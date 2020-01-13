Россия

«Динамо» ведет с «Крыльями Советов» переговоры по Александру Соболеву. Нападающий находится в активной стадии диалога с москвичами. Ранее форвардом, у которого контракт с самарцами заканчивается в декабре 2021 года, интересовались «Рубин» и «Зенит».

Александр Соболев, «Крылья Советов»Getty Images

Еще в России:

По словам журналиста Джозефа Самельсона, Юнес Намли близок к переходу в «Колорадо». О деталях сделки не сообщается.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на новость о Бенедикте Хёведесе в «Кёльне»: «Пусть журналисты и комментируют, раз они отправляют его в «Кёльн». Мне об этом ничего не известно».

Пресс-служба «Шахтера» из Караганды опубликовала: бывший вратарь «Енисея» Давид Юрченко находится на просмотре у клуба с 9 января.

По информации Sport 24, Симоне Дзадза вошел в трансферный виш-лист «Динамо».

Англия

Затяжной переход Бруну Фернандеша, начавшийся летом, подходит к концу. «Манчестер Юнайтед» отстегнет за футболиста 70 миллионов евро и, скорее всего, расстанется с Маркосом Рохо. «Спортинг» желает заполучить аргентинского защитника обратно, но их смущает высокая зарплата в 5,2 миллиона евро. В «МЮ» Бруну Фернандеш будет поднимать до шести миллионов евро до 2025 года.

Бруно Фернандеш, «Спортинг»Getty Images

Еще в Англии:

«Вулверхэмптон» включился в борьбу за Тома Лемара. Они планируют взять его в аренду с обязательным правом выкупа за 40 миллионов евро. Еще за француза борются «Челси» и «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» присматривает в состав Жедсона из «Бенфики». По информации Record, «шпоры» рассчитывают на 1,5-годовую аренду с опцией выкупа футболиста за 60 миллионов евро.

После отмены бана «Челси» задумался о трансфере Льюиса Данка из «Брайтона» за 50 миллионов евро.

Fotomac выдал секрет: агент Шкодрана Мустафи общается насчет трансфера с представителями «Галатасарая».

Два «Манчестера» поборются за Джека Грилиша из «Астон Виллы». Им придется отвалить не меньше 70 миллионов евро, по версии Габи Агбонлахора.

«Ньюкасл» присматривается к Алексу Кралу. «Сороки» нуждаются в полузащитнике, поэтому помимо чеха думают об Ибраиме Сиссоко из «Страсбура» и двух футболистах «Лилля»: Тьяго Майя и Бубакари Сумаре.

Италия

Несмотря на аренду Симона Кьера из «Севильи», «Милан» рассматривает покупку Джерома Боатенга. Немец отыграл всего девять матчей в чемпионате Германии этого сезона, поэтому «Бавария» готова отдать 31-летнего защитника всего за 15 миллионов евро. Вместе с «россонери» за Боатенга борется «Арсенал».

Джером Боатенг, «Бавария»Getty Images

Еще в Италии:

«Интер» готовит сделку по Кристиану Эриксену сроком на 4,5 года. «Тоттенхэм» хочет продать датчанина в январе за 17 миллионов евро.

СПАЛ арендовал Брайана Дабо из «Фиорентины».

«Кристал Пэлас» и «Лацио» устроили трансферную гонку за Эшли Янгом. «Интер» уже предложил ему контракт на 18 месяцев.

«Рома» контактирует с «Интером» по поводу Маттео Политано, пишет Calciomercato. Все из-за поврежденных крестообразных связок Николо Дзаньоло.

Испания

«Барселона» рассматривает много кандидатов на позицию травмированного Луиса Суареса. Первый – Лаутаро Мартинес, но пока «Интер» не готов отпустить лидера атаки. Второй вариант – Кристан Стуани, которого «Барса» могла выцепить за 6-7 миллионов евро в прошлом сезоне, но уругваец недавно продлил контракт с «Жироной» до 2023 года с отступными в 25 миллионов евро. Третий – Чими Авила, он один из лучших форвардов «Осасуны» с девятью мячами. Четвертый – Габриэл Барбоза, находящийся в аренде во «Фламенго». Он может войти в сделку с «Интером» по переходу Артуро Видаля. И последний – Карлос Вела из «Лос-Анджелес Гэлакси».

Луис Суарес, «Барселона»Getty Images

А еще в Испании:

«Вальядолид» арендовал Рауля Уче из «Лестера» до конца сезона.

Андрей Лунин близок к аренде в «Овьедо». Недавно украинец затащил «Вальядолид» в следующую стадию Кубка Испании, отбив два пенальти в послематчевой серии.

А еще в Европе:

Томас Мюллер не хочет подписать соглашение с «Баварией», которое заканчивается летом 2021 года.

Спортивный директор «Боруссии Дортмунд» Михаэль Цорк рассказал о будущем Марио Гётце: «Его уход еще окончательно не решен. Конечно, он хотел бы больше играть. Я говорил с его отцом перед Рождеством. Потом говорил с ним в Марбелье. Мы соберемся весной, а затем примем окончательное решение».

Центрдеф «Арсенала» Константин Мавропанос присоединился к «Нюрнбергу» до конца сезона.

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон перешел в «Копенгаген» на правах свободного агента.

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