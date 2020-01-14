Россия

Представители московского «Динамо» и нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко провели сегодня переговоры, утверждает «СЭ». По их результатам в течение нескольких дней будет принято решение – быть трансферу нападающего в столицу или нет.

А еще в России:

Стефано Конфорти написал, что трансфер защитника «Локомотива» Бенедикта Хёведеса в «Кёльн» заморожен. Проблема в финансовых трудностях немецкого клуба, которые не позволят им покрыть запросы «Локо» и самого игрока.

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш почти в «Урале». 31-летний поляк прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с екатеринбуржцами.

Англия

Жозе Моуринью, Харри КейнGetty Images

Жозе Моуринью настаивает, что «Тоттенхэму» нужно усиление: два нападающих и полузащитник, уверяет The Independent. Португалец уже намекнул о предпочтениях Даниэлю Леви – в виш-лист попали Кшиштоф Пёнтек, Фернандо Льоренте, Кристиан Бентеке и Эдинсон Кавани, хотя приглашение уругвайца наименее вероятно.

А еще в Англии:

Пепе Рейна официально стал игроком «Астон Виллы». 37-летний испанец вернулся в АПЛ на полгода, а потом снова отправится в «Милан».

«МЮ» передумал расставаться с Неманьей Матичем и предложит сербу новый контракт из-за большого количества травм, которые навалились на клуб в последнее время, сообщил Daily Mirror.

По данным Sky Sports, 21-летний полузащитник «Бенфики» Жедсон прошел медосмотр в «Тоттенхэме».

«МЮ» определился со списком плеймейкеров, одного из которых клуб хотел бы заполучить в ближайшее время – это Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джеймс Мэддисон («Лестер») и Донни ван де Бек («Аякс»).

«Уотфорд» подтвердил трансфер вингера «Удинезе» Игнасио Пуссетто. Футболист подписал контракт на 4,5 года.

Боссы «Ман Сити» в качестве благодарности Серхио Агуэро за преданность клубу предоставили ему возможность самому выбрать, как и когда покинуть «Этихад».

Если Маркос Рохо рванет из «МЮ», то отправится в «Фенербахче» – турки готовы удовлетворить его финансовые запросы.

«МЮ» пытается отшить Джесси Лингарда, предложив его «Роме», «Интеру», «Наполи» и «Милану». Так на судьбу англичанина влияет скорая покупка Бруну Фернандеша.

«Вулверхэмптон» включился в борьбу за атакующего полузащитника «Атлетико» Тома Лемара. При этом «волкам» придется выдержать конкуренцию – на футболиста также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Испания

Тимо Вернер, «Лейпциг»Getty Images

Sky Germany сообщил, что «Реал», который вроде не собирался никого покупать в зимнее трансферное окно, обратил внимание на лучшего бомбардира «Лейпцига» и второго в Германии Тимо Вернера. Впрочем, шансы на сделку минимальны, потому что «РБ» не планирует продавать лидера в разгар чемпионской гонки.

А еще в Испании:

«Атлетико» предложит «Арсеналу» Лемара и деньги за Ляказетта в случае срыва трансфера Кавани, поведала Marca.

Колумбийский защитник «Сампдории» Джейсон Мурильо вернется в Испанию и станет игроком «Сельты», сообщил Sky. Только неизвестно, будет ли это трансфер или аренда.

Италия

«Интер» не договорился с «МЮ» о зимнем переходе Эшли Янга, поэтому оправился на поиски другого варианта – и нашел. Футболку «нерадзурри», вероятно, наденет защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола, а в обратном направлении отправится Маттео Политано, который прикроет позицию травмированного Николо Дзаньоло.

А еще в Италии:

«Милан» заменил уехавшего в Англию Пепе Рейну вратарем «Карабаха» Асмиром Беговичем. Официально босниец принадлежит «Борнмуту» – «россонери» выкрали его из аренды в Азербайджане и подписали на полгода.

«Рома» обратилась в «Ливерпуль» с целью арендовать Джердана Шачири из-за травмы Николо Дзаньоло, но мерсисайдцы ответили отказом, сообщил журналист The Guardian Фабрицио Романо.

«Верона» официально объявила о переходе нападающего «Милана» Фабио Борини. 28-летний итальянец проведет в новом клубе полгода.

«Ювентус» хочет летом вернуть Поля Погба – за француза «бьянконери» готовы заплатить деньги и Рабьо или Дибалу, считает Tuttosport.

Германия, Франция и другая Европа

Полузащитник «Байера» Кай Хавертц не перейдет в «МЮ». Манкунианцы отказались от покупки 20-летнего футболиста, потому что немцы запросили за него дикие 100 млн евро.

Экс-вратарь «Ганновера» Михаэль Эссер пополнил состав «Хоффенхайма». 32-летний голкипер достался «деревенским» бесплатно, перейдя свободным агентом.

«Селтик» представил нападающего польской сборной и «Ягеллонии» Патрика Клималу. Как и анонсировалось ранее, 21-летний страйкер подписал контракт на 4,5 года.

19-летний правый защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Йордан Байер отправился в приключение на шесть месяцев – так мы завуалировали аренду в «Гамбург».

Вратарь ПСВ и сборной Нидерландов Йерун Зут перешел в аренду в «Утрехт». Удивительно, ведь он в этом сезоне провел немало матчей за клуб.

Минское «Динамо» усилилось правым защитником Алексеем Риосом. 32-летний футболист достался минчанам бесплатно после окончания контракта с БАТЭ.

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