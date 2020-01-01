Россия

Сайт Премьер-лиги выдал новую порцию завершившихся контрактов, хотя на самом деле никуда игроки не делись. Например, «Урал» защитил права на 36-летнего капитана Артема Филдера, а «Ахмат» заявил, что попавший в блэк-лист Ризван Уциев продлил соглашение с «Грозным» до мая 2021 года. Есть и попадания: например, Рагнар Сигурдссон точно уехал из «Ростова», Карпин расторг с ним контракт по личной просьбе исландца.

«Оренбург» подписал на правах свободного агента полузащитника сборной Казахстана Исламхана Куата. Парень пять сезонов до этого провел в «Кайрате» и теперь подписал контракт с клубом РПЛ.

Шеф-редактор спортивного отдела «БИЗНЕС Online» Айрат Шамилов прокомментировал твит о появлении в зрительном зале Леонида Слуцкого на финале Высшей лиги КВН. «На этом самом КВН был и президент Татарстана. Через два дня после съемок появились новости о назначении Слуцкого в «Рубин». Возможно, в этом есть и еще какая-то связь.

Англия

Микель Артета, «Арсенал»Getty Images

«Арсенал» устраивает перезагрузку состава под нового коуча. «Герта», по инсайдам The Independent, уже договорилась с Гранитом Джакой о переходе в зимнее окно, но финальное окей должен дать Микель Артета. Сам тренер, по данным The Times, просит руководство о покупке Адриена Рабьо, полгода просидевшего на лавке «Ювентуса». Артета считает, что француз укрепит полузащиту «канониров». Кроме того, Микель хотел бы взять у «Лейпцига» центрбека Дайо Упамекано.

The Independent пишет, что латераль «Челси» Эмерсон Палмьери может перейти в «Интер». Миланцы предлагают 30 млн евро, но трансфер зависит от того, купит ли кого-то Роман Абрамович на замену бразильцу. Вместе с этим «Челси» присматривается к Бену Чилуэллу из «Лестера», чтобы укрепить обойму после продажи Эмерсона. Фрэнк Лэмпард одобрил переход британского крайка, но «лисы» не хотят продавать лидеров в зимнее трансферное окно.

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что может покинуть клуб летом. «Не знаю, что сказать. Мой контракт действует еще шесть месяцев, посмотрим в январе. У «Юнайтед» есть опция о продлении соглашения, но поглядим, совпадут ли планы клуба с моими. Не могу ничего сказать, потому что правда не знаю», – сказал он в интервью Telegraf.

А еще в Англии:

«Челси» приготовился к покупке Муссы Дембеле из «Лиона». С них сняли трансферный бан, из Лондона, вероятно, уедут Оливье Жиру и Миши Батшуайи, так что «синие» хотят укрепиться молодой кровью. Об этом сообщили источники Sky Sports News.

«Эвертон» начал переговоры о новом контракте с Домиником Калверт-Льюином. В первых двух матчах при Карло Анчелотти страйкер забил три мяча, а на него нацелился «Манчестер Юнайтед».

Испания

Хамес Родригес, «Реал Мадрид»Getty Images

Флорентино Перес и Зинедин Зидан сошлись во мнении, что у Хамеса Родригеса нет будущего в мадридском «Реале». El Desmarque сообщил, что главный претендент на колумбийца – «Эвертон» Карло Анчелотти. А Marca добавила, что в руководстве «бланкос» довольны прогрессом Ашрафа Хакими в «Дортмунде». Поэтому марокканец, вероятнее всего, летом 2020 года вернется на «Бернабеу» из двухлетней немецкой аренды.

Крайний защитник Жан-Клер Тодибо близок к уходу из «Барселоны» этой зимой, – об этом пишут сразу три надежных медиа: L’Équipe, Foot Mercato и RMC. В Тодибо заинтересованы «Эвертон», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Байер» и «Монако», а интерес «Милана» уже опровергли в El Mundo Deportivo. Источники сходятся: все пять фирм готовы забрать Жан-Клера в аренду до конца сезона без опции выкупа.

Эдинсон Кавани, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Эдинсон Кавани, видимо, перейдет из «ПСЖ» в «Атлетико». Мадридцы предлагали «Парижу» забрать Матадора бесплатно и сэкономить им 10 млн евро зарплаты, но в «Сен-Жермен» уперлись. Поэтому, видимо, Кавани отправится в Примеру только летом, а не зимой. Об этом пишет Le Parisien. El Mundo Deportivo нашел другой вариант для «индейцев», если не выгорит с Кавани – экс-страйкер «Вильярреала» Седрик Бакамбю, сейчас забивающий в Китае.

А еще в Испании:

«Барселона» хочет вернуть бывшую звезду испанской молодежки и воспитанника «Ла Масии» Дани Ольмо из загребского «Динамо». Но хорватов не устроил оффер «Барсы», хотя 21-летний полузащитник близок к трансферу на «Камп Ноу». Обо всем пишет Marca.

Diario AS передает, что «Реал» продумывает дальнейший трансфер Килиана Мбаппе и пригласит его 13-летнего брата Итана в академию «бланкос». Это может убедить и звезду «ПСЖ», что нужно переезжать в Испанию.

Италия

«Ювентус» заберет из «Пармы» 19-летнюю звездочку Деяна Кулушевски. Швед пройдет медобследование на следующей неделе, подпишет 5,5-летний контракт и будет получать в Турине 2,5 млн евро в год плюс бонусы. Об этом сообщили источники Sky Sport Italia.

Самый активный участник трансферного рынка – «Рома». Николо Скира передал, что Кшиштоф Пёнтек попал на радары римлян. Поляк никуда не хочет уходить из «Милана» даже после приезда Златана, но все равно рассмотрит предложение «волков».

Помимо нападения в итальянской столице думают об обороне. Агент левого защитника «Глазго Рейнджерс» Борны Баришича подтвердил, что на него выходили менеджеры «Ромы», но подчеркнул, что это только интерес. А само руководство римлян предложило «МЮ» 15 млн евро и 3 млн бонусами за выкупа Криса Смоллинга, хотя в Манчестере просят 20 миллионов.

А еще в Италии:

Пьер-Эмерик Обамеянг навострил лыжи из «Арсенала». Daily Mirror заявил, что помимо «Барселоны» за Обамой охотится и миланский «Интер».

Corrierre dello Sport: Криштиану продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Германия

Юлиан Вайгль сенсационно отправился из «Боруссии» в «Бенфику». Португальцы заплатили за моторного опорника 20 миллионов евро, а сам Вайгль, по выражению тактического гуру Eurosport.ru Вячеслава Палагина, в связке с Аделем Таарабтом образует в Лиссабоне главный кокаиновый сюжет-2020.

Sky Sport Deutschland выпустил текст с инсайдами немецких репортеров. Например, там сказано, что зимой «Бавария» будет искать сильного правого защитника. Бенжамен Павар в таком случае способен сыграть в центре, а Джером Боатенг отправится на мороз. Единственный игрок дортмундской «Боруссии», который может уйти, – это Махмуд Дауд. А «Лейпциг» интересуется латералем «Монако» Бенджамином Хенрихсом, потому что Кандидо и Сараччи не играют на нужном для Нагельсманна уровне.

А еще в Германии:

Центральный полузащитник Сидни Фрейде проведет остаток сезона не в берлинской «Герте», а в клубе второй Бундеслиги «Вехен Визбаден».

А еще во Франции:

«Лилль» получил шесть предложений по 20-летнему полузащитнику Бубакари Сумаре. L'Equipe сообщает, что там одни топы – «МЮ», «Реал», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Валенсия» среди них, шестое название не называется. Сделку могут совершить в зимнее трансферное окно.

Отрыв «Ливерпуля» – не гарантия титула. В 1996-м Фергюсон и Кантона отыграли 12 очков у «Ньюкасла»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме