Россия

Зимнюю спячку в РПЛ взорвал инсайд Transfermarkt – Фернандо возвращается в «Спартак», потому что «Бэйцзин Гоань» отказался от выкупа бразильца.

Ситуация выглядит запутанной: ранее сообщалось, что в контракте прописаны обязательные отступные. Вариантов несколько: либо «Бэйцзин Гоань» все же заплатит «Спартаку» и перепродаст Фернандо, либо этого пункта не было в соглашении изначально.

Причиной решения китайцев, вероятно, стала поправка лиги на потолок зарплат. При заключении сделки Фернандо обещали одну сумму, которая по истечении аренды уже не может быть действительной из-за обновленных правил.

Но Максим Алланазаров из Sport 24 утверждает, что пункт обязательного выкупа все же есть в соглашении со «Спартаком», поэтому в Россию Фернандо вернется только по делам, но не для футбола.

ФернандоGetty Images

«Рубин» подписал Илью Самошникова на правах свободного агента. Ранее крайний защитник воспользовался пунктом в контракте и расстался с «Торпедо».

Англия

«Челси» обрадован снятию трансферного бана, а журналисты с удовольствием отправляют на «Стэмфорд Бридж» любого звездного футболиста. Например, The Times сообщает об интересе к Уилфриду Заха, за которого «Кристал Пэлас» хочет 80 млн евро. «Челси» сумма не устраивает, и боссы хотят сбить ее включением в сделку Оливье Жиру.

«Заха? Никогда не обдумывал идею такой сделки. Не буду говорить о Заха, потому что это не наш игрок», – сказал Лэмпард на пресс-конференции и добавил, что «Челси» будет вести дела тихо, а не трубить о переговорах в медиа.

Приятные новости для фанатов «МЮ» – кажется, боссы раскошелятся на парочку новичков.

«Когда у вас травмированы два игрока и выбыли на месяц или больше, это ограничивает выбор футболистов. А впереди множество важных матчей. Но мы должны искать правильных игроков. Если они будут доступны, если появится возможность, мы определенно что-нибудь предпримем. У нас есть варианты с одним или двумя игроками», – цитирует Сульшера Sky Sports.

Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Пеп Гвардиола косвенно подтвердил слухи о возможной продаже Жоау Канселу. «Он должен решить сам – хочет ли он остаться или уйти. В Англии каждый волен делать то, что хочет», – отметил Пеп.

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На Гранита Джаку претендует «Герта», но Микель Артета хочет, чтобы швейцарец остался в «Арсенале».

«Интеру» интересны два господина из АПЛ: The Mirror пишет про Пьер-Эмерика Обамеянга, а Sky Italia – о Кристиане Эриксене.

«Астон Вилла» может вернуть Старриджа в АПЛ. По информации Daily Mail, бирмингемцы и «Марсель» поспорят за игрока «Трабзонспора», который летом достался турецкому клубу бесплатно.

Италия

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски, который сейчас выступает за «Парму», прошел медосмотр для «Ювентуса». Сумма трансфера составит 35 млн + бонусы, а Деян получит контракт на 4,5 года.

Златан Ибрагимович вернулся в Италию для медосмотра в «Милане». «Помню, как оказался здесь много лет назад. Сейчас важно только то, что я здесь и я счастлив. Это мой дом, и наконец я вернулся. Ждите меня на «Сан-Сиро», и мы снова заставим его скакать», – сказал Ибрагимович клубному ТВ «Милана».

Германия

Защитник «Монако» Хенрикс отказал «Баварии», пишет Sport Bild. Мюнхенцы хотели арендовать футболиста, но Беньямину больше интересен вариант с «РБ Лейпциг», который готов выкупить его трансфер.

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Лукас Клостерманн заинтересовал топ-клубы, включая «Баварию» и «Барсу». По информации Sky Deutschland, немецкий футболист уже задумался о смене места дислокации, поэтому «Лейпциг» планирует скорее продлить с ним контракт, который сейчас действует до лета 2021-го.

Испания

«Тоттенхэму» интересен игрок «Атлетико» Тома Лемар, сообщает Foot Mercato. Речь идет об аренде до конца сезона с опцией выкупа контракта.

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«Реал» рассмотрит предложение «Овьедо» по Андрею Лунину. Украинец не получает достаточно игровой практики в «Вальядолиде» и может сменить клуб.

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