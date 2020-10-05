«Олимпиакос» арендовал у ПСВ 25-летнего португальского вингера Бруму. Сделка рассчитана на год, стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.
17:30
24-летний аргентинский полузащитник «Уотфорда» Игнасио Пусетто вернулся в «Удинезе». Футболист с 2018-го по 2020-й выступал за итальянский клуб, перебрался в Англию, но там не заиграл. Теперь уходит в аренду.
17:27
«Фиорентина» оставила в твиттере два загадочных эмодзи. Что бы это значило?
17:22
Бум! Еще одно объявление от «Баварии». Полузащитник «Юве» Дуглас Коста перебрался на «Альянц Арену», бразилец арендован на сезон-2020/21.
17:17
«Йорк Сити» – первый клуб новичка «Эвертона» Бена Годфри – пожелал игроку удачи в Ливерпуле. «Гордимся тобой», – написано в твиттере команды Национальной лиги.
17:12
«Арминия» арендовала на год у «Герты» полузащитника Арне Майера. Опорнику 21 год, он выступает за сборную Германии U-21.
17:07
«Фиорентина», на случай неудачи с приглашением Аркадиуша Милика, договорилась о переходе форварда «Герты» Кшиштофа Пёнтека. Поляк уже согласился вернуться в Италию, с ним могут подписать 4-5 летний контракт на 3,5 млн евро за сезон. «Герта» просит за него 27 млн евро, «фиалки» готовы выложить 25.
17:05
Французский твиттер Get French Football News написал, что «МЮ» находится в продвинутых переговорах с «Уотфордом» по трансферу вингера Исмаила Сарра.
Как думаете, манки в итоге подпишут сегодня хоть кого-нибудь:?
17:03
RMC Sport написал, что нападающий/вингер «Барселоны» Усман Дембеле не покинет испанский клуб в это окно. Ранее им активно интересовался «МЮ».
17:00
Фабрицио Романо написал, что Жерар Деулофеу, который мог оказаться в «Локо», перейдет в «Удинезе». У «Уотфорда» и итальянского клуба один владелец – семья Поццо.
16:55
«Фиорентина» и «Наполи» прошлой ночью договорились об аренде с правом последующего выкупа за 20 млн евро нападающего Аркадиуша Милика. Самому поляку был предложен оклад в 4 млн евро за сезон, но он заблокировал трансфер. Парень хочет остаться в топ-клубе.
16:53
Вау, вот это мощная сделка! «Бавария» объявила о приобретении нападающего «ПСЖ» Эрика Шупо-Мотинга. 31-летний форвард достался обладателям требла бесплатно и подписал с ними контракт на 1 год. Эрик уже знаком с чемпионатом Германии, где он 10 лет выступал за «Майнц», «Шальке», «Гамбург» и «Нюрнберг».
16:49
«Фортуна» из Дюссельдорфа на 3 года выписала полузащитника «Суонси» Кристоффера Петерсона. Сделка оценивается Transfermarkt в 450 тысяч евро.
16:45
Защитник «Ман Сити» и сборной Англии Джон Стоунз может переехать в «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы заплатить за футболиста 20 млн фунтов, сам Джон покинет «Этихад» только если его напрямую попросят об этом в нынешнем клубе.
16:43
Джанлука Ди Марцио написал, что «Челси» отдал в ареду «Порту» защитника Маланга Сарра. Так вот для чего «синие» забрали 21-летнего француза этим летом?
16:38
Журналист ESPN Роб Доусон написал, что «МЮ» вернулся к варианту с покупкой вингера «Баварии» Кингсли Комана. По данным мужчины, манкунианцы все еще хотят усилить правый фланг атаки, но уже не рассчитывают подписать туда Джейдона Санчо и Усмана Дембеле.
16:37
«Эйбар» разом объявил о двух сделках. В клуб до будущего лета на правах аренды перешли вингеры «Севильи» Брайан Хиль и Алехандро Посо. Ребятам по 19 и 21 год соответственно.
16:33
«ПСЖ» вроде как договорился с «Дижоном» о покупке 17-летнего нападающего Секу Янсане. Об этом сообщил RMC Sport. Похоже, парижане решили переманить очередного Комана.
16:31
Всем привет! Спасибо Диме Панферову за работу. С вами до 1:30 ночи этот трансферный лайв буду оканчивать я, Евгений Коростелев. Рад всех видеть!
16:30
В команде Eurosport.ru замена. Дмитрий Панферов (это я) говорит вам пока-пока.
Увидимся уже в следующем трансферном окне. Да пребудут здесь мощнейшие трансферы!
16:30
Гильем Балаге со ссылкой на Антонио Руиса сообщил, что «Арсенал» все-таки активирует клаусулу по Томасу Парти. Кажется, в Мадрид сегодня отправится громадная сумма – 50 млн евро.
16:25
Фабрицио Романо сообщает, что «Фиорентина» заменит Федерико Кьезу (на сайте Джанлуки ди Марцио есть фотки с его медосмотра) крайним форвардом «Наполи» Хосе Кальехоном. Жерар Деулофеу в Неаполь не поедет.
Фанаты «Спартака», радоваться тоже рано. Романо продолжил в треде, что Жерар отправится в «Удинезе».
16:24
Еще несколько околоманчестерских новостей от Sky Sports.
Тосин Адарабиойо интересен «Фулхэму».
«Барселона» пока так и не сделала удовлетворяющее «Сити» предложение по Эрику Гарсии.
16:22
Патрик Робертс из «Манчестер Сити» побегал в прошлом сезоне в аренде в «Мидлсбро», а теперь близок к возвращению туда же. Тоже аренда, тоже на сезон, сообщает Sky Sports.
16:18
«РБ-Спорт» раздобыл информацию о том, почему Далер Кузяев все еще не нашел себе клуб в это трансферное окно.Ппричина задержки – вопрос ухода игрока из клуба в трансферные окна при действующем контракте. Далер очень хочет поиграть в Европе, но пока полностью устраивающих вариантов нет. 27-летний футболист является свободным агентом и, по информации «РБ-Спорт», хотел бы иметь возможность уйти в европейский клуб за сумму, равную зарплате за последний год. На это «Зенит» пока не идет, логично предполагая, что в этом случае будет создан прецедент и клуб станет перевалочной базой, сообщили в «РБ-Спорт».
16:17
Твиттер Fourth Official раскопал инфу о том, что «Эвертон» заново вышел на «Кристал Пэлас» с переговорами по Уильфриду Захе. Никаких деталей нет, но если трансфер произойдет, это будет настоящий взрыв.
16:14
Footyinsider247 сообщает, что «Тоттенхэм» постарается вернуть Кристиана Эриксена из «Интера». Пока что в годичную аренду, но с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю.
16:14
Рауль де Томас из вылетевшего в прошлом сезоне «Эспаньола» интересен куче английских клубов. Главным претендентом на игрока считается «Вест Бромвич», сообщает Гильем Балаге. Главная трудность – запросы «попугаев». Они не хотят отдавать Де Томаса дешевле, чем за 25 млн евро.
16:09
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к игроку египетской «Эль-Гуны» Ахмеду Хамди: «Эта информация неактуальна. На данный момент игрок неинтересен нашему клубу», сообщает «БИЗНЕС Online».
16:08
До трансфера Венделла в «Зенит» осталось совсем недолго. Mais Futebol сообщает, что игрок ждет российскую визу, чтобы влететь в страну и подписать контракт на 5 лет. «Зенит» заплатит за него 20 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов.
16:06
«Далера Кузяева в Локомотиве не будет» – это цитата из телеграм-канала Ильи Геркуса. Принимайте ее и переваривайте.
16:04
Пока все думали (на самом деле нет), что Вилан Сиприен останется в «Ницце», он взял и сбежал в «Парму». У итальянского клуба второе подписание за день.
16:00
Люка Зидан на правах свободного агента перешел в «Райо Вальекано».
16:03
Sky Sport Italia и Джанлука ди Марцио сообщают, что «Фулхэм» достиг значительного прогресса в переговорах с «Лионом» по поводу Йохима Андерсена. Кажется, Жан-Клер Тодибо остается в «Барсе».
Говорят, что датский защитник уже проходит медобследование.
15:59
Кстати, трансферное окно в России будет открыто еще 12 дней, поэтому крупнейших сделок в РПЛ нужно еще подождать.
15:58
«МС» в течение всего трансферного окна рассуждал о том, как укрепить позицию левого защитника. В итоге, в клубе остался Александр Зинченко, и Гвардиола прекратил поиски.
Помимо этого, в клубе хотели видеть нападающего, но его поиски тоже отложили до зимы. «Горожане» верят, что Жезус и Агуэро восстановятся и будут всех крушить, сообщает MEN.
15:53
«Хоффенхайм» взял у «Шальке» в аренду Себастьяна Руди. Смех в том, что немец – рекордсмен «Хоффенхайма» по количеству матчей.
15:49
SPORTSworldGhana.com сообщает, что «Уотфорд» вышел на «Ньюкасл» с предложением о покупке или аренде Кристиана Атсу. «Сороки» пока никак не отреагировали.
15:45
Рашид Геззаль из «Фиорентины» (вы можете его помнить по «Лиону») вот-вот станет игроком «Бешикташа». Он уже проходит медобследование в Стамбуле.
15:42
Мадридский «Реал», по информации Marca, подписал контракт с талантливым левым дефом «Мальорки» Рафаэлем Обрадором. Трансфер ценен тем, что за таланта с «бланкос» конкурировала «Барселона». Никакие детали не разглашаются.
15:35
«Севилья» раскошелилась на полузащитника АЗ Уссама Идрисси. Цена вопроса: 12 млн евро. Выиграть с ним еще одну ЛЕ – бесценно.
Твиттер Лиги чемпионов пишет, что он скилловый. Возможно, поэтом нервионцы заключили с ним контракт до 2025 года.
15:26
«Ланс» взял у «ПСЖ» в аренду на сезон Арно Калимуэндо Муинга. Он – форвард и в перспективе может прикончить парижан в финале ЛЧ.
15:21
Corriere dello Sport сообщает, что Стефан Эль-Шаарави может с двух ног влететь в «Рому» из-за паузы в чемпионате Китая до 2021 года, но сделке мешает отсутствие соглашения римлян по аренде Джастина Клюйверта в «РБ Лейпциг».
15:15
Помимо Дугласа Косты в Мюнхене, по информации Мануэля Бонке, проходят медобследование Эрик Максим Чупо-Мотинг из «ПСЖ» и Буна Сарр из «Марселя».
Сообщалось, что трансфер игрока провансальцев обойдется «Баварии» в 10 миллионов евро. Шупо-Мотинг перейдет в качестве свободного агента, а Дуглас Коста – в аренду без опции выкупа.
15:14
Кстати, ваш сегодняшний спутник по трансферному миру ведет свой телеграм-канал. Подписывайтесь, если вдруг еще нет.
Левый защитник «Монако» Антонио Баррека прибыл во Флоренцию на медосмотр ради «Фиорентины», сообщает Джанлука ди Марцио.
15:05
«Милан» хочет подписать центрального защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает Антонио Витьелло. Из этой новости понятно одно. В Милане железобетонно купят защитника до конца окна.
Говорят, что личные условия с Симаканом уже согласовали.
14:59
Жерар Ромеро сообщает, что «Барселона» и «Бетис» обсуждают аренду Хуана Миранды. Речь идет о сделке с возможностью выкупа.
14:55
Молодой талант «Аталанты» Амад Траоре сменит клубную прописку и присоединится к «МЮ». Так считает Джанлука ди Марцио, но пока что не раскрывает никаких деталей.
Зато их знает Фабрицио Романо. За юношу 2002 года рождения заплатят 30 млн евро + бонусы, но в Манчестер он переедет только летом, чтобы не было проблем с получением разрешения на работу.
14:46
Добавим еще немного немецких новостей. «Байер» после продажи Кая Хаверца получил 81 млн евро, а вот кого-то на замену так и не приобрел. Говорят, сейчас леверкузенцам нужен Юлиан Дракслер из «ПСЖ», но пока что предстоит уладить слишком многие детали сделки.
14:41
Марио Гётце, по информации коллег из немецкого Eurosport, находится в продвинутых переговорах с «Гертой». Он тоже свободный агент и уже отклонил несколько предложений из Испании и Италии.
14:36
Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару, которого, по слухам, ждали даже в Серии А подписал контракт с АЕК, сообщает «СЭ». Кажется, магия Карреры давит на РПЛ даже из-за границы.
14:29
История с побегом Далера Кузяева в Европу, кажется, хорошо не закончится. Зато есть подробности безуспешных переговоров агентов игрока с шотландским «Рейнджерс».
По информации Sport24, «Рейнджерс» интересовался Кузяевым и был готов предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы не более €500 тыс. в год. Изначально Кузяев был заинтересован в таком варианте, но его представители потребовали у «Рейнджерс» около €1 млн в год. Эти условия шотландский клуб не устроили.
До закрытия окна в Европе осталось меньше одного дня. Кузяев все еще в статусе свободного агента.
14:21
The Independent сообщил, что после вчерашних 2:7 Юрген Клопп окончательно разуверился в Адриане и хочет взять на его место Пауло Гассанигу из «Тоттенхэма».
14:16
По информации Football Inside, «Реал» хочет выйти на «ПСЖ» следующим летом с предложением о покупке Килиана Мбаппе. Мадридцы рассчитывают, что будут единственным претендентом на игрока и спокойно его заберут.
14:07
Жоффри Кондогбиа хочет сбежать из «Валенсии», но в клубе настаивают на том, чтобы он остался, сообщает тот же Балаге. У «летучих мышей» жесткие проблемы с деньгами, но отпускать крутого опорника они все равно не хотят. Как-то странно.
13:57
Эдинсон Кавани и «МЮ» вот-вот станут одним целым. Контракт согласован до 2022 года, агентские вопросы улажены. Осталось только объявить, сообщает Фабрицио Романо.
13:52
Mirror со ссылкой на The Telegraph сообщает, что «Арсенал» заинтересован в аренде Тома Лемара. Дорогостоящий француз не прижился Диего Симеоне и с радостью сбежит из «Атлетико». Мадридцы, по слухам, даже готовы согласовать сделку.
Неужели «Арсенал» все-таки откусит кого-то у Диего?
13:44
Пачка слухов, похожих на правду, от Фабрицио Романо.
Маттео Гендузи на 100% уедет в аренду в «Герту».
Джорджиньо точно не уйдет в «Арсенал». Это подтвердил и Дэвид Орштейн.
Лукас Торрейра очень близок к тому, чтобы на год стать игроком «Атлетико».
13:36
Агент Кико Фемении, которого связывают со «Спартаком», Альберт Ботинес прокомментировал информацию о том, что его игрок интересен красно-белым: «Это правда, они заинтересованы. Мы ждем конкретного предложения. Посмотрим, что будет. Мы отклонили пару предложений из Испании, но готовы рассмотреть вариант со «Спартаком». Он [Кико] не против поиграть в России, никаких проблем». О ситуации рассказал Sport 24.
13:30
При этом RMC Sport сообщило в твиттере, что Усман Дембеле на 100% останется в Каталонии до конца сезона. Но мы помним, что слово «остается» и «Барселона» имеют какую-то особую магию.
13:25
Гильем Балаге рассказал о последних веяниях переговоров «Барселоны» и «МЮ» по Усману Дембеле. Манкунианцы хотели получить француза в аренду, но каталонцы настаивают на аренде с правом выкупа, который пока что предложен не был.
Сам Усман не хочет ни в какую аренду, чтобы быть уверенным в будущем.
13:20
Сделка «Фенербахче» и «Ромы» по Диего Перотти под вопросом. Что-то случилось уже после того, как игрок прилетел в Турцию на медобследование. Если Перотти не заберут турки, то «Рома» не получит Стефана Эль-Шаарави. Вот такая вот двухходовочка, о которой рассказал Фабрицио Романо.
13:19
Джанлука ди Марцио утверждает, что «Челси» предложил «Ювентусу» Эмерсона Палмьери. Насколько это верно судите сами, потому что Фабрицио Романо (хедлайнер дня пока что) считает, что это вздор, и лондонцы предложения не делали.
13:09
Продолжаем парад Фабрицио Романо. В этот раз итальянский инсайдер утверждает, что «Бавария» представит Дугласа Косту после обеда. С «Ювентусом» согласована аренда без права выкупа.
13:01
Николас Скиаппакассе укатил в аренду в «Сассуоло». Откуда спросите вы, а мы ответим. Из второй команды мадридского «Атлетико».
13:01
Пол Джойс из The Times сообщил в твиттере, что «Саутгемптон» заинтересован в аренде Тео Уолкотта, но переговоры «святых» с «Эвертоном» пока далеки от завершения.
12:56
Гильем Балаге рассказал о последних веяниях переговоров «Барселоны» и «МЮ» по Усману Дембеле. Манкунианцы хотели получить француза в аренду, но каталонцы настаивают на аренде с правом выкупа, который пока что предложен не был.
Сам Усман не хочет ни в какую аренду, чтобы быть уверенным в будущем.
12:50
Есть новости и из Италии. Там «Милан» хочет закрыть позицию ЦЗ. Кроме Антонио Рюдигера на позицию претендует также Озан Кабак из «Шальке». Миланцы больше хотят турка, но пока не могут прийти к соглашению с руководством немцев.
12:43
Марко Груйич, который явно гордится званием игрока «Ливерпуля» снова не имеет шансов на борьбу за место в составе «красных». 24-летнего серба, по информации Bild, планируют отдать в очередную аренду – на этот раз в «Вердер».
12:35
Фабрицио Романо продолжает бомбить твиттер. Говорит, что «Челси» очень скоро объявит об аренде Тьэмуэ Бакайоко в «Наполи», а еще проведет переговоры с «Интером» об аренде Виктора Мозеса.
12:28
Полузащитник «Брайтона» Тудор Бэлуцэ станет игроком «Динамо», но не московского, а киевского. Инфу уже подтвердил президент киевлян Игорь Суркис, так что сделку можно считать официальной. Условия: аренда на сезон.
12:20
Джастин Клюйверт (а лучше бы Бибер) перейдет в «РБ Лейпциг». Если вдруг забыли, то голландец тухнет в «Роме», а теперь отправится покорять Бундеслигу и мощнейшую группу в Лиге чемпионов. Речь, по информации Николы Скиры, идет об аренде с правом выкупа.
12:15
Никола Скира пишет, что «Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» сделку по Федерико Кьезе.
Детали тоже имеются. Итальянец перейдет в двухгодичную аренду за 10 млн евро (2 млн сразу и 8 через год). Будет в контракте и право выкупа (40 млн + 10 млн бонусами). Выкуп станет обязательным, если «Юве» выйдет в ЛЧ (ха-ха), а Кьеза сыграет 60% матчей (больше 30 минут на поле). 10 голов или ассистов тоже делают туринцев обязанными платить.
12:13
Sky Sports раздобыл инфу о том, что Антонио Рюдигер – цель очень многих клубов, но три главных претендента: «Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Милан».
Немец рассматривает варианты (без конкретики) и, возможно, примет решение только в январе.
12:09
«ПСЖ» купил у «Порту» Данило Перейру!
29-летний опорник покайфует в годичной аренде за 4 млн. У парижан, правда, есть опция выкупа за 16 млн евро.
12:06
Райан Сессеньон из «Тоттенхэма» не справился с задачей по закреплению на левом краю обороны «шпор» (туда взяли Регилона), поэтому угнал в годичную аренду. Молодого англичанина приняли в «Хоффенхайме».
12:05
Маттео Дармиан сменил «Парму» (кто-то знал, что он был там?) на «Интер». Антонио Конте получил 30-летнего латераля в аренду. Но есть мини-проблема. Игрока нужно будет выкупить по ее окончании за 2,5 млн евро.
11:59
Тот же итальянец подтвердил, что «МЮ» вот-вот купит левого крайнего защитника «Порту» Алекса Теллеса. Контракт будет рассчитан до июня 2025. О сделке объявят сегодня.
11:55
Фабрицио Романо поставил крест на возможном переезде Томаса Парти в Англию. «Атлетико» отказал и «Арсеналу», и «Челси». Сделка отложена минимум до лета.
11:49
Мозговой центр «Ростова» Маттиас Норманн может угнать в Англию. 24-летнего норвежца, по информации Daily Mail, ждут в «Фулхэме», но у сделки есть две вводных.
Первая – ростовчане просят 25 млн евро.
Вторая – «Фулхэм» также интересуется Рубеном Лофтус-Чиком.
11:41
Николо Скира в твиттере прокричал о том, что «Барселона» финализировала сделки по Эрику Гарсии и Мемфису Депаю.
За испанца заплатят 15 млн евро плюс бонусы, а вот голландец обойдется в 25. Известно также, что Гарсия подпишет контракт на 5 лет.
Медобследование уже сегодня.
11:40
«Рубин» вознамерился сделать трансфер на египетском рынке, сообщает Kingfoot. Ахмед Хамди из «Эль-Гуны» уже рассказал, что казанцы вышли на него с предложением о годичной аренде с правом выкупа, но руководство египетского клуба пока думает.
11:27
«Эвертон» крайне мощно начал АПЛ-2020/21, но даже не думает останаваливаться. К мощнейшим приобретениям добавился еще и Бен Годфри из «Норвича».
Контракт будет действовать до 2025 года, цена вопроса – 22 млн евро.
11:24
Почему-то Никола Скира написал в твиттере, что Никола Калинич перейдет из «Атлетико» в «Верону», хотя вчера агент хорвата подтвердил Sport24, что Калинича не будет в «Локо» – футболист отправится в «Торино».
11:18
Опальный опорник «Арсенала» Маттео Гендузи сегодня утром пройдет медобследование в берлинской «Герте». Об этом сообщил репортер Sky Sport Deustchland Макс Билефельд. По данным Get French Football News, это будет бесплатная аренда без права выкупа, но зарплату француза потянет «Герта».
11:15
Антон Зиньковский из «Крыльев Советов» может подняться из ФНЛ в Премьер-лигу. «Мы его хотели бы, рассматриваем Зиньковского как футболиста, который может усилить «Химки». Но пока ничего конкретного нет. Переговоры ведутся, мы в этом направлении работаем», – сказал спортдиректор «Химок» Дмитрий Ульянов.
11:11
Джанлука ди Марцио уверяет, что Диего Лаксальт, которого два сезона подряд торгуют в «Зенит», улетит из «Милана» в «Селтик». Левый защитник сборной Уругвая проведет годик в Глазго в аренде.
11:06
Инсайдер Никола Скира затвитил, что экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу вернется в «Спортинг». Вчера были слухи о трансфере из «Интер» в «ПСЖ», они не подтвердились, и вот Мариу мчит в Лиссабон.
10:57
Спортдир «Лиона» Жуниньо Пернамбукано в интервью шоу Telefoot прокомментировал будущее Мемфиса Депая. «У Мемфиса остался последний год по контракту, он уже договорился с «Барсой». Может быть, он уйдет завтра, но пока ничего определенного. Вероятнее всего, Депай уйдет, но если останется, я надеюсь, поможет нам одержать больше побед», – цитирует великого исполнителя стандартов Goal.com.
10:53
Джанлука ди Марцио назвал Мемфиса Депая главной целью «Барселоны» в случае ухода в другой клуб Усмана Дембеле. Руководство обеих фирм уже согласовало этот трансфер и воссоединение Депая с Роналдом Куманом.
10:49
Федерико Кьеза практически стал футболистом «Ювентуса». Источники Sky Sport Italia, SportItalia и многих других (цитата – по Football Italia) уверены, что звезда «Фиорентины» согласовал контракт с «Юве» в воскресенье вечером, а сегодня утром уже пройдет медосмотр в Турине.
10:45
Bobsoccer уверяет, что Далер Кузяев не перейдет в «Локомотив» и не подписал соглашений с железнодорожниками. Сейчас полузащитник в Москве, в расположении сборной России, но ведет переговоры с «Зенитом», питерцы сделали игроку новое предложение.
10:42
«Парма» подписала перспективного румынского вингера Валентина Михайлу. Контракт с 20-летним талантом будет действовать до 2025 года. «Крайова» получила за него 8 миллионов евро.
10:40
Опорник «Спортинга» Идрисса Думбия проведет сезончик в аренде в «Уэске» – на Transfermarkt его оценили в 4 миллиона евро. Не аренду, а самого 22-летнего ивуарийца.
10:39
Центрфорвард сенсации прошлого португальского сезона «Фамаликана» Тони Мартинес переехал в «Порту» – за 23-летнего испанского страйкера «драконы» заплатили 3,5 миллиона евро.
10:37
Так, ну поехали – Мойзе Кин ночью перебрался из «Эвертона» в «ПСЖ». Экс-форвард «Ювентуса» присоединился к Неймару с Мбаппе на правах аренды без права выкупа. Итальянец взял в новой команде 18-й номер.
10:33
Но перед стартом нового дня давайте вспомним, что принесло нам трансферное воскресенье. Там был и трансфер из «МЮ» в «Милан», и отказ «Спартака» от аренды Зелимхана Бакаева в Италию, и новый опорник «Баварии», и игрок сборной Украины в Польше. Много всего!
«Олимпиакос» арендовал у ПСВ 25-летнего португальского вингера Бруму. Сделка рассчитана на год, стоимость игрока оценивается в 6,5 млн евро.
24-летний аргентинский полузащитник «Уотфорда» Игнасио Пусетто вернулся в «Удинезе». Футболист с 2018-го по 2020-й выступал за итальянский клуб, перебрался в Англию, но там не заиграл. Теперь уходит в аренду.
«Фиорентина» оставила в твиттере два загадочных эмодзи. Что бы это значило?
Бум! Еще одно объявление от «Баварии». Полузащитник «Юве» Дуглас Коста перебрался на «Альянц Арену», бразилец арендован на сезон-2020/21.
«Йорк Сити» – первый клуб новичка «Эвертона» Бена Годфри – пожелал игроку удачи в Ливерпуле. «Гордимся тобой», – написано в твиттере команды Национальной лиги.
«Арминия» арендовала на год у «Герты» полузащитника Арне Майера. Опорнику 21 год, он выступает за сборную Германии U-21.
«Фиорентина», на случай неудачи с приглашением Аркадиуша Милика, договорилась о переходе форварда «Герты» Кшиштофа Пёнтека. Поляк уже согласился вернуться в Италию, с ним могут подписать 4-5 летний контракт на 3,5 млн евро за сезон. «Герта» просит за него 27 млн евро, «фиалки» готовы выложить 25.
Французский твиттер Get French Football News написал, что «МЮ» находится в продвинутых переговорах с «Уотфордом» по трансферу вингера Исмаила Сарра.
Как думаете, манки в итоге подпишут сегодня хоть кого-нибудь:?
RMC Sport написал, что нападающий/вингер «Барселоны» Усман Дембеле не покинет испанский клуб в это окно. Ранее им активно интересовался «МЮ».
Фабрицио Романо написал, что Жерар Деулофеу, который мог оказаться в «Локо», перейдет в «Удинезе». У «Уотфорда» и итальянского клуба один владелец – семья Поццо.
«Фиорентина» и «Наполи» прошлой ночью договорились об аренде с правом последующего выкупа за 20 млн евро нападающего Аркадиуша Милика. Самому поляку был предложен оклад в 4 млн евро за сезон, но он заблокировал трансфер. Парень хочет остаться в топ-клубе.
Вау, вот это мощная сделка! «Бавария» объявила о приобретении нападающего «ПСЖ» Эрика Шупо-Мотинга. 31-летний форвард достался обладателям требла бесплатно и подписал с ними контракт на 1 год. Эрик уже знаком с чемпионатом Германии, где он 10 лет выступал за «Майнц», «Шальке», «Гамбург» и «Нюрнберг».
«Фортуна» из Дюссельдорфа на 3 года выписала полузащитника «Суонси» Кристоффера Петерсона. Сделка оценивается Transfermarkt в 450 тысяч евро.
Защитник «Ман Сити» и сборной Англии Джон Стоунз может переехать в «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы заплатить за футболиста 20 млн фунтов, сам Джон покинет «Этихад» только если его напрямую попросят об этом в нынешнем клубе.
Джанлука Ди Марцио написал, что «Челси» отдал в ареду «Порту» защитника Маланга Сарра. Так вот для чего «синие» забрали 21-летнего француза этим летом?
Журналист ESPN Роб Доусон написал, что «МЮ» вернулся к варианту с покупкой вингера «Баварии» Кингсли Комана. По данным мужчины, манкунианцы все еще хотят усилить правый фланг атаки, но уже не рассчитывают подписать туда Джейдона Санчо и Усмана Дембеле.
«Эйбар» разом объявил о двух сделках. В клуб до будущего лета на правах аренды перешли вингеры «Севильи» Брайан Хиль и Алехандро Посо. Ребятам по 19 и 21 год соответственно.
«ПСЖ» вроде как договорился с «Дижоном» о покупке 17-летнего нападающего Секу Янсане. Об этом сообщил RMC Sport. Похоже, парижане решили переманить очередного Комана.
Всем привет! Спасибо Диме Панферову за работу. С вами до 1:30 ночи этот трансферный лайв буду оканчивать я, Евгений Коростелев. Рад всех видеть!
В команде Eurosport.ru замена. Дмитрий Панферов (это я) говорит вам пока-пока.
Увидимся уже в следующем трансферном окне. Да пребудут здесь мощнейшие трансферы!
Гильем Балаге со ссылкой на Антонио Руиса сообщил, что «Арсенал» все-таки активирует клаусулу по Томасу Парти. Кажется, в Мадрид сегодня отправится громадная сумма – 50 млн евро.
Фабрицио Романо сообщает, что «Фиорентина» заменит Федерико Кьезу (на сайте Джанлуки ди Марцио есть фотки с его медосмотра) крайним форвардом «Наполи» Хосе Кальехоном. Жерар Деулофеу в Неаполь не поедет.
Фанаты «Спартака», радоваться тоже рано. Романо продолжил в треде, что Жерар отправится в «Удинезе».
Еще несколько околоманчестерских новостей от Sky Sports.
Патрик Робертс из «Манчестер Сити» побегал в прошлом сезоне в аренде в «Мидлсбро», а теперь близок к возвращению туда же. Тоже аренда, тоже на сезон, сообщает Sky Sports.
«РБ-Спорт» раздобыл информацию о том, почему Далер Кузяев все еще не нашел себе клуб в это трансферное окно.Ппричина задержки – вопрос ухода игрока из клуба в трансферные окна при действующем контракте. Далер очень хочет поиграть в Европе, но пока полностью устраивающих вариантов нет. 27-летний футболист является свободным агентом и, по информации «РБ-Спорт», хотел бы иметь возможность уйти в европейский клуб за сумму, равную зарплате за последний год. На это «Зенит» пока не идет, логично предполагая, что в этом случае будет создан прецедент и клуб станет перевалочной базой, сообщили в «РБ-Спорт».
Твиттер Fourth Official раскопал инфу о том, что «Эвертон» заново вышел на «Кристал Пэлас» с переговорами по Уильфриду Захе. Никаких деталей нет, но если трансфер произойдет, это будет настоящий взрыв.
Footyinsider247 сообщает, что «Тоттенхэм» постарается вернуть Кристиана Эриксена из «Интера». Пока что в годичную аренду, но с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю.
Рауль де Томас из вылетевшего в прошлом сезоне «Эспаньола» интересен куче английских клубов. Главным претендентом на игрока считается «Вест Бромвич», сообщает Гильем Балаге. Главная трудность – запросы «попугаев». Они не хотят отдавать Де Томаса дешевле, чем за 25 млн евро.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к игроку египетской «Эль-Гуны» Ахмеду Хамди: «Эта информация неактуальна. На данный момент игрок неинтересен нашему клубу», сообщает «БИЗНЕС Online».
До трансфера Венделла в «Зенит» осталось совсем недолго. Mais Futebol сообщает, что игрок ждет российскую визу, чтобы влететь в страну и подписать контракт на 5 лет. «Зенит» заплатит за него 20 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов.
«Далера Кузяева в Локомотиве не будет» – это цитата из телеграм-канала Ильи Геркуса. Принимайте ее и переваривайте.
Пока все думали (на самом деле нет), что Вилан Сиприен останется в «Ницце», он взял и сбежал в «Парму». У итальянского клуба второе подписание за день.
Люка Зидан на правах свободного агента перешел в «Райо Вальекано».
Sky Sport Italia и Джанлука ди Марцио сообщают, что «Фулхэм» достиг значительного прогресса в переговорах с «Лионом» по поводу Йохима Андерсена. Кажется, Жан-Клер Тодибо остается в «Барсе».
Говорят, что датский защитник уже проходит медобследование.
Кстати, трансферное окно в России будет открыто еще 12 дней, поэтому крупнейших сделок в РПЛ нужно еще подождать.
«МС» в течение всего трансферного окна рассуждал о том, как укрепить позицию левого защитника. В итоге, в клубе остался Александр Зинченко, и Гвардиола прекратил поиски.
Помимо этого, в клубе хотели видеть нападающего, но его поиски тоже отложили до зимы. «Горожане» верят, что Жезус и Агуэро восстановятся и будут всех крушить, сообщает MEN.
«Хоффенхайм» взял у «Шальке» в аренду Себастьяна Руди. Смех в том, что немец – рекордсмен «Хоффенхайма» по количеству матчей.
SPORTSworldGhana.com сообщает, что «Уотфорд» вышел на «Ньюкасл» с предложением о покупке или аренде Кристиана Атсу. «Сороки» пока никак не отреагировали.
Рашид Геззаль из «Фиорентины» (вы можете его помнить по «Лиону») вот-вот станет игроком «Бешикташа». Он уже проходит медобследование в Стамбуле.
Мадридский «Реал», по информации Marca, подписал контракт с талантливым левым дефом «Мальорки» Рафаэлем Обрадором. Трансфер ценен тем, что за таланта с «бланкос» конкурировала «Барселона». Никакие детали не разглашаются.
«Севилья» раскошелилась на полузащитника АЗ Уссама Идрисси. Цена вопроса: 12 млн евро. Выиграть с ним еще одну ЛЕ – бесценно.
Твиттер Лиги чемпионов пишет, что он скилловый. Возможно, поэтом нервионцы заключили с ним контракт до 2025 года.
«Ланс» взял у «ПСЖ» в аренду на сезон Арно Калимуэндо Муинга. Он – форвард и в перспективе может прикончить парижан в финале ЛЧ.
Corriere dello Sport сообщает, что Стефан Эль-Шаарави может с двух ног влететь в «Рому» из-за паузы в чемпионате Китая до 2021 года, но сделке мешает отсутствие соглашения римлян по аренде Джастина Клюйверта в «РБ Лейпциг».
Помимо Дугласа Косты в Мюнхене, по информации Мануэля Бонке, проходят медобследование Эрик Максим Чупо-Мотинг из «ПСЖ» и Буна Сарр из «Марселя».
Сообщалось, что трансфер игрока провансальцев обойдется «Баварии» в 10 миллионов евро. Шупо-Мотинг перейдет в качестве свободного агента, а Дуглас Коста – в аренду без опции выкупа.
Кстати, ваш сегодняшний спутник по трансферному миру ведет свой телеграм-канал. Подписывайтесь, если вдруг еще нет.
Левый защитник «Монако» Антонио Баррека прибыл во Флоренцию на медосмотр ради «Фиорентины», сообщает Джанлука ди Марцио.
«Милан» хочет подписать центрального защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает Антонио Витьелло. Из этой новости понятно одно. В Милане железобетонно купят защитника до конца окна.
Говорят, что личные условия с Симаканом уже согласовали.
Жерар Ромеро сообщает, что «Барселона» и «Бетис» обсуждают аренду Хуана Миранды. Речь идет о сделке с возможностью выкупа.
Молодой талант «Аталанты» Амад Траоре сменит клубную прописку и присоединится к «МЮ». Так считает Джанлука ди Марцио, но пока что не раскрывает никаких деталей.
Зато их знает Фабрицио Романо. За юношу 2002 года рождения заплатят 30 млн евро + бонусы, но в Манчестер он переедет только летом, чтобы не было проблем с получением разрешения на работу.
Добавим еще немного немецких новостей. «Байер» после продажи Кая Хаверца получил 81 млн евро, а вот кого-то на замену так и не приобрел. Говорят, сейчас леверкузенцам нужен Юлиан Дракслер из «ПСЖ», но пока что предстоит уладить слишком многие детали сделки.
Марио Гётце, по информации коллег из немецкого Eurosport, находится в продвинутых переговорах с «Гертой». Он тоже свободный агент и уже отклонил несколько предложений из Испании и Италии.
Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару, которого, по слухам, ждали даже в Серии А подписал контракт с АЕК, сообщает «СЭ». Кажется, магия Карреры давит на РПЛ даже из-за границы.
История с побегом Далера Кузяева в Европу, кажется, хорошо не закончится. Зато есть подробности безуспешных переговоров агентов игрока с шотландским «Рейнджерс».
По информации Sport24, «Рейнджерс» интересовался Кузяевым и был готов предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы не более €500 тыс. в год. Изначально Кузяев был заинтересован в таком варианте, но его представители потребовали у «Рейнджерс» около €1 млн в год. Эти условия шотландский клуб не устроили.
До закрытия окна в Европе осталось меньше одного дня. Кузяев все еще в статусе свободного агента.
The Independent сообщил, что после вчерашних 2:7 Юрген Клопп окончательно разуверился в Адриане и хочет взять на его место Пауло Гассанигу из «Тоттенхэма».
По информации Football Inside, «Реал» хочет выйти на «ПСЖ» следующим летом с предложением о покупке Килиана Мбаппе. Мадридцы рассчитывают, что будут единственным претендентом на игрока и спокойно его заберут.
Жоффри Кондогбиа хочет сбежать из «Валенсии», но в клубе настаивают на том, чтобы он остался, сообщает тот же Балаге. У «летучих мышей» жесткие проблемы с деньгами, но отпускать крутого опорника они все равно не хотят. Как-то странно.
Эдинсон Кавани и «МЮ» вот-вот станут одним целым. Контракт согласован до 2022 года, агентские вопросы улажены. Осталось только объявить, сообщает Фабрицио Романо.
Mirror со ссылкой на The Telegraph сообщает, что «Арсенал» заинтересован в аренде Тома Лемара. Дорогостоящий француз не прижился Диего Симеоне и с радостью сбежит из «Атлетико». Мадридцы, по слухам, даже готовы согласовать сделку.
Неужели «Арсенал» все-таки откусит кого-то у Диего?
Пачка слухов, похожих на правду, от Фабрицио Романо.
Агент Кико Фемении, которого связывают со «Спартаком», Альберт Ботинес прокомментировал информацию о том, что его игрок интересен красно-белым: «Это правда, они заинтересованы. Мы ждем конкретного предложения. Посмотрим, что будет. Мы отклонили пару предложений из Испании, но готовы рассмотреть вариант со «Спартаком». Он [Кико] не против поиграть в России, никаких проблем». О ситуации рассказал Sport 24.
При этом RMC Sport сообщило в твиттере, что Усман Дембеле на 100% останется в Каталонии до конца сезона. Но мы помним, что слово «остается» и «Барселона» имеют какую-то особую магию.
Гильем Балаге рассказал о последних веяниях переговоров «Барселоны» и «МЮ» по Усману Дембеле. Манкунианцы хотели получить француза в аренду, но каталонцы настаивают на аренде с правом выкупа, который пока что предложен не был.
Сам Усман не хочет ни в какую аренду, чтобы быть уверенным в будущем.
Сделка «Фенербахче» и «Ромы» по Диего Перотти под вопросом. Что-то случилось уже после того, как игрок прилетел в Турцию на медобследование. Если Перотти не заберут турки, то «Рома» не получит Стефана Эль-Шаарави. Вот такая вот двухходовочка, о которой рассказал Фабрицио Романо.
Джанлука ди Марцио утверждает, что «Челси» предложил «Ювентусу» Эмерсона Палмьери. Насколько это верно судите сами, потому что Фабрицио Романо (хедлайнер дня пока что) считает, что это вздор, и лондонцы предложения не делали.
Продолжаем парад Фабрицио Романо. В этот раз итальянский инсайдер утверждает, что «Бавария» представит Дугласа Косту после обеда. С «Ювентусом» согласована аренда без права выкупа.
Николас Скиаппакассе укатил в аренду в «Сассуоло». Откуда спросите вы, а мы ответим. Из второй команды мадридского «Атлетико».
Пол Джойс из The Times сообщил в твиттере, что «Саутгемптон» заинтересован в аренде Тео Уолкотта, но переговоры «святых» с «Эвертоном» пока далеки от завершения.
Гильем Балаге рассказал о последних веяниях переговоров «Барселоны» и «МЮ» по Усману Дембеле. Манкунианцы хотели получить француза в аренду, но каталонцы настаивают на аренде с правом выкупа, который пока что предложен не был.
Сам Усман не хочет ни в какую аренду, чтобы быть уверенным в будущем.
Есть новости и из Италии. Там «Милан» хочет закрыть позицию ЦЗ. Кроме Антонио Рюдигера на позицию претендует также Озан Кабак из «Шальке». Миланцы больше хотят турка, но пока не могут прийти к соглашению с руководством немцев.
Марко Груйич, который явно гордится званием игрока «Ливерпуля» снова не имеет шансов на борьбу за место в составе «красных». 24-летнего серба, по информации Bild, планируют отдать в очередную аренду – на этот раз в «Вердер».
Фабрицио Романо продолжает бомбить твиттер. Говорит, что «Челси» очень скоро объявит об аренде Тьэмуэ Бакайоко в «Наполи», а еще проведет переговоры с «Интером» об аренде Виктора Мозеса.
Полузащитник «Брайтона» Тудор Бэлуцэ станет игроком «Динамо», но не московского, а киевского. Инфу уже подтвердил президент киевлян Игорь Суркис, так что сделку можно считать официальной. Условия: аренда на сезон.
Джастин Клюйверт (а лучше бы Бибер) перейдет в «РБ Лейпциг». Если вдруг забыли, то голландец тухнет в «Роме», а теперь отправится покорять Бундеслигу и мощнейшую группу в Лиге чемпионов. Речь, по информации Николы Скиры, идет об аренде с правом выкупа.
Никола Скира пишет, что «Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» сделку по Федерико Кьезе.
Детали тоже имеются. Итальянец перейдет в двухгодичную аренду за 10 млн евро (2 млн сразу и 8 через год). Будет в контракте и право выкупа (40 млн + 10 млн бонусами). Выкуп станет обязательным, если «Юве» выйдет в ЛЧ (ха-ха), а Кьеза сыграет 60% матчей (больше 30 минут на поле). 10 голов или ассистов тоже делают туринцев обязанными платить.
Sky Sports раздобыл инфу о том, что Антонио Рюдигер – цель очень многих клубов, но три главных претендента: «Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Милан».
Немец рассматривает варианты (без конкретики) и, возможно, примет решение только в январе.
«ПСЖ» купил у «Порту» Данило Перейру!
29-летний опорник покайфует в годичной аренде за 4 млн. У парижан, правда, есть опция выкупа за 16 млн евро.
Райан Сессеньон из «Тоттенхэма» не справился с задачей по закреплению на левом краю обороны «шпор» (туда взяли Регилона), поэтому угнал в годичную аренду. Молодого англичанина приняли в «Хоффенхайме».
Маттео Дармиан сменил «Парму» (кто-то знал, что он был там?) на «Интер». Антонио Конте получил 30-летнего латераля в аренду. Но есть мини-проблема. Игрока нужно будет выкупить по ее окончании за 2,5 млн евро.
Тот же итальянец подтвердил, что «МЮ» вот-вот купит левого крайнего защитника «Порту» Алекса Теллеса. Контракт будет рассчитан до июня 2025. О сделке объявят сегодня.
Фабрицио Романо поставил крест на возможном переезде Томаса Парти в Англию. «Атлетико» отказал и «Арсеналу», и «Челси». Сделка отложена минимум до лета.
Мозговой центр «Ростова» Маттиас Норманн может угнать в Англию. 24-летнего норвежца, по информации Daily Mail, ждут в «Фулхэме», но у сделки есть две вводных.
Первая – ростовчане просят 25 млн евро.
Вторая – «Фулхэм» также интересуется Рубеном Лофтус-Чиком.
Николо Скира в твиттере прокричал о том, что «Барселона» финализировала сделки по Эрику Гарсии и Мемфису Депаю.
За испанца заплатят 15 млн евро плюс бонусы, а вот голландец обойдется в 25. Известно также, что Гарсия подпишет контракт на 5 лет.
Медобследование уже сегодня.
«Рубин» вознамерился сделать трансфер на египетском рынке, сообщает Kingfoot. Ахмед Хамди из «Эль-Гуны» уже рассказал, что казанцы вышли на него с предложением о годичной аренде с правом выкупа, но руководство египетского клуба пока думает.
«Эвертон» крайне мощно начал АПЛ-2020/21, но даже не думает останаваливаться. К мощнейшим приобретениям добавился еще и Бен Годфри из «Норвича».
Контракт будет действовать до 2025 года, цена вопроса – 22 млн евро.
Почему-то Никола Скира написал в твиттере, что Никола Калинич перейдет из «Атлетико» в «Верону», хотя вчера агент хорвата подтвердил Sport24, что Калинича не будет в «Локо» – футболист отправится в «Торино».
Опальный опорник «Арсенала» Маттео Гендузи сегодня утром пройдет медобследование в берлинской «Герте». Об этом сообщил репортер Sky Sport Deustchland Макс Билефельд. По данным Get French Football News, это будет бесплатная аренда без права выкупа, но зарплату француза потянет «Герта».
Антон Зиньковский из «Крыльев Советов» может подняться из ФНЛ в Премьер-лигу. «Мы его хотели бы, рассматриваем Зиньковского как футболиста, который может усилить «Химки». Но пока ничего конкретного нет. Переговоры ведутся, мы в этом направлении работаем», – сказал спортдиректор «Химок» Дмитрий Ульянов.
Джанлука ди Марцио уверяет, что Диего Лаксальт, которого два сезона подряд торгуют в «Зенит», улетит из «Милана» в «Селтик». Левый защитник сборной Уругвая проведет годик в Глазго в аренде.
Инсайдер Никола Скира затвитил, что экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу вернется в «Спортинг». Вчера были слухи о трансфере из «Интер» в «ПСЖ», они не подтвердились, и вот Мариу мчит в Лиссабон.
Спортдир «Лиона» Жуниньо Пернамбукано в интервью шоу Telefoot прокомментировал будущее Мемфиса Депая. «У Мемфиса остался последний год по контракту, он уже договорился с «Барсой». Может быть, он уйдет завтра, но пока ничего определенного. Вероятнее всего, Депай уйдет, но если останется, я надеюсь, поможет нам одержать больше побед», – цитирует великого исполнителя стандартов Goal.com.
Джанлука ди Марцио назвал Мемфиса Депая главной целью «Барселоны» в случае ухода в другой клуб Усмана Дембеле. Руководство обеих фирм уже согласовало этот трансфер и воссоединение Депая с Роналдом Куманом.
Федерико Кьеза практически стал футболистом «Ювентуса». Источники Sky Sport Italia, SportItalia и многих других (цитата – по Football Italia) уверены, что звезда «Фиорентины» согласовал контракт с «Юве» в воскресенье вечером, а сегодня утром уже пройдет медосмотр в Турине.
Bobsoccer уверяет, что Далер Кузяев не перейдет в «Локомотив» и не подписал соглашений с железнодорожниками. Сейчас полузащитник в Москве, в расположении сборной России, но ведет переговоры с «Зенитом», питерцы сделали игроку новое предложение.
«Парма» подписала перспективного румынского вингера Валентина Михайлу. Контракт с 20-летним талантом будет действовать до 2025 года. «Крайова» получила за него 8 миллионов евро.
Опорник «Спортинга» Идрисса Думбия проведет сезончик в аренде в «Уэске» – на Transfermarkt его оценили в 4 миллиона евро. Не аренду, а самого 22-летнего ивуарийца.
Центрфорвард сенсации прошлого португальского сезона «Фамаликана» Тони Мартинес переехал в «Порту» – за 23-летнего испанского страйкера «драконы» заплатили 3,5 миллиона евро.
Так, ну поехали – Мойзе Кин ночью перебрался из «Эвертона» в «ПСЖ». Экс-форвард «Ювентуса» присоединился к Неймару с Мбаппе на правах аренды без права выкупа. Итальянец взял в новой команде 18-й номер.
Но перед стартом нового дня давайте вспомним, что принесло нам трансферное воскресенье. Там был и трансфер из «МЮ» в «Милан», и отказ «Спартака» от аренды Зелимхана Бакаева в Италию, и новый опорник «Баварии», и игрок сборной Украины в Польше. Много всего!
Привет! Сегодня ночью закрывается трансферное окно, и Eurosport.ru проследит за всеми сделками до последней секунды. Давай с нами!