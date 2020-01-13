«Манчестер Юнайтед» предпринимает новые попытки приобрести полузащитника Бруну Фернандеша.

O Jogo сообщил, что манкунианцы отстегнут «Спортингу» за игрока 70 миллионов евро. К тому же лиссабонцы думают включить в следку Маркоса Рохо или любого другого игрока, чью зарплату клуб сможет потянуть. Но крупный контракт аргентинца (5,2 миллиона евро в год) смущает «львов».

Ранее говорилось, что Фернандеш подпишет контракт с «МЮ» до 2025 года с зарплатой в шесть миллионов евро.

Рохо выступал за «Спортинг» с 2012 по 2014 год.

В этом сезоне Бруну забил восемь мячей и сделал семь ассистов.

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