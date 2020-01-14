Eurosport
В Англии рвут на части Лемара, «Рома» ищет замену Дзаньоло, Вернер в «Реале». Трансферы вторника
А еще «Тоттенхэм» почти подписал полузащитника «Бенфики».
Россия
Представители московского «Динамо» и нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко провели сегодня переговоры, утверждает «СЭ». По их результатам в течение нескольких дней будет принято решение – быть трансферу нападающего в столицу или нет.
А еще в России:
- Стефано Конфорти написал, что трансфер защитника «Локомотива» Бенедикта Хёведеса в «Кёльн» заморожен. Проблема в финансовых трудностях немецкого клуба, которые не позволят им покрыть запросы «Локо» и самого игрока.
- Защитник «Ростова» Мацей Вилюш почти в «Урале». 31-летний поляк прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с екатеринбуржцами.
Англия
Жозе Моуринью, Харри КейнGetty Images
Жозе Моуринью настаивает, что «Тоттенхэму» нужно усиление: два нападающих и полузащитник, уверяет The Independent. Португалец уже намекнул о предпочтениях Даниэлю Леви – в виш-лист попали Кшиштоф Пёнтек, Фернандо Льоренте, Кристиан Бентеке и Эдинсон Кавани, хотя приглашение уругвайца наименее вероятно.
А еще в Англии:
- Пепе Рейна официально стал игроком «Астон Виллы». 37-летний испанец вернулся в АПЛ на полгода, а потом снова отправится в «Милан».
- «МЮ» передумал расставаться с Неманьей Матичем и предложит сербу новый контракт из-за большого количества травм, которые навалились на клуб в последнее время, сообщил Daily Mirror.
- По данным Sky Sports, 21-летний полузащитник «Бенфики» Жедсон прошел медосмотр в «Тоттенхэме».
- «МЮ» определился со списком плеймейкеров, одного из которых клуб хотел бы заполучить в ближайшее время – это Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джеймс Мэддисон («Лестер») и Донни ван де Бек («Аякс»).
- «Уотфорд» подтвердил трансфер вингера «Удинезе» Игнасио Пуссетто. Футболист подписал контракт на 4,5 года.
- Боссы «Ман Сити» в качестве благодарности Серхио Агуэро за преданность клубу предоставили ему возможность самому выбрать, как и когда покинуть «Этихад».
- Если Маркос Рохо рванет из «МЮ», то отправится в «Фенербахче» – турки готовы удовлетворить его финансовые запросы.
- «МЮ» пытается отшить Джесси Лингарда, предложив его «Роме», «Интеру», «Наполи» и «Милану». Так на судьбу англичанина влияет скорая покупка Бруну Фернандеша.
- «Вулверхэмптон» включился в борьбу за атакующего полузащитника «Атлетико» Тома Лемара. При этом «волкам» придется выдержать конкуренцию – на футболиста также претендуют «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
Испания
Тимо Вернер, «Лейпциг»Getty Images
Sky Germany сообщил, что «Реал», который вроде не собирался никого покупать в зимнее трансферное окно, обратил внимание на лучшего бомбардира «Лейпцига» и второго в Германии Тимо Вернера. Впрочем, шансы на сделку минимальны, потому что «РБ» не планирует продавать лидера в разгар чемпионской гонки.
А еще в Испании:
- «Атлетико» предложит «Арсеналу» Лемара и деньги за Ляказетта в случае срыва трансфера Кавани, поведала Marca.
- Колумбийский защитник «Сампдории» Джейсон Мурильо вернется в Испанию и станет игроком «Сельты», сообщил Sky. Только неизвестно, будет ли это трансфер или аренда.
Италия
«Интер» не договорился с «МЮ» о зимнем переходе Эшли Янга, поэтому оправился на поиски другого варианта – и нашел. Футболку «нерадзурри», вероятно, наденет защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола, а в обратном направлении отправится Маттео Политано, который прикроет позицию травмированного Николо Дзаньоло.
А еще в Италии:
- «Милан» заменил уехавшего в Англию Пепе Рейну вратарем «Карабаха» Асмиром Беговичем. Официально босниец принадлежит «Борнмуту» – «россонери» выкрали его из аренды в Азербайджане и подписали на полгода.
- «Рома» обратилась в «Ливерпуль» с целью арендовать Джердана Шачири из-за травмы Николо Дзаньоло, но мерсисайдцы ответили отказом, сообщил журналист The Guardian Фабрицио Романо.
- «Верона» официально объявила о переходе нападающего «Милана» Фабио Борини. 28-летний итальянец проведет в новом клубе полгода.
- «Ювентус» хочет летом вернуть Поля Погба – за француза «бьянконери» готовы заплатить деньги и Рабьо или Дибалу, считает Tuttosport.
Германия, Франция и другая Европа
- Полузащитник «Байера» Кай Хавертц не перейдет в «МЮ». Манкунианцы отказались от покупки 20-летнего футболиста, потому что немцы запросили за него дикие 100 млн евро.
- Экс-вратарь «Ганновера» Михаэль Эссер пополнил состав «Хоффенхайма». 32-летний голкипер достался «деревенским» бесплатно, перейдя свободным агентом.
- «Селтик» представил нападающего польской сборной и «Ягеллонии» Патрика Клималу. Как и анонсировалось ранее, 21-летний страйкер подписал контракт на 4,5 года.
- 19-летний правый защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Йордан Байер отправился в приключение на шесть месяцев – так мы завуалировали аренду в «Гамбург».
- Вратарь ПСВ и сборной Нидерландов Йерун Зут перешел в аренду в «Утрехт». Удивительно, ведь он в этом сезоне провел немало матчей за клуб.
- Минское «Динамо» усилилось правым защитником Алексеем Риосом. 32-летний футболист достался минчанам бесплатно после окончания контракта с БАТЭ.
«Барса» определилась с кандидатами в атаку, Мюллер не думает о «Баварии». Трансферы понедельника