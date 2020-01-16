Англия

«Тоттенхэм» и «Интер» уже близки к завершению мощного марафона по переходу Кристиана Эриксена в миланский клуб. В четверг стало известно, что агент футболиста рванул в Италию за уточнениями всех деталей, а клубы договорились о сумме трансфера – этот сериал будет стоить Конте 18 млн евро. «Шпоры» выманили у миланцев 8 мультов, которые изначально итальянцы отдавать не собирались.

У Бруну Фернандеша, «Спортинга» и «МЮ» очень странные отношения: португальцы любят футболиста, Сульшер тоже с удовольствием будет строить команду вокруг 24-летнего полузащитника. А вот с кем хочет быть сам Бруну – почти загадка. В четверг стало известно, что игрок и «красные дьяволы» согласовали условия личного контракта, а значит португалец определился – кого же он больше любит. Прости, Силаш, но твои слова про то, что Фернандеша можно заменить только тремя игроками, не работают – совсем скоро полузащитник поедет покорять Англию.

Бруно Фернандеш, «Спортинг»Getty Images

Еще в Англии:

Жиру в ближайшие 2-3 дня отправится на медобследование в Милан, там с его с распростертыми объятьями уже ждет Лукаку.

Нападающий «Генка» Мбвана Саматта может стать первым танзанийцем в истории АПЛ – «Астон Вилла» хочет прикупить экзотического форварда за 10 млн евро.

Сульшер облизывается еще на двух полузащитников – ему интересны игроки «Атлетико» и «Барселоны». В ближайшее время «МЮ» планирует сделать запросы по Маркосу Льоренте и Артуро Видалю. Сульшер ненасытный.

Россия

Петербургский «Зенит» продолжает удивлять работой на трансферном рынке: летом чемпионы страны оформили 40-миллионного Малкома, а сейчас взяли на просмотр полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламхана – об этом сообщил портал Prosports.kz.

Сейчас Исламхан свободный агент, но в бэке 26-летнего полузащитника значится «Кайрат» – клуб, в котором когда-то играл легендарный для всего Петербурга Андрей Аршавин. Кажется, теперь мы знаем, кого стоит благодарить за возможность увидеть в «Зените» такого необычного для топ-клубов РПЛ игрока.

Также в России:

«Ахмат» исхитрился и перехватил у ЦСКА нападающего сборной Бразилии Филипе Визеу. «Удинезе» было без разницы, кто заберет форварда, теперь же у него появился шанс сыграть за одну команду с Денисом Глушаковым.

«Арсенал» подписал аж двух белорусов, но все равно не испытывает проблем с легионерами – Ковалев и Громыко попали в РПЛ как «свои».

Италия

Главные ньюсмейкеры последних дней расположились именно на Апеннинах. Хедлайнер всех слухов и разговоров – «Интер». Миланцев вообще можно было выделять отдельной подгруппой.

Помимо уже упомянутых Эриксена и Жиру, «нерадзурри» дорабатывали вопрос и с Леонардо Спинаццолой. Миланцы хотели провести дополнительные тесты будущему игроку, а также изменить вариант с покупкой зимой на аренду с условиями выкупа летом. «Рома» же взбунтовалась, ответила отказом (римляне хотели использовать Спинаццолу в сегодняшней встрече Кубка Италии с «Пармой») и почти разорвала договоренность с обменом Спинаццолы на Маттео Политано. По последней информации от Джанлуки ди Марцио, клубы пришли к компромиссу и обсудят все детали сделки конкретнее. Пронесло.

Путаницы добавил Джанлука ди Марцио, который объявил о договоренности «МЮ» и «Интера» по Эшли Янгу – англичанин перейдет в миланский клуб зимой за 1,5 млн евро. Зачем «нерадзурри» столько левых защитников?

Сюда же относим непонятки по хавбеку Матиасу Весино, которого собирались отдавать «Тоттенхэму» за Эриксена. Желание взять уругвайца изъявил «Эвертон» и лично Папа Карло, а после этого агент игрока Паскаль Гуарро опроверг слухи об уходе и заявил, что его клиент счастлив в Милане. В общем, «Интер» развлекается.

«Рома» тоже не особо прохлаждалась и успела начать переговоры с «Миланом» по еще одному обмену – по замыслу клубов, римляне получат испанца Сусо, а миланцы – турка Дженгиза Ундера. О грядущем обмене игроков сообщил журналист SempreMilan Вито Анжель. Игроки на переходы согласны, теперь клубам осталось обговорить стоимости футболистов и уладить все вопросы. Здесь пока без происшествий.

«Милан» избавился от Риккардо Родригеса. Швейцарский защитник уехал в аренду в «Фенербахче» + право выкупа за 5 млн евро.

Испания

В Испании 16 января зажигала «Севилья». Андалусийцы оформили трансфер Юссуфа Эн-Несири из «Леганеса», подписав с ним контракт на 5,5 лет. На фоне подписания яркого марокканца «Севилья» решила продать мексиканца Чичарито в «ЛА Гэлакси» – об этом сообщил Goal. Для клуба из MLS это подписание может стать самым дорогим в истории – они готовят 9 мультов евро + 3 миллиона бонусами. Для Эрнандеса самое оно.

Отдельной строкой отмечаем и вступление андалусийцев в переговоры по покупке поляка Кшиштофа Пёнтека. Стефано Пиоли не рассчитывает на затухающую звезду, оттого парень ищет возможные варианты продолжения карьеры. «Севилья» может отбить 24-летнего поляка у «Тоттенхэма».

Однако главной трансферной бомбой четверга стала информация от главы Okdiario Эдуарда Инды. Журналист в эфире программы El Chiringuito сообщил, что звезда «Барселоны» Лионель Месси попросил купить в нападение его партнера по сборной и хорошего друга Серхио Агуэро. По словам Инды, Агуэро примет предложение «Барсы», если оно поступит, а желание Лео видеть в команде Агуэро связанно с тяжелой травмой Луиса Суареса. Предупредите Пепа.

Лионель Месси и Серхио АгуэроGetty Images

Еще в Испании:

Журналист ESPN Джулиен Лоуренс сообщил, что есть большая вероятность перехода Килиана Мбаппе в «Реал» ближайшим летом. Раз уж слух о летнем ТО – до солнца и подождем.

«Атлетико» не может договорится с «ПСЖ» о стоимости Эдинсона Кавани. «Индейцы» не планируют отдавать больше 10 миллионов, парижане хотят наварить на уругвайском форварде не меньше 30 мультов. Вот и не подеретесь.

Германия

«Шальке» забрал у каталонцев перспективного французского защитника Жан-Клеро Тодибо. Немцы оформили аренду до конца сезона, перед стартом сезона-2020/21 у них будет право приоритетного выкупа игрока за 25+5 миллионов бонусами. Отличная сделка для обоих клубов.

Беньямин Хенрикс из «Монако» оставил не у дел сразу два больших клуба из Бундеслиги: сначала «Бавария» расстроилась от того, что не смогла переманить немца, а затем «РБ Лейпциг» сообщил, что зимовать Хенрикс будет с Сашей Головиным. Зато никого не обидели.

Еще в Германии:

«Айнтрахт» хочет забрать вингера «Боруссии» из Дортмунда Якоба Бруна Ларсена. Датчанин не горит желанием покидать имеющийся дом, оттого желает видеть в контракте устраивающие пункты.

Тимо Вернер сообщил, что не хочет уходить из «РБ Лейпцига» на данный момент, но АПЛ для него – самый интересный чемпионат.

Другие трансферные бомбы:

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