Россия

Самая сочная новость, связанная с клубом РПЛ, прилетела из Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, «Зенит» собрался сделать предложение «Торино» по нападающему Симоне Дзадза. По данным источника, представители сине-бело-голубых уже связались с 28-летним футболистом. Впрочем, ближе к вечеру эта новость не подтвердилась – журналист Николо Скира категорически отверг предположение коллег.

А еще:

«Рубин» хочет пригласить капитана сборной Казахстана и экс-полузащитника «Кайрата» Бауыржана Исламхана. Сейчас 26-летний футболист находится в статусе свободного агента.

«Крылья Советов» собираются арендовать у «Локомотива» защитника Михаила Лысцова, только сами москвичи пока против.

«Локо», по просьбе Семина, может приобрести японского нападающего «Партизана» Такуме Асано, но о деталях сделки ничего не сообщается.

«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. Покинул Казань и 29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон – викинг возвращается в «Ростов», которому принадлежит форвард.

Англия

Мусса ДембелеGetty Images

«МЮ» пристально наблюдает за нападающим «Лиона» Муссой Дембеле. По данным журналиста Sky Sports Кавеха Солхекола, француз хочет играть в АПЛ и в частности за манкунианцев, но «ткачи» не готовы продать его зимой. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро, хотя очевидно, что «Лион» запросит больше.

А еще:

«Тоттенхэм» рассчитывает подписать полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша. «Шпоры» намерены перехватить 21-летнего португальца у «Вест Хэма», который ранее согласовал аренду игрока на 18 месяцев без права выкупа, пишет Sky Sports.

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record. «Львы» рассчитывают выручить 70 млн евро за 25-летнего игрока.

«Эвертон» прицеливается к тезке – нападающему «Гремио» Эвертону. В январе мерсисайдцы согласны заплатить за 23-летнего игрока сборной Бразилии 30 млн евро, утверждает Gazeta Esportiva. Эвертон – лучший бомбардир Кубка Америки-2019.

Форвард «Челси» Оливье Жиру все ближе к переходу в «Интер». 33-летний француз, который по окончании сезона может стать свободным агентом, согласовал с миланцами контракт на 2,5 года с зарплатой 4 млн евро за сезон плюс бонусы, утверждает журналист Николо Скира.

«Ливерпуль» интересуется кипером «Трабзонспора» Угурджаном Чакыром. По данным турецких медиа, лидер АПЛ готов предложить за 23-летнего футболиста 10 млн евро и Лориса Кариуса.

Испания

Полузащитник «Фламенго» Рейньер стал еще ближе к переходу в мадридский «Реал». 17-летний футболист, по данным AS, сегодня прошел медосмотр в новом клубе – ради него в Бразилию даже отправился главный врач «бланкос».

Рейньер празднует голGetty Images

Футболист подпишет 5-летний контракт с мадридцами. Сумма трансфера составит 70 млн евро, передает Фабрицио Романо.

А еще:

«Реал» прервал аренду украинского вратаря Андрея Лунина в «Вальядолиде». Но не чтобы вернуть в Мадрид, а чтобы сдать на полгода в «Реал Овьедо».

Италия

«Интер» охотится за полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном. The Guardian утверждает, что «нерадзурри» готовы заплатить за датчанина 20 млн евро в этом месяце, чтобы заполучить его за полгода до истечения контракта со «шпорами».

При этом ближе к вечеру появилась информация, что Кристиан уже согласовал к итальянцами контракт – он будет рассчитан до 2024 года.

А еще:

«Ювентус» заинтересован в покупке двух полузащитников «Ромы», сообщает Calciomercato. В шорт-лист селекционной службы туринцев попали Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини.

«Наполи» подписал хавбека «Лейпцига» Диего Демме и официально объявил о сделке. Неаполитанцы заплатили за футболиста 10 млн евро, а самому ему дали контракт на 1,7 млн в год.

«Милан» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Карабаха» Асмира Беговича. Босниец может заменить в клубе Пепе Рейну, который уже запаковал чемоданы для перехода в «Астон Виллу».

А еще в Европе:

«Гамбург» до конца сезона подписал полузащитника «Кёльна» Луиса Шауба. 25-летний австриец выступал за «козлов» с 2018 года.

«Аякс» арендовал у «Галатасарая» Райана Бабела. Сделка рассчитана до конца сезона.

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