Англия

Михаил Боярский сказал бы, что этот день прошел под блеском «шпор», тысяча чертей! В Англии активничал в основном «Тоттенхэм». Эпопея по переходу Кристиана Эриксена в «Интер» продолжается. Миланцы сделали официальное предложение лондонцам в размере 10 миллионов евро, но «Тоттенхэм» хочет 20 мультов. При этом Эриксен нужен итальянцам сейчас для борьбы с «Юве», а не летом, когда датчанин станет свободным агентом. Сюда же стоит добавить, что игроком интересуется еще и «ПСЖ».

Кристиан Эриксен, ДанияGetty Images

Далее. Нападающий «Порту» Зе Луиш вот-вот перейдет в «Тоттенхэм». SIC Notícias пишет, что «шпоры» панически ищут замену Кейну и дошли даже до экс-спартаковцев. Переговоры об аренде с выкупом на продвинутой стадии. Зе Луиш перешел в «Порту» прошлым летом примерно за 10 миллионов евро. Будет смешно, если португальцы даже на этом трансфере наварятся, как обычно. Важная деталь: для Зе Луиша придется выбивать специальное разрешение на работу для неграждан Евросоюза: сыграть за сборную 75% матчей за последние два года и выступать за страну из 50 лучших в рейтинге ФИФА. Зе Луиш не удовлетворяет оба требования, но есть шанс на апелляцию и особое решение комиссии.

А вот полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш уже перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды. Хав переехал на правах 18-месячной аренды с правом выкупа футболиста за 60 миллионов евро.

Еще в Англии:

«Вест Хэм» подписал контракт с вратарем Дарреном Рэндолфом на три с половиной года. Сколько получил «Мидлсбро», неизвестно. Даррен уже выступал за «молотков» с 2015-го по 2017-й годы.

Россия

Внезапно центральное место в новостях занял Александр Соболев (10 голов в 18 матчах РПЛ). Сначала стало известно, что форвард «Крыльев» не полетел с клубом на сборы, хотя менеджмент самарцев уверял, что Соболев не продается.

Александр Соболев в игре против ЦСКАGetty Images

Позднее «Чемпионат» сообщил, что 22-летнего форварда купит «Динамо» и трансфер уже согласован. В то же время на игрока претендуют и ЦСКА: армейцы намерены взять его в аренду с правом последующего выкупа. Трансфер является личной инициативой генерального директора красно-синих Романа Бабаева.

Но вишенкой стало сообщение «Спорт-Экспресса», якобы Соболев интересен не только в Москве, но и неназванному клубу АПЛ. При этом «СЭ» опроверг информацию о договоренности с «Динамо». Точно известно лишь то, что Соболев не полетел на сбор с «КС» в Турцию, а значит, точно уйдет. Но все эти слухи с АПЛ напоминают простое набивание цены.

Еще в России:

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в «Колорадо Рэпидс» из MLS. 25-летний датчанин будет играть за американскую команду до декабря 2021 года на правах аренды.

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может уехать в Мексику. «Матиас Краневиттер – в сфере интересов «Монтеррея». Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться. Удастся ли им?» – написал в твиттере журналист TUDN Диего Медина. Игрок уже не поехал на сборы с командой.

Бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Виталий Денисов подпишет контракт с «Ротором» до конца сезона с опцией продления. Игроку уже 33-й годик пошел, так что на больший срок вряд ли стоит рассчитывать.

Защитник Мацей Вилюш ушел из «Ростова». Стороны договорились о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что поляк может продолжит карьеру в «Урале». Он уже приехал на просмотр – это подтвердил президент екатеринбуржцев.

Италия

Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка заключил контракт с «Наполи» на 4,5 года. Покупка 24-летнего словака обошлась «Наполи» в 20 миллионов евро, еще 4 миллиона «Сельта» получит бонусами. Зарплата составит 1,8 миллиона евро за сезон.

Полузащитник «Интера» Маттео Политано почти подписал контракт с «Ромой». 26-летний хав прибыл в клинику Villa Stuart для медицинского обследования. Ранее сообщалось, что «Рома» и «Интер» поменяются футболистами: в Милан улетит Леонардо Спинаццола.

Испания

Журналист De Telegraaf Валентейн Дриссен пишет, что полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек точно перейдет в «Реал» летом. «Он не уйдет зимой, но по завершении сезона перейдет в «Реал». Так и запишите. Все уже согласовано. «Манчестер Юнайтед» не стоит больше обращаться», – уточнил Дриссен. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 55 млн евро.

А еще по информации Sky Sport Germany, мадридцы хотят Тимо Вернера из «Лейпцига». И тоже летом. У 23-летнего Вернера есть сумма отступных - от 30 до 60 миллионов евро в зависимости от статистики за сезон.

Тимо ВернерGetty Images

Еще в Испании:

«Лейпциг» договорился о трансфере вратаря «Лас-Пальмаса» Жозепа Мартинеса. 21-летний кипер обойдется в два с половиной миллиона евро, но доиграет сезон в Испании. Мартинес – воспитанник «Барсы».

Форвард «Флуминенсе» Маркос Пауло Насименто попал под прицел ситхов и джедаев. AS пишет, что «Барса» и «Реал» сражаются за душу 18-летнего бразильца. Интересно, что «Барса» давала за него пять млн евро летом, получила отказ и тем самым привлекла к игроку внимание скаутов «Реала». Сумма отступных – 45 млн евро, но контракт кончается через год, поэтому «Флуминенсе» будет сговорчевее.

Украинский кипер «Реала» Андрей Лунин перешел в «Овьедо». Официальный сайт мадридцев сообщает, что клубы договорились об аренде до конца сезона. О возможном выкупе Лунина не сказано ни слова.

Еще в Германии:

«Волки» усилили свои оборонительные возможности, купив Марина Понгарчича у чемпиона Австрии «Ред Булл Зальцбург». Контракт рассчитан на четыре с половиной года до 30 июня 2024 года. Добро пожаловать в «Вольфсбург», Марин!», – сообщается в официальном твиттере «волков».

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