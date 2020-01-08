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«МЮ» без ума от Ван де Бека, Рейна вернется в Англию. Главные слухи и трансферы среды
Лучший бомбардир «Ростова» собирается в Германию.
Италия
«Интер» в это трансферное окно исполняет роль «Зенита»: если вы читаете трансферный слух, то, скорее всего, «нерадзурри» в нем кого-то покупают. Даже если речь об НХЛ.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, «Интер» предложил Кристиану Эриксену четырехлетный контракт. «Тоттенхэм» тоже не против продажи плеймейкера за 20-25 миллионов евро, потому что его соглашение истекает летом, и датчанин уже заявил о желании уйти.
Следующая жертва – Маркос Алонсо. Sky Sports пишет, что Лэмпард видит в основе Эмерсона и не хочет держать дорогого игрока на банке. Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 25 миллионов евро. «Интер» тут как тут и готовит предложение об аренде с правом выкупа.
Далее итальянцы переключились на «МЮ». Там стареет Эшли Янг. Журналист Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо пишет, что Янга зовет лично Конте, «МЮ» рассматривает предложение, а на столе у Эшли контракт на полтора года с итальянцами.
Еще в Италии:
- «Милан» выставил Сусо на трансфер. Пять лет назад его купили у «Ливерпуля» за 1,5 млн евро. И только сейчас дошло, что хороший игрок столько не стоит.
- Хав «Вероны» Софьян Амрабат перейдет летом в «Наполи». С ним уже согласовали контракт на четыре года с зарплатой в 1,8-1,9 млн евро в год.
- «Сампдория» нацелилась на Кьера и Тонелли. Если трансфер 30-летнего датчанина из «Атланты» сорвется, то «Сампдория» переключится на своего бывшего игрока, выступающего в «Наполи». На Кьера также претендуют «Милан» и «Кальяри».
- «Рома» продлила контракт с Брайаном Кристанте до 2024 года.
Диего Демме, «Лейпциг»Getty Images
- Диего Демме уже освобождает шкафчик в «Наполи». Сайт журналиста Альфредо Педуллы пишет, что «Наполи» заплатит за полузащитника 10 миллионов евро + 2-3 мульта бонусов. Демме прибудет в Неаполь уже завтра. 28-летний немец будет зарабатывать 1,7 млн евро.
- Но на этом «Наполи» не остановится. По данным журналиста Николо Скиры, клуб из Неаполя купит Станислава Лоботку из «Сельты» за 20 млн евро. Сделка в завершающей стадии. 25-летний словак подпишет контракт на 4 года и будет получать 1,8 млн евро в год плюс бонусы.
Россия
«Шальке» якобы предложил 10 миллионов евро за Элдора Шомуродова. Это повторение предложения «Штутгарта», но с отличием – «Шальке» добавит еще пять мультов бонусами. «Ростов» явно что-то темнит: в клубе говорят, что не получали предложения. В РПЛ-2019/20 Шомуродов 10 голов в 19 матчах.
Элдор ШомуродовGetty Images
Еще в России:
- «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном. «Чемпионат» написал, что это из-за проблем игрока с алкоголем. Но «Ростов» выпустил опровержение – Рагнар сам попросил его отпустить.
- Неназванный клуб из России претендует на звезду «Слована» Андража Шпорара. The Scotsman пишет, что на форварда (41 гол в 41 матче за 1,5 года) претендуют также «Селтик», «Спортинг», «Бристоль Сити» и «Аль-Гарафа».
Англия
Все главные слухи об Англии уже перетянул к себе «Интер». Но кое-что все же нашлось. Уле-Гуннар Сульшер требует купить ему Донни ван де Бека. ESPN пишет, что тренер «МЮ» давит на вице-президента клуба Эда Вудворда, форсируя переговоры. «Аякс» хочет за Донни 55 миллионов евро. Переговоры осложняет то, что голландцы не будут торговаться – из-за вылета из ЛЧ они уже упустили много призовых денег. А еще Сульшер не против прикупить Зиеха, но Ван де Бек в приоритете.
Донни Ван де БекEurosport
Еще в Англии:
- «Ньюкасл» провел предварительные переговоры с «Лейпцигом» по поводу аренды Адемолы Лукмана. Лукман обошелся представителям Бундеслиги в 23 млн евро прошлым летом, но уже хочет покинуть немецкий клуб.
- Защитник «Лидса» Бен Уайт оказался в центре внимания всех суперграндов разом. 22-летним англичанином интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро, а права принадлежат «Брайтону».
- «Астон Вилла» ведет переговоры с «Миланом» о возвращении Пепе Рейны в Премьер-лигу, сообщает Daily Mail. Испанец, которому сейчас 37 лет, хочет вернуться в АПЛ, а вратарь «Виллы» Том Хитон надолго выбыл из-за травмы.
Испания
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, которого все так убеждают не переходить в «Зенит», получил другую опцию. El Chiringuito пишет, что некий клуб из Китая хочет купить Чери. Предложения еще нет, но вот-вот будет. За 10 матчей в Ла Лиге 29-летний Денис забил мяч и отдал один ассист.
«Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался, слышу об этом в первый раз. Может, просто разговоры, слухи, их сейчас достаточно, как по отношению к Денису, так и по отношению к другим футболистам», – сказал Дмитрий Черышев «Спорт-Экспрессу».
Еще в Испании:
- «Эспаньол» купит воспитанника «Реала» Рауля де Томаса из «Бенфики». Сделка оценивается в 20 млн евро – столько же, сколько португальцы заплатили за переход мадридцам летом 2019 года. Возможно, клуб выбирал между ним и Смоловым. И выбрал.
- Лука Модрич не уйдет из «Реала» в ближайший год. «Ди Си Юнайтед» хотел подписать хорвата летом, но, во-первых, не потянул его запросы, а во-вторых, 34-летний хав хочет отработать контракт с «Мадридом» до конца – до лета будущего года.
Еще в Европе
- Полузащитник Уилфрид Заха не перейдет в «Баварию» из «Кристал Пэлас», сообщает Sport Bild. Немцы вели переговоры об аренде игрока до конца сезона, но англичане хотели только продажу за 70-80 миллионов евро. Разошлись ни с чем.
- Хав «Милана» Лукас Пакета в шаге от трансфера в «ПСЖ», пишет журналист Николо Скира. Агент игрока уже ведет переговоры со спортдиром французов Леонадро. В «Милане» Лукас провел всего год – в январе-2019 он перешел к «россонери» за 35 млн евро из «Фламенго».
- Защитник «Милана» Рикардо Родригес готов к переходу в «Фенербахче». Речь идет об аренде с правом выкупа. Игрок и клуб уже согласовали контракт, пишет журналист Николо Скира. «Милан» же хочет сразу продать швейцарца. За Родригеса просят девять миллионов евро.
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