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O Jogo: «Спортинг» хочет включить Рохо в сделку по Фернандешу
Еще и гора золотых слитков сверху.
«Манчестер Юнайтед» предпринимает новые попытки приобрести полузащитника Бруну Фернандеша.
O Jogo сообщил, что манкунианцы отстегнут «Спортингу» за игрока 70 миллионов евро. К тому же лиссабонцы думают включить в следку Маркоса Рохо или любого другого игрока, чью зарплату клуб сможет потянуть. Но крупный контракт аргентинца (5,2 миллиона евро в год) смущает «львов».
Ранее говорилось, что Фернандеш подпишет контракт с «МЮ» до 2025 года с зарплатой в шесть миллионов евро.
- Рохо выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.
- В этом сезоне Бруну забил восемь мячей и сделал семь ассистов.
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