Россия

Николай Комличенко и Артем ДзюбаGetty Images

«Рубин» Леонида Слуцкого больше не гоняется за форвардом «Крыльев» Александром Соболевым и сосредоточился на покупке Николая Комличенко, сообщает «СЭ». Предполагается, что ситуация окончательно прояснится на будущей неделе. При этом на нападающего «Млады Болеслав» также претендует «Динамо».

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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес может вернуться в Германию, а его новым клубом станет «Кёльн». На это намекнул журналист Илья Казаков.

Итальянские источники сообщают, что «Сампдория» и лично Клаудио Раньери хотят вернуть в «Зенит» из аренды Эмилиано Ригони. Только вот российский клуб настаивает, что футболист должен остаться в Италии до конца сезона.

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин заинтересовал бельгийский «Гент», информирует «СЭ». Впрочем, официального предложения от иностранного клуба пока не последовало.

Англия

«МЮ» нацелился на 16-летнего школьника «Бирмингема» Джуда Беллингхема. Манкунианцы готовы раскошелится аж на 14,5 млн евро, пишет The Mirror. Сам самый молодой бомбардир в истории «Бирмингема» пока не желает покидать родной клуб. В июне, когда Джуду стукнет 17, он намерен подписать профессиональный контракт с «синими».

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Португальский канал TVI24 анонсировал переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» за 25-летнего хава выручит 60-65 млн евро, которые манкунианцы отправили в качестве оффера в Лиссабон. Сам португалец получит зарплату в 7,5 млн евро.

«Норвич» объявил о переходе словацкого полузащитника «Герты» Ондрея Дуды. Футболист постарается зарекомендовать себя в АПЛ в следующие полгода, которые отыграет в аренде.

«Челси» намерен усилить защитную линию игроком «Брайтона» Льюисом Данком. Проблема в том, что клуб 28-летнего англичанина хочет за него аж 50 млн фунтов.

Испания

«Барселона» озаботилась поиском нападающего в связи с долгосрочной травмой Луиса Суареса. Сообщил об этом один из журналистов сайта Джанлуки ди Марцио Маттео Моретто, только вот виш-лист каталонцев он не озвучил.

Италия

Инсайд от La Gazzetta dello Sport: «Интер» и Кристиан Эриксен договорились об условиях личного контракта. Датчанин подпишет договор до 2024 года и за каждый сезон заработает 7,5 млн евро плюс бонусы.

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Маттиа Кальдара вернулся в «Аталанту» из «Милана». Пока 25-летний защитник будет выступать за родной клуб на правах аренды на 18 месяцев с правом выкупа. В этом сезоне он ни разу за основу «россонери» не сыграл.

«Интер» и «Челси» практически договорились о переезде Оливье Жиру в Милан. «Синие» просят 5+1 млн евро, «черно-синие» готовы выложить 4+1. Как и в случае с Эриксеном, контракт футболиста истекает летом, но «Интер» хочет усилить состав немедленно для второй половины сезона.

BBC сообщил, что голкипер «Карабаха» Асмир Бегович прошел медобследование для аренды в «Милан», которая будет рассчитана до конца этого сезона.

Германия, Франция и другая Европа

«Вердер» официально подтвердил аренду до конца сезона защитника «Хоффенхайма» Кевина Фогта. Дело осталось за медобследованием.

Бывший защитник и капитан «Ростова» Рагнар Сигурдссон подписался с «Копенгагеном». Контракт 33-летнего исландца рассчитан до лета 2020 года.

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