней никуда и не ушел, трудно ставить на него – поэтому как нельзя кстати обнаружился Икарди. Правда, по уровню скандальности Мауро не уступит Неймару – хорошо, если через пару недель Ванда не пойдет к руководству «ПСЖ» с новыми требованиями.

Россия: Малком

Петербург снова взорвал транферный рынок, и речь не о 50 тысячах за Сутормина. Купленный у «Барселоны» бразилец Малком должен разнообразить приевшееся нападение в лице Дзюбы с Азмуном и одновременно помочь им. Но Малком уже травмировался и пропустил несколько матчей.

Самый странный трансфер на выход

Англия: Крис Смоллинг (аренда из «Манчестер Юнайтед» в «Рому» за 3 млн евро)

Манкунианцы избавились от Смоллинга (пусть и временно) очень внезапно – тем более что англичане редко закреплялись в другой по характеру игры Серии А. Решение «Ромы» приобрести Криса тоже сложновато поддается логике.

Smalling - Wolverhampton-Manchester United - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Испания: размен вратарями «Барселоны» и «Валенсии»

Марк-Андре тер Штеген – безусловный номер один «Барселоны», но за его спиной каталонскому руководству вдруг стало необходимо провести размен. Яспер Силлессен отправился в «Валенсию», а голкипер «летучих мышей» Нету приехал протирать лавку «Камп Ноу».

Германия: распродажа в «Айнтрахте»

Полуфиналиста Лиги Европы постигла участь блеснувшего в Лиге чемпионов «Аякса» – тотальная распродажа. Немецкий клуб отдал «Реалу» Йовича, «Вест Хэму» – Аллера, «Милану» – Ребича. Кто играть-то будет?

Италия: Мойзе Кин (из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 млн евро)

19-летний Кин ярко выстрелил в прошлом сезоне – его рассматривали едва ли не первым сменщиком Криштиану. Сразу же появились инсайды о том, что в межсезонье его захотят перехватить у «Юве» другие итальянские топ-клубы, а туринцы будут изо всех сил держаться за молодого форварда. Но Мойзе оказался в Англии – не в клубе из топ-5, а в скромном «Эвертоне».

Франция: Неймар (никуда не ушел из «ПСЖ»)

НеймарGetty Images

Азар, Гризманн, Неймар – вот топ-3 трансферные бомбы этого лета, которых все ждали. «Челси» и «Реал» договорились быстро, «Барса» и «Атлетико» препирались, но все же оформили переход, а вокруг Неймара слухи вертелись несколько месяцев. И остались слухами. Серьезно потратившись, «Барселона» отказалась платить за Нея, а предолжения по обмену не устроили парижан. Были варианты с «Реалом» и даже с «Ювентусом», но скандальный бразилец остается страдать в Париже.

Россия: Алексей Сутормин (из «Оренбурга» в «Рубин», а потом в «Зенит»)

Самый безумный трансфер из всех топ-лиг Европы. Переход Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» – обычное дело, но через несколько дней «Зенит» опомнился и забрал полузащитника к себе. «Рубину» оставалось только подшучивать над ситуацией в соцсетях и выставить картонную фигуру Сутормина на аукцион. Позже выяснилось, что в Санкт-Петербурге за игрока заплатили 50 тысяч рублей, а не указанные на Transfermarkt 3,15 миллиона евро. Правда, документов никто не видел.

Главные 5 покупок и главные 5 продаж

Англия:

На вход: Магуайр («МЮ»), Родри («Сити»), Пепе («Арсенал»), Канселу («Сити»), Кин («Эвертон»).

На выход: Азар (в «Реал»), Лукаку («в Интер»), Рэмзи (в «Ювентус»), Данило (в «Ювентус»), Триппьер (в «Атлетико»).

Испания:

На вход: Азар («Реал»), Гризманн («Барселона»), Фелиш («Атлетико»), Де Йонг («Барселона»), Йович («Реал»).

На выход: Коутиньо (в «Баварию»), Эрнандес (в «Баварию»), Родри (в «Сити»), Ковачич (в «Челси»), Малком (в «Зенит»).

Германия:

На вход: Коутиньо («Бавария»), Эрнандес («Бавария»), Т. Азар («Боруссия Дортмунд»), Альскасер («Боруссия Дортмунд»), Хуммельс («Боруссия Дортмунд»).

На выход: Йович (в «Реал»), Алле (в «Вест Хэм»), Ребич (в «Милан»), Хуммельс (в «Боруссию Дортмунд»), Диалло («ПСЖ»).

Италия:

На вход: Де Лигт («Ювентус»), Лукаку («Интер»), Манолас («Наполи»), Рэмзи («Ювентус»), Ребич («Милан»).

На выход: Икарди (в «ПСЖ»), Канселу (в «Сити»), Кин (в «Эвертон»), Эль-Шаарави («Шанхай Шеньхуа»), Найнгголан (в «Кальяри»).

Маттейс де Лигт после перехода в «Ювентус»Getty Images

Франция:

На вход: Икарди («ПСЖ»), Навас («ПСЖ»), Бен Йеддер («Монако»), Марипан («Монако»), Сарабия («ПСЖ»).

На выход: Крыховяк (в «Локомотив»), Трапп (в «Айнтрахт»), Буффон (в «Ювентус»), Рабьо (в «Ювентус»), Алвес (в «Сан-Паулу»).

Россия:

На вход: Малком («Зенит»), Шюррле («Спартак»), Сантос («Зенит»), Кабелла («Краснодар»), Тил («Спартак»).

На выход: Фернандеш (в «Краснодар»), Маркизио (свободный агент), Адриано (в «Палмейрас»), Зе Луиш (в «Порту»), Фернандо (в «Бэйцзин Гоань»).

Сколько потратили

Англия: 1,5 миллиарда евро.

Испания: 1,3 миллиарда евро.

Германия: 742 миллиона евро.

Италия: 1,2 миллиарда евро.

Франция: 670 миллионов евро.

Россия: 235 миллионов евро.

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