Россия

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров со второго раза прошел медосмотр и все-таки подписал соглашение с казанским «Рубином». Контракт рассчитан на 3,5 года.

Еще в России:

Брат Зелимхана Бакаева Солтмурад подписал контракт с «Рубином». Соглашение вступит в силу этим летом.

Федор Кудряшов достиг соглашения с турецким «Антальяспором» и в ближайшее время присоединится к турецкому клубу.

Федор Смолов может перейти в испанский «Эспаньол», однако никакой конкретики пока нет.

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны» Мамаду Силла.

Эмилиано Ригони близок к досрочному возвращению в «Зенит» из «Сампдории», так как его игра не устраивает Клаудио Раньери.

Англия

«Манчестер Юнайтед» – главный генератор новостей начала недели. «Красные дьяволы» хотят укрепить середину поля в этом месяце. По информации The Mirror, «МЮ» готов ради подписания Джеймса Мэддисона из «Лестера» выложить 52 млн евро + Джесси Лингарада. Также манкунианцы желают сразу двух португальцев: Бруну Фернандеша («Спортинг») и Жедсона Фернандеша из «Бенфики».

Джеймс Мэддисон, «Лестер Сити»Getty Images

Еще в Англии:

«Арсенал» близок к подписанию Хакима Зиеша («Аякс») и Джерома Боатенга («Бавария»), клянется The Sun.

«Сити» хочет подписать Милана Шкриньяра из «Интера» или игрока «Шахтера» Николая Матвиенко.

Италия

Поль Погба близок к возвращению в Италию. На этот раз француз может оказаться в «Интере». По данным Mirror Sport, «МЮ» сообщил миланскому клубу, что готов расстаться с французом взамен на аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса. Агентство также утверждает, что француз уже согласился на переезд в Италию.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Еще в Италии:

Патрик Кутроне, по словам главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, вернется в Италию. Основной претендент – «Фиорентина».

«Интер» желает Маркоса Алонсо из «Челси», пишет Calciomercato. Возможна как покупка игрока, так и аренда с последующим выкупом.

Германия

По данным The Independent, «Челси» положил глаз на защитника «Баварии» Давида Алабу и уже приготовил оффер в размере 70 млн евро. Но вот боссы мюнхенского клуба заявили, что австрийский левый деф не продается.

Давид Алаба («Бавария»)Getty Images

По информации Marca, баварские боссы отправили запрос в «Реал» о будущем Ашрафа Хакими, который находится в аренде у «Дортмунда».

Франция

«ПСЖ» готовит громкий переход. Парижане собираются предложить 80 млн евро за игроков «Милана» Пакету и Романьоли, сообщает Corriere dello Sport. Бразильский полузащитник перебрался в Италию только в том году и пока даже не отличился за новый клуб, поэтому вероятность его трансфера в Париж еще возможна. Переход же Романьоли сложно себе представить, ведь он основной игрок «Милана».

«Лион» хочет взять в аренду Адриена Рабьо, по данным Mercato365. Проблема заключается лишь в том, что футболиста не отпускает «Юве», а сам игрок нуждается в практике перед Евро-2020.

Испания

Мадридский «Реал» вот-вот подпишет очередного молодого бразильца. На этот раз им станет Рейниеро Жезус Карвальо. AS сообщает, что «Реал» достиг соглашения с «Фламенго» по трансферу бразильского таланта. За 17-летнего парня мадридцы выложат 30 млн евро.

Еще в Испании:

По информации Sky Sports, «Барса» хочет, чтобы «Милан» включил Романьоли в сделку по защитнику «Барсы» Жану-Клеру Тодибо.

Усман Дембеле поставил лайк под фото, где он изображен в форме «Ливерпуля».

«Барселона» хочет опередить «МЮ» в борьбе за полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо. Цена вопроса – 40 млн евро.

Неймар и «Барселона» не будут вместе, а «Реал» никого не купит. Главные трансферы пятницы

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