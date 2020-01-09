Россия

«Спорт-Экспресс» разорвал бомбу: Александр Кокорин перейдет в «Фейенорд». Звезда ФК «Бутырка» знаком тренеру «Фейе» Дику Адвокату, голландцам нужно усиление перед второй частью Эредивизи, а экс-коуч сборной России предоставит Кокорину игровую практику.

Но гендиректор «Зенита» Александр Медведев с хохотом все опроверг и сказал, что у Дика есть контакты питерского руководства, и пока тренер никому не звонил. А еще добавил, что сине-бело-голубые не будут брать или отдавать игроков в зимнее окно, исключение – Ригони.

ЦСКА подтвердил покупку лучшего бомбардира белорусской лиги Ильи Шкурина. Всего за сутки он перешел из «Энергетика-БГУ» в «Динамо-Брест», а оттуда в Россию. Агент белоруса пояснил, что когда ЦСКА вышел на Илью, футболист уже подписал нужные бумаги с «Брестом», но «Динамо» обещало не мешать, если на Шкурина выйдет солидный клуб. Телеграм-канал «ЭкСпорт» шепнул, что Шкурин обошелся Евгению Гинеру в 500 тысяч евро.

А еще в России:

Защитник «Тамбова» Максим Осипенко перешел в «Ростов». Он только полсезона провел в РПЛ, но уже подписал с донским клубом контракт на 4,5 года.

Московское «Динамо» расторгло договор с форвардом Рамилем Шейдаевым. С июля азербайджанец провел в столичном клубе 8 игр и сделал 1 ассист.

Бывший форвард «Манчестер Сити» Вилфред Бони дал интервью The Athletic и заявил, что получил предложение от казанского «Рубина». Сейчас 31-летний ивуариец находится в статусе свободного агента и сообщил, что должен посоветоваться с агентом и семьей.

Англия

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

«Манчестер Сити» выйдет на рынок за левым защитником и центрбеком. «Горожане» охотятся за Беном Чиллуэлом из «Лестера», Пау Торресом из «Вильярреала» и Рубеном Диашем из «Бенфики». Всего в 2020 году «Ман Сити» планирует сделать от четырех до шести приобретений. Точно будут искать замену Давиду Сильве, также могут уйти Лерой Сане и Габриэл Жезус. В этом уверен The Telegraph.

Эшли Янг, похоже, покинет «Манчестер Юнайтед». The Sun и Sky Sports вдвоем заявили, что ветерану предложили однолетний контракт, но чуть позже Джанлука ди Марцио добавил, что Янг отказался от соглашения ради трансфера в Италию. Следующая остановка Эшли – миланский «Интер». Всего «МЮ» планирует подписать зимой шестерых новичков – по крайней мере, так записано в вишлисте Уле-Гуннара Сульшера и в тексте The Times.

Только в АПЛ найдутся деньги для португальских талантов. 21-летний полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш, видимо, отправится в Лондон. Днем Sky Sports писал об оффере «Челси» – Фернандеш отправится в 1,5-годичную аренду на «Стэмфорд Бридж» и летом 2021 года принесет лиссабонцам 65 миллионов евро. Но затем в дело вмешался «Вест Хэм», который предложил «орлам» аренду на 1,5 сезона без опции выкупа. Португальцы как будто согласились, но официального подтверждения пока нет.

А еще в Англии:

Полузащитник «Ливерпуля» Аллан Родригес де Соуза не получил британскую рабочую визу, поэтому отправился в «Атлетико Минейро». Он подписал полноценный контракт с бразильским клубом, «красные» выручили за игрока 3,75 млн евро.

Италия

Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм»Getty Images

Sky Sports уверяет, что Кристиан Эриксен точно не продлит контракт с «Тоттенхэмом» и летом навострит лыжи за пределы Англии. Конкретная цель – миланский «Интер».

Генменеджер «нерадзурри» Беппе Маротта подтвердил, что хотел бы взять датчанина, а зимой выцепить Артуро Видаля. «У нас будут покупки. Это важный момент, и мы хотим продолжать. Видаль – одна из наших целей. Но, как и в случае с Эриксеном, рынок закрывается в конце января. Мы упорно работаем, но для улучшения состава потребуются серьезные покупки, и логично, что с этим есть сложности», – сказал Маротта репортерам.

А еще в Италии:

«Милан» придумал, кем заменить запасного вратаря Пепе Рейну, намылившегося в «Астон Виллу». Tuttomercatoweb и Gazzetta dello Sport написали, что «россонери» подпишут 34-летнего Эмилиано Вивиано, находящегося в статусе свободного агента после расставания со «Спортингом» в сентябре.

Газета La Repubblica сообщила, что Мауро Икарди после аренды в «ПСЖ» вернется в Италию, но не в Милан, а в Турин. Да, форвардом интересуется «Ювентус», хотя сам Икарди заявлял, что хотел бы остаться в «Париже».

Испания

Самуэль Умтити, «Барселона»Getty Images

«Барселона» проводит дефрагментацию состава, чтобы стать лучше. Bild передал, что каталонцы сплавят Жан-Клера Тодибо – остаток сезона француз проведет в «Шальке». Metro уверяет, что за переломанным Самуэля Умтити стоит очередь из «Арсенала» и «МЮ».

«Блауграна» пока торгуется с «Палмейрас» за полузащитника Матеуса Фернандеса (стартовая цена – всего 6 млн евро) и готовит обмен с «Ювентусом». В Турин в таком случае отправится Алехандро Маркес, а на «Камп Ноу» приземлится играющий сейчас в «Дижоне» Матеус Перейра. Возможно, «Барса» просто собирает всех футболистов по имени Матеус.

А еще в Испании:

Федор Смолов, видимо, не перейдет в «Эспаньол». Каталонцы купили Рауля де Томаса из «Бенфики» за 20 млн евро и подписали с ним контракт до 2026 года. Де Томас, проведший в Португалии всего полсезона, стал самым дорогим приобретением каталонцев в истории.

Центральный полузащитник «Сток Сити» и сборной Нигерии Огенакаро Этебо присоединился к «Хетафе» на правах аренды.

А еще в Германии:

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенцы не будут бороться за вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в зимнее трансферное окно.

Дортмундская «Боруссия» охотится за 19-летним латералем «Норвича» Максом Ааронсом. Но Sky Sports утверждает, что помимо «БВБ» правым защитником интересуются «Тоттенхэм», «Арсенал», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Лейпциг».

Центральный защитник Симон Фалетте отправился из «Айнтрахта» в аренду в «Фенербахче».

А еще во Франции:

Килиан Мбаппе отказался от ответа на вопрос, продлит ли он контракт с «Пари Сен-Жермен». «У нас начинается решающий спринт, когда мы боремся за трофеи. Думаю, сейчас не то время, чтобы гнать волну. В клубе все спокойно, все движутся в одном направлении, так что говорить о чем-то внешнем было бы не очень реалистично или здорово», – цитирует француза Goal.com.

«Нант» купил 28-летнего форварда льежского «Стандарда» Рено Эмонда за 4 миллиона евро и зафрахтовал его до 2022 года.

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