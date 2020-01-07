Россия

Не самые приятные новости прилетели для Федора Смолова по поводу возможного переезда в Испанию. «Эспаньол», по данным Pericos Online, больше заинтересован в покупке форварда «Бенфики» Рауля де Томаса, а вот русского форварда рассматривали как альтернативу. В случае отказа Де Томаса, каталонцы рассмотрят кандидатуры Энрика Гальего («Хетафе»), Рубена Собрино («Валенсия»), Борхи Бастона («Суонси») и Мариано («Реал»). А вот вариант со Смоловым, может быть, всплывет в случае отказа всех.

Еще в России:

Московское «Динамо» вернуло домой воспитанника Дмитрия Скопинцева. Он приехал в столицу на 4,5 года, а за его трансфер «Краснодар» получил 4,3 млн евро. По информации Нобеля Арустамяна, личные условия контракта следующие: 750 тысяч евро в год – зарплата, 300 тысяч – бонусы.

Экс-нападающий «Урала» Владимир Ильин перешел в «Ахмат». Грозненский клуб заключил с 27-летним форвардом контракт на три с половиной года. Сумма сделки не разглашается.

Англия

Британский The Independent рассказал о возможных трансферах «Тоттенхэма». По информации издания, «шпоры» жаждут увидеть в Лондоне Тома Лемара. Полузащитника ждут в аренду за 6 миллионов евро с опцией выкупа за 60 млн еврокэша. Француз к переезду готов, потому что в «Атлетико» у него не пошло, а Диего Симеоне заявил, что Тома «не оправдал ожиданий».

Тома Лемар, «Атлетико»Getty Images

Еще в Англии:

Милан Шкриниар уже давно фигурирует в списках потенциального усиления для почти любого топ-клуба, но уже этой зимой талантливого словака намерен забрать Пеп Гвардиола. Владельцы «Сити» готовы раскошелиться на центрдефа с классным первым пасом, но сначала придется обойти в конкуренции «Барселону» и «Реал», сообщает The Mirror.

Италия

За Кристиана Эриксена, по информации The Mirror, предложили 23,6 млн евро. Этим богачом считается «Интер». В то же время, по информации издания, Антонио Конте больше заинтересован в услугах Артуро Видаля, у которого напряженные отношения с «Барселоной» – чилиец даже подал в суд на каталонцев за невыплату премиальных.

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта и вовсе заявил следующее: «У нас не было никаких контактов с «Тоттенхэмом». Эриксен – отличный игрок, и срок его соглашения истекает, но я думаю, что за ним гоняются многие клубы. Я совершенно не готов сказать, что мы начинаем переговоры».

Теперь осталось понять, блеф это или нет?

Еще в Италии:

Эмре Джан и Адриен Рабио останутся в «Ювентусе». Об этом заявил один из боссов туринцев Фабио Паратичи, а его слова привели ребятки из Daily Mail.

Джанлука ди Марцио рассказал о будущих трансферах «Наполи». Неаполитанцы готовы выложить 35 млн евро за двух игроков «Вероны»: полузащитника Софьяна Амбрабата ждут летом, а вот центрдефа Амира Ррахмани – уже сейчас.

Германия

Некогда главная молодая звезда немецкого футбола Марио Гётце никак не найдет себя. Теперь автора гола в финале ЧМ не рады видеть в родной «Боруссии». 27-летний игрок покинет дортмундскую команду по завершении сезона, когда истечет срок его нынешнего договора. Стороны не договорились о продолжении сотрудничества – игрок, получающий сейчас 10 млн евро в год, отказался от нового соглашения с понижением зарплаты до 7 млн в год.

Марио Гётце, «Боруссия»Getty Images

Еще в Германии:

Набиль Бенталеб зачах в «Шальке» и давно просится на выход, но в Гельзенкирхене пока что не отпускают. В листе претендентов на алжирца ходят «Кристал Пэлас» и «Милан». Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.

Трансфер Моанеса Даббура в «Хоффенхайм» подтвердили в официальном твиттере немецкого клуба. Израильтянину выписали 10-й номер, а за его трансфер «Севилья» получила 12 миллионов евро. Контракт с 27-летним игроком подписан на четыре года.

Испания

Tutto Mercato озвучил слух, который взорвет трансферный рынок – «Реал» намерен перехватить у «Барселоны» Лаутаро Мартинеса. Сделать это очень просто: клаусула за аргентинца 111 миллионов евро, но вот активировать ее можно только в июле.

Стратегию мадридцев на лето тоже озвучили. Йович и Мариано пойдут на выход. Вероятно, туда же отправится Бэйл. 32-летний Бензема в клубе останется, но только в роли резервиста для Лаутаро. С таким развитием событий согласен и Зинедин Зидан, и Флорентино Перес.

Еще в Испании:

Хорватская SN заявила, что «Барселона» сделала загребскому «Динамо» первое предложение по возвращению Дани Ольмо. Каталонцы положили на стол 10 миллионов евро + бонусы.

The Athletic считает, что «Ди Си Юнайтед» заинтересован в покупке Луки Модрича. После отъезда Уэйна Руни и Златана в Америке стало поменьше звезд, поэтому хорват нужен для восстановления баланса. «Ди Си» уже провел переговоры с агентами игрока, а переход запланирован на лето 2020 года.

Арда Туран провел в аренде всего год. По соглашению между «Барсой» и «Башакшекиром», значились 2,5, года но игрок попросился у руководства турецкого клуба обратно пораньше. Зачем – непонятно, максимум же лавка светит.

Франция

Переход Эдинсона Кавани в «Атлетико» кажется все более вероятным. По информации El Chiringuito, генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин встретился с игроком в субботу, а со спортивным директором парижан Леонардо – в воскресенье. И, кажется, они обо всем договорились.

L'Equipe же сообщил об интересе к уругвайцу со стороны «Челси» и «МЮ». Пока без конкретики, но теперь на 32-летнего уругвайского форварда три суперпретендента.

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