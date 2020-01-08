Италия

«Интер» в это трансферное окно исполняет роль «Зенита»: если вы читаете трансферный слух, то, скорее всего, «нерадзурри» в нем кого-то покупают. Даже если речь об НХЛ.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, «Интер» предложил Кристиану Эриксену четырехлетный контракт. «Тоттенхэм» тоже не против продажи плеймейкера за 20-25 миллионов евро, потому что его соглашение истекает летом, и датчанин уже заявил о желании уйти.

Следующая жертва – Маркос Алонсо. Sky Sports пишет, что Лэмпард видит в основе Эмерсона и не хочет держать дорогого игрока на банке. Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 25 миллионов евро. «Интер» тут как тут и готовит предложение об аренде с правом выкупа.

Далее итальянцы переключились на «МЮ». Там стареет Эшли Янг. Журналист Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо пишет, что Янга зовет лично Конте, «МЮ» рассматривает предложение, а на столе у Эшли контракт на полтора года с итальянцами.

Еще в Италии:

«Милан» выставил Сусо на трансфер. Пять лет назад его купили у «Ливерпуля» за 1,5 млн евро. И только сейчас дошло, что хороший игрок столько не стоит.

Хав «Вероны» Софьян Амрабат перейдет летом в «Наполи». С ним уже согласовали контракт на четыре года с зарплатой в 1,8-1,9 млн евро в год.

«Сампдория» нацелилась на Кьера и Тонелли. Если трансфер 30-летнего датчанина из «Атланты» сорвется, то «Сампдория» переключится на своего бывшего игрока, выступающего в «Наполи». На Кьера также претендуют «Милан» и «Кальяри».

«Рома» продлила контракт с Брайаном Кристанте до 2024 года.

Диего Демме, «Лейпциг»Getty Images

Диего Демме уже освобождает шкафчик в «Наполи». Сайт журналиста Альфредо Педуллы пишет, что «Наполи» заплатит за полузащитника 10 миллионов евро + 2-3 мульта бонусов. Демме прибудет в Неаполь уже завтра. 28-летний немец будет зарабатывать 1,7 млн евро.

Но на этом «Наполи» не остановится. По данным журналиста Николо Скиры, клуб из Неаполя купит Станислава Лоботку из «Сельты» за 20 млн евро. Сделка в завершающей стадии. 25-летний словак подпишет контракт на 4 года и будет получать 1,8 млн евро в год плюс бонусы.

Россия

«Шальке» якобы предложил 10 миллионов евро за Элдора Шомуродова. Это повторение предложения «Штутгарта», но с отличием – «Шальке» добавит еще пять мультов бонусами. «Ростов» явно что-то темнит: в клубе говорят, что не получали предложения. В РПЛ-2019/20 Шомуродов 10 голов в 19 матчах.

Элдор ШомуродовGetty Images

Еще в России:

«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном. «Чемпионат» написал, что это из-за проблем игрока с алкоголем. Но «Ростов» выпустил опровержение – Рагнар сам попросил его отпустить.

Неназванный клуб из России претендует на звезду «Слована» Андража Шпорара. The Scotsman пишет, что на форварда (41 гол в 41 матче за 1,5 года) претендуют также «Селтик», «Спортинг», «Бристоль Сити» и «Аль-Гарафа».

Англия

Все главные слухи об Англии уже перетянул к себе «Интер». Но кое-что все же нашлось. Уле-Гуннар Сульшер требует купить ему Донни ван де Бека. ESPN пишет, что тренер «МЮ» давит на вице-президента клуба Эда Вудворда, форсируя переговоры. «Аякс» хочет за Донни 55 миллионов евро. Переговоры осложняет то, что голландцы не будут торговаться – из-за вылета из ЛЧ они уже упустили много призовых денег. А еще Сульшер не против прикупить Зиеха, но Ван де Бек в приоритете.

Донни Ван де БекEurosport

Еще в Англии:

«Ньюкасл» провел предварительные переговоры с «Лейпцигом» по поводу аренды Адемолы Лукмана. Лукман обошелся представителям Бундеслиги в 23 млн евро прошлым летом, но уже хочет покинуть немецкий клуб.

Защитник «Лидса» Бен Уайт оказался в центре внимания всех суперграндов разом. 22-летним англичанином интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро, а права принадлежат «Брайтону».

«Астон Вилла» ведет переговоры с «Миланом» о возвращении Пепе Рейны в Премьер-лигу, сообщает Daily Mail. Испанец, которому сейчас 37 лет, хочет вернуться в АПЛ, а вратарь «Виллы» Том Хитон надолго выбыл из-за травмы.

Испания

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, которого все так убеждают не переходить в «Зенит», получил другую опцию. El Chiringuito пишет, что некий клуб из Китая хочет купить Чери. Предложения еще нет, но вот-вот будет. За 10 матчей в Ла Лиге 29-летний Денис забил мяч и отдал один ассист.

«Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался, слышу об этом в первый раз. Может, просто разговоры, слухи, их сейчас достаточно, как по отношению к Денису, так и по отношению к другим футболистам», – сказал Дмитрий Черышев «Спорт-Экспрессу».

Еще в Испании:

«Эспаньол» купит воспитанника «Реала» Рауля де Томаса из «Бенфики». Сделка оценивается в 20 млн евро – столько же, сколько португальцы заплатили за переход мадридцам летом 2019 года. Возможно, клуб выбирал между ним и Смоловым. И выбрал.

Лука Модрич не уйдет из «Реала» в ближайший год. «Ди Си Юнайтед» хотел подписать хорвата летом, но, во-первых, не потянул его запросы, а во-вторых, 34-летний хав хочет отработать контракт с «Мадридом» до конца – до лета будущего года.

Еще в Европе

Полузащитник Уилфрид Заха не перейдет в «Баварию» из «Кристал Пэлас», сообщает Sport Bild. Немцы вели переговоры об аренде игрока до конца сезона, но англичане хотели только продажу за 70-80 миллионов евро. Разошлись ни с чем.

Хав «Милана» Лукас Пакета в шаге от трансфера в «ПСЖ», пишет журналист Николо Скира. Агент игрока уже ведет переговоры со спортдиром французов Леонадро. В «Милане» Лукас провел всего год – в январе-2019 он перешел к «россонери» за 35 млн евро из «Фламенго».

Защитник «Милана» Рикардо Родригес готов к переходу в «Фенербахче». Речь идет об аренде с правом выкупа. Игрок и клуб уже согласовали контракт, пишет журналист Николо Скира. «Милан» же хочет сразу продать швейцарца. За Родригеса просят девять миллионов евро.

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